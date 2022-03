Oscar 2022 a la Mejor Actriz Protagonista: nominadas, favorita y lo que debes saber de la categoría.

Por segundo año consecutivo, la carrera por el Oscar a la Mejor Actriz Protagonista es la más igualada de todas las categorías interpretativas. La nueva favorita Jessica Chastain ha ganado en el Sindicato de Actores y en los Critics Choice con su radical transformación en Los ojos de Tammy Faye.

Nicole Kidman se llevó el Globo de Oro por interpretar a la inolvidable Lucille Ball en Being the Ricardos. Penélope Cruz recibió su primera Copa Volpi del Festival de Venecia con Madres paralelas. Olivia Colman es Olivia Colman, y eso es bagaje suficiente para que La hija oscura siga los pasos de La favorita. Hasta Kristen Stewart, la única candidata que se estrena este año, llega con opciones de hacerse con el premio por su trabajo como Diana de Gales en Spencer. Este año la categoría de Mejor Actriz es ese mirlo blanco de la carrera al Oscar en el que todas sus candidatas tienen opciones de salir con el galardón bajo el brazo el próximo 27 de marzo.

En la pasada edición ya vivimos una carrera histórica en la categoría al tener un quinteto en el que todas las candidatas llegaban con un gran premio bajo el brazo: Frances McDormand el BAFTA, Viola Davis el SAG, Carey Mulligan el Critics Choice, Andra Day el Globo de Oro y Vanessa Kirby la Copa Volpi.

Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani en 'La casa Gucci'.

El nuevo sistema de votación de los BAFTA ha hecho que este año, por primera vez, no hubiera coincidencia alguna entre las academias británicas y estadounidense. La veterana actriz local Joanna Scanlan aprovechó la oportunidad con su aparición en Después del amor, una de esas pequeñas películas británicas que los propios BAFTA suelen ignorar y que suelen encontrar su lugar en los reivindicables Premios del Cine Independiente Británico (BIFA).

El extraordinario nivel de interpretaciones femeninas protagonistas en 2021 (muy superior este año a las de los hombres) ha hecho que se hayan quedado fuera trabajos para todos los gustos. Contra todo pronóstico y a pesar de ser la única actriz que había estado nominada en todos los precursos clave, Lady Gaga no recibió su segunda nominación por dar vida a Patrizia Reggiani, la mujer que encargó el asesinato de su marido que vertebra La casa Gucci. Rachel Zegler, la nueva María del West Side Story de Steven Spielberg, fue incapaz de materializar en nominación su Globo de Oro.

La falta de nombre de Alana Haim y Emilia Jones, las protagonistas de las nominadas Licorice Pizza y CODA, les impidió quitarle la plaza de nominadas a sus veteranas rivales. Tampoco tuvo suerte Renate Reinsve, el premio de interpretación del Festival de Cannes con La peor persona del mundo que vio como Penélope Cruz le arrebataba el voto internacional. La última gran ausente fue Jennifer Hudson, oscarizada por Dreamgirls y víctima de una saturación de biopics: la Academia rechazó su Aretha Franklin en favor de Lady Di, Lucille Ball y Tammy Faye.

A continuación, repasamos, de más a menos opciones de ganar el Oscar, el estado de la carrera en la categoría de Mejor Actriz Secundaria.

1. Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye'

Jessica Chastain como Tammy Faye.

Tras quedarse sin premio con Criadas y señoras y La noche más oscura, Jessica Chastain se acerca por fin a un premio que parecía cuestión de tiempo cuando la actriz entró como un torbellino en Hollywood hace ahora diez años. La pelirroja, sin embargo, tuvo que hacer frente al mismo golpe con la realidad que compañeros de generación como Michael Fassbender, Eddie Redmayne y Benedict Cumberbatch, nominado de nuevo por fin este año con El poder del perro. Los ojos de Tammy Faye le ha dado a la actriz su ansiada tercera candidatura, un reconocimiento que rozó con El año más violento y Molly’s Game y que ha tenido que esperar nueve años.

Harta de que Hollywood le ofreciera papeles más interesantes, Chastain se lanzó a la producción de sus propios proyectos. Uno de ellos es Los ojos de Tammy Faye, la carta de amor de la actriz a una controvertida telepredicadora que se convirtió en un objeto de chiste y escarnio público cuando su marido fue enviado a prisión por fraude.

15 años después de su muerte, la humana (para algunos excesiva, la posible espada de Damocles de su premio) interpretación de Chastain reivindica a una de las figuras públicas de Estados Unidos que tendió una mano a la comunidad LGTB+ en plena crisis del SIDA. Chastain lo hace todo en la película de Michael Showalter (La gran enfermedad del amor): interpreta al personaje durante cuarenta años, cambia radicalmente de imagen y hasta canta.

Con el premio del Sindicato de Actores y el Critics Choice en la mano, es la rival a batir en la categoría. Su mayor problema era la propia película, pero todo apunta a que Los ojos de Tammy Faye acabará ganando el premio al mejor Maquillaje y Peluquería. El instante más oscuro, La vida en rosa, Dallas Buyers Club y La dama de hierro son algunas de las películas que consiguieron estatuillas tanto para sus intérpretes como para su equipo de caracterización.

2. Penélope Cruz por 'Madres paralelas'

Penélope Cruz abraza a Milena Smit en 'Madres paralelas'.

Penélope Cruz es la gran incógnita de la categoría. La temporada de premios de la madrileña en 2021 ha sido la viva imagen de la expresión “una de cal y una de arena”. La protagonista de Madres paralelas ganó la Copa Volpi en dos de las asociaciones de críticos más prestigiosas de Estados Unidos: Los Ángeles y la National Society of Film Critics. Sin embargo, su nombre no apareció en los Globos de Oro, los Critics, el SAG y, ni siquiera, en la lista de 15 actrices que pasaban el corte en los BAFTA.

Cruz no ha competido directamente con sus rivales en ninguno de los premios televisados. La internacionalización de la Academia desde 2016 ayuda a una posible victoria de la española: un 47% de los actuales miembros con derecho a voto no estaban en la organización antes del #OscarSoWhite. Ante la incertidumbre total en la categoría, el voto internacional puede concentrarse en una interpretación que ha causado más sensación en Estados Unidos que en España, donde Cruz no ganó ni el Goya ni el Feroz ni el Forqué. Hollywood está enamorado de Penélope y en una carrera ajustada todo cuenta.

En contra de la actriz juega su ausencia en todos los precursores clave y la estadística del Sindicato de Actores. A pesar de que acostumbran a ignorar las interpretaciones habla no inglesa, Marion Cotillard, Youn Yuh-jung y Benicio del Toro sí estuvieron en los SAG antes de hacerse con el Oscar.

3. Olivia Colman por 'La hija oscura'

Olivia Colman en 'The Lost Daughter'.

Olivia Colman es la gran revelación en la industria del cine en el último lustro. Con La favorita, la inglesa se impuso a la eterna dama de honor de los premios de la Academia, Glenn Close, a pesar de que era su séptima nominación. El pasado año Youn Yu Jung se llevó la estatuilla con Minari, pero con la victoria de El padre en categorías como Actor y Guion Adaptado, no es difícil imaginarse a Colman quedándose a unos votos de repetir. The Crown le ha dado su primer Emmy y su tercer Globo de Oro. A sus 48 años, la leyenda de la actriz no deja de crecer en Hollywood.

Colman es la única de las aspirantes que no tiene un gran premio bajo el brazo este año. La ópera prima de Maggie Gyllenhaal es una lección interpretativa de una actriz que no tiene miedo a abordar en La hija oscura el mito de la madre, un papel incómodo y fascinante que nos recuerda su capacidad para generar empatía en la audiencia hasta en los personajes más exigentes.

Desgraciadamente, los votantes de la Academia suelen tener debilidad por papeles más accesibles y el resto de organizaciones tampoco se han puesto de su lado. Con los números en la mano, su segunda estatuilla tendrá que esperar. O no, nunca apuestes en contra de Olivia Colman.

4. Nicole Kidman por 'Being the Ricardos'

Javier Bardem y Nicole Kidman.

El paso de Nicole Kidman y Being the Ricardos por la temporada de premios ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, algunas positivas (el Globo de Oro de la australiana, las tres nominaciones interpretativas) y otras negativas (su derrota en los SAG, la ausencia en Mejor Película y el varapalo crítico).

No sería la primera vez que una estrella del cine gana un Oscar interpretando a un icono de la industria del entretenimiento (Cate Blanchett, favorita durante años para ser Lucille Ball, ganó su primer Oscar dando vida a Katharine Hepburn en El aviador). Sin embargo, es muy negativo para las opciones de Kidman que el único premio en su historial por esta película sea precisamente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Desde que los Globos de Oro fueran los primeros en verla como una actriz de verdad (y no como la pareja de Tom Cruise), la han premiado en un total de cinco ocasiones. Están obsesionados con ella.

La derrota en el Sindicato de Actores fue un auténtico jarro de agua fría para sus opciones. A pesar de sus nueve nominaciones en las categorías de cine, nunca ha ganado el premio. La única excepción llegó con la primera temporada de Big Little Lies. Que Kidman solo tuviera cuatro nominaciones previas a Being the Ricardos deja entrever que quizás no sea la actriz favorita de sus colegas de profesión. Los segundos Oscar acostumbran a ser más incontestables. Que se lo digan a Hilary Swank (Million Dollar Baby), Cate Blanchett (Blue Jasmine) o Renée Zellweger (Judy). El de Kidman no lo sería. Su camino a seguir debe ser el Christoph Waltz de Django desencadenado.

5. Kristen Stewart por 'Spencer'

Kristen Stewart en 'Spencer'.

Desde la creación de los premios del Sindicato de Actores en 1995, ninguna ganadora del Oscar a la mejor actriz se había quedado fuera de los premios del gremio de actores. Esa estadística juega en contra de Kristen Stewart y Penélope Cruz, pero la madrileña tiene un comodín: los SAG son históricamente mucho menos proclives a nominar interpretaciones de habla no inglesa que sus compañeros de la Academia.

Tampoco juega a favor de la actriz de Crepúsculo y Viaje a Sils María (hasta este año las dos películas más determinantes en la trayectoria de la actriz) que Spencer haya gustado tan poco a la Academia, quedándose fuera de categorías como Diseño de Vestuario, Fotografía y Música Original. A pesar de que Mejor Actriz es la categoría con más excepciones, no es habitual que se lleve un premio de interpretación un candidato que representa en solitario a su película.

La nominación será, seguramente, la recompensa a un salto a una interesante carrera como actriz adulta. A favor de la sorpresa están la debilidad de los votantes por este tipo de trabajos y la entrega absoluta de Stewart durante la temporada de premios. Pocos candidatos han estado tan visibles y se han mostrado tan carismáticos como ella.

Ganará: Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Podría ganar: Olivia Colman por La hija oscura o Penélope Cruz por Madres paralelas

Debería ganar: Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

Debería haber estado nominada: Renate Reinsve por La peor persona del mundo

También te puede interesar...

• Carrera al Oscar 2022: ‘El poder del perro’ aguanta, 'Belfast’ se descuelga y ‘CODA’ es la alternativa

• 'The Marvelous Mrs. Maisel', la temporada 4 reservó sus mejores episodios al final

• Si necesitas un respiro, 'Somebody Somewhere' es la serie de HBO Max que te reconciliará con la vida

Sigue los temas que te interesan