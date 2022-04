Jesulín de Ubrique en 'El Hormiguero': ¿desvela el sexo del bebé sin querer?

Este jueves 21 de abril, el programa de las hormigas de Antena 3 invitaba a Jesulín de Ubrique, justo el mismo día en el que su competidor, Telecinco, estrenaba a la misma hora la nueva edición de Supervivientes 2022, una coincidencia que no parece del todo casual.

Pero el rostro de Jesulín de Ubrique ya es muy habitual en Antena 3, y es que es uno de los participantes de la nueva edición de El Desafío, el formato más extremo de dicha cadena que pone a prueba a todos sus concursantes cada viernes a las 22:00. Y este es precisamente el motivo de la visita del torero al programa de Pablo Motos; contar su experiencia televisiva.

Motos quería saber si alguna vez había pasado miedo mientras grababa el programa, o si por el contrario, al ser torero no tenía miedo. "El ser torero no significa que no tengas miedo. Creo que todos los toreros tenemos miedo, es algo que sabemos controlar y aprendemos a vivir con él. Te pones delante de un toro que pesa 550 kg y te estás jugando la vida. El miedo se asume, y cuando sales a la plaza con miedo es cuando realmente estás expuesto".

Pero sí que confesaba el miedo que pasó al hacer la prueba de las sillas, ya que era un reto de altura, algo a lo que el andaluz tiene pavor. "Me empeñé en hacerlo, y al final lo conseguí con mucho dolor".

Más allá de su experiencia en 'El Desafío', también ha habido un hueco para hablar de la noticia del momento: El embarazo de María José Campanario. El torero le contaba a Pablo Motos: "Va estupendamente, gracias a dios". También decía: "Ya está en la recta final y casi es un niño de 'El Desafío". De tal forma que Jesulín de Ubrique se ha referido al bebé en masculino.

El presentador también ha querido recordar la época de mayor fama del torero en nuestro país, que fue durante los años 90. Momento en el que comenzó con su carrera musical, con la que finalmente no quiso continuar. "Tú salías en la televisión y hacías récord de audiencia", comentaba Motos.

Entre risas, Jesulín afirmaba con la cabeza y aseguraba que aunque él se dedicaba a torear, "tenía éxito en lo que hacía, y un día me ofrecieron cantar y canté". El torero sacó un disco hace más de 20 años, y explicaba orgulloso que a diferencia de otros cantantes su sencillo "nunca se ha olvidado", haciendo referencia a su famosa canción Toda Toda.

A continuación, explicó ante la sorpresa de Motos, el motivo por el cual dejó su carrera musical. "El mundo del toreo era muy complicado, porque estar delante de un toro jugándome el pellejo... Di pie a mis enemigos, les di un arma con la que atizarme. Me faltaban al respeto con lo que yo hacía delante del toro. Cuando veo que me perjudica una cosa, corto por lo sano", explicaba la expareja de Belén Esteban.

Pero su discurso no terminaba ahí, Jesulín afirmaba que "tenía una gira firmada" y que "iba a cantar en América". Al no cumplir con los conciertos establecidos ni con su contrato, tuvo que pagar una elevada multa. "Pagué unos 50 o 60 millones de pesetas de la época".

Jesulín de Ubrique nos cuenta lo que supuso su carrera musical #JesulínEH pic.twitter.com/FJeXImnwMg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2022

