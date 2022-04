'Lo de Évole' se convierte en un programa de los 90 para entrevistar a Julia Otero el próximo domingo

El próximo domingo 24 de abril, Julia Otero visitará 'Lo de Évole' en la Sexta, una entrevista que el presentador ha anunciado con mucha ilusión en sus redes sociales, dejando ver la admiración que siente por la periodista. "Una invitada que nunca tuvimos y siempre quisimos. La reina de la conversación en televisión. El referente de la comunicación en este país. Es un honor, es un orgullo".

Además, la entrega de la próxima semana promete ser "la más especial" de la temporada, sobre todo por la transformación del plató del programa de laSexta, y es que todos los televidentes viajarán hasta los años 90, concretamente al estudio de La Luna, el mítico programa de entrevistas presentado por Otero en la cadena pública que se emitió entre 1989 y 1990.

Y después de Semana Santa, volvemos a los 90 con el programa más especial de la temporada. pic.twitter.com/vtUB0OIx5M — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 10, 2022

Gracias a los avances publicados en redes sociales, se han podido ver cuáles serán algunos de los temas que se van a tratar a lo largo del encuentro entre ambos comunicadores. Uno de ellos será el feminismo, sobre todo por el camino televisivo que abrió la periodista en su época al reconocerse abiertamente feminista en la televisión de aquel momento. "Cuando no se decía en parte por miedo. A las feministas se las miraba llenas de prejuicios y de mala intención. La misma que intentan ahora que vuelva a ocurrir, pero eso no va a pasar", apuntaba en el clip.

El próximo domingo, un referente. pic.twitter.com/QlNlEc0z5p — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 17, 2022

La conductora de radio de Julia en la Onda regresaba al medio hace pocos meses, casi un año después de retirarse a causa del cáncer de colon que le diagnosticaron y que ha superado. En concreto, reaparecía el pasado mes de enero en El Hormiguero, donde hablaba sobre su enfermedad y cómo lo había pasado. "Fui a una revisión rutinaria y, de repente, me desperté de la colonoscopia y me dijeron lo que tenía. Es un shock traumático de tal magnitud que es difícil contarlo". Además, confesaba que esa reaparición en televisión no había sido nada fácil, y que incluso estaba algo nerviosa. "Vengo de un lugar muy negro y quiero hacerlo bien", señalaba cuando entró al plató de Pablo Motos.

