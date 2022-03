Penélope Cruz en 'Lo de Évole': su mensaje más reivindicativo en defensa de las mujeres

Penélope Cruz vuelve a estar nominada en los Premios Oscar 2022 como Mejor Actriz Protagonista por Madres paralelas. Habrá que esperar al próximo domingo 27 de marzo para saber si la actriz se hace con su segundo Premio Oscar. Mientras tanto, unas horas antes de esta misma fecha (a las 21:25 horas) la podremos ver en la Sexta en el programa de Évole, centrado en Belle Époque, la segunda película española que consiguió la codiciada estatuilla dorada.

Junto a Penélope se encontrarán Maribel Verdú, Ariadna Gil y Miriam Díaz-Aroca, puesto que ellas fueron las protagonistas de la obra del director Fernando Trueba. Una película que se estrenó en 1992 y que cuenta la historia de Fernando, un hombre que decide desertar del ejército y se refugia en casa de un pintor sabio y escéptico, Manolo, que le ofrece ayuda y le da cobijo. Mientras tanto, Fernando coquetea con las cuatro hijas de Manolo: Rocío, Violeta, Clara y Luz.

Recordar y hablar sobre la trama de esta película llevó a Penélope a reflexionar sobre las exigencias que recaen sobre las mujeres, y no sobre los hombres. Alguna de las reflexiones que hacía la actriz giró en torno a esto, diciendo ella: "Mientras nos sigan preguntando cosas que jamás le preguntarían a un tío, las cosas no van a cambiar".

El director de la película confesaba que "esta película no se puede decir que sea muy políticamente correcta". En cualquier caso, de entre las cuatro mujeres que reúne en la historia, Penélope Cruz sigue siendo la más internacional y desde su posición, no dudó en defender el papel de las mujeres.

Otro de los avances del programa muestra cómo Jordi Évole sorprende a la actriz mostrándole su casting de Belle Époque. Desde aquel día, la actriz ha crecido mucho y la lista de premios a su trabajo se alarga. De hecho, por Madres Paralelas ya lleva varios premios: Copa Volpi a la Mejor Actriz 2021, así como premio a la Mejor Actriz 2022 en National Society of Film Critics Awards (Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos). Este último premio se une al que recibió en la misma categoría por parte de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA).

La actriz agradecía los premios a través de su cuenta de Instagram. Concretamente, en el anterior post decía: "Thank you San Diego Film Critics Society". Aunque esta no ha sido la única publicación que ha hecho en relación a todos los premios.

