Ricardo Darín, sobre la guerra en Ucrania: "Se piensan que es suficiente con sanciones económicas"

En la noche de este lunes 18 de abril, El Hormiguero volvía a la normalidad tras algunos días de vacaciones de Semana Santa, durante en este periodo, el programa ha realizado un paréntesis en sus entrevistas a personajes famosos habituales y han emitido episodios repetidos, manteniendo igualmente las buenas audiencias.

La semana la ha inaugurado el actor argentino Ricardo Darín, que acudía al plató de Antena 3 para promocionar su vuelta al teatro, tras dos años de parón por Covid, de la mano de la obra que protagoniza, Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Bergman.

A lo largo de la entrevista, el actor ha confesado algunos de sus momentos más divertidos causados por su profesión, y es que tal y como ha explicado, en muchas ocasiones le ha salvado la vida. De hecho, explicaba cómo estando en una gasolinera en Argentina, justo cuando iba a ser víctima de un robo y casi apuntado con un arma, el ladrón le reconoció como el actor de El hijo de la novia, huyendo rápidamente de su coche.

Pero el presentador, Pablo Motos, no ha querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Darín qué es lo que opina sobre la situación actual en Ucrania. "Estamos acostumbrándonos a la guerra, la vemos en los telediarios y lo único que podemos hacer es algo tan raro como enviarles armas", comenzaba el conductor. Ante estas palabras, el actor visiblemente sorprendido afirmaba que se estaban metiendo en "aguas un poco turbulentas".

En ese momento, Ricardo no dudó en expresar cómo se sentía sobre este asunto."Nunca entendí las guerras, ni ahora ni jamás. Es difícil saber quién tiene razón, aunque podemos saber quién no la tiene. Lo que definitivamente me supera es la innecesaria muerte de tantos civiles, niños, mujeres, ancianos... Gente que no tiene nada que ver con los motivos de la guerra".

A lo que añadía, la cruel deshumanización que se ha hecho en la pandemia y en la guerra, y cómo las personas que han fallecido han pasado a ser cifras. "Nos olvidamos que detrás de los números hay personas, hay gente, familias...". Asimismo, afirmaba que no se podía creer "que el mundo piense que todo esto solo se puede detener con sanciones económicas".

Las reflexiones de @BombitaDarin sobre la guerra, nuestro planeta y la humanidad #DarínEH pic.twitter.com/y6jrlwxaIH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 18, 2022

Por otra parte, el actor realizó una fuerte defensa del medioambiente y criticó las posturas de muchos países sobre el cambio climático. "Somos la única especie que se asesina a sí misma, no solo a ella, también al planeta".

[Más información: Nicky Jam habla en 'El Hormiguero' sobre su paso por la cárcel: "Dejas de pensar que eres humano"]

Sigue los temas que te interesan