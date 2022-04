Belén Esteban defiende con uñas y dientes al rey Juan Carlos en 'Sálvame': "Soy muy monárquica"

La imagen del rey emérito junto a algunos miembros de su familia en Abu Dabi, lugar en el que se encuentra desde el pasado 2020, acaparaba todos los titulares de esta Semana Santa. En la instantánea, se puede ver a Juan Carlos I junto a sus hijas Elena y Cristina y algunos de sus nietos; Victoria Federica, Juan Valentín, Pablo, Miguel e Irene.

En la tarde de hoy, Sálvame ha querido rescatar esta imagen familiar para comentar la visita real, momento en el que Belén Esteban ha querido hacer un alegato a favor de la figura del rey Juan Carlos. "Yo pienso que el rey ha hecho cosas malas, pero si me preguntas cuántas buenas ha hecho, te puedo decir que muchas. Sobre todo llevar a España por bandera, sobre todo la democracia", decía visiblemente alterada.

"Voy a tener muchas críticas, pero las acepto. Si ha hecho cosas mal que se le juzgue, pero hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es que le han quitado la acusación", continuaba la presentadora de Lo de Belén.

Pero Esteban no se cortaba y reconocía su debilidad por la monárquica, y aseguraba que se siente "muy española" y muy a favor de la figura real. "A mí me duele decir que el rey ha hecho cosas mal, porque yo sí me siento monárquica, me gusta España y me gusta la monarquía. El rey Juan Carlos me ha gustado mucho, y ahora Felipe"

Además, añadía que tiene fuentes cercanas al rey emérito, y que incluso cuando viajó hasta Dubái, quiso visitarle. "Quise ir a ver a Juan Carlos, no me negó la visita, él no estaba ahí los días que yo estuve, pero me hubiera gustado tener una conversación con él", explicaba ante la sorpresa de sus compañeros.

Pero tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje desde el plató de Sálvame. "Desde aquí, rey emérito Juan Carlos, que sé que nos ves, ven a España y habla y cuenta todo, porque también has hecho cosas bien".

Y, entre risas, añadía que estaría encantada de mandarle gazpacho y salmorejo de su marca. "Al rey Juan Carlos le gusta mucho el gazpacho y el salmorejo, porque le gusta todo lo español".

Una defensa de la figura del rey emérito, que contrasta con la opinión que arrojaba el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, hace tan solo unos días. "Yo casi prefiero al rey en la cárcel que fuera. Porque como esté fuera vamos a tenerle que pagar los abogados, los viajes, las amantes...".

