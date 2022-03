Crítica: 'The Marvelous Mrs. Maisel', la temporada 4 reservó sus mejores episodios para el final.

El inicio de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel planteó algunas dudas. En su regreso, el dinamismo, humor y altos niveles de producción se mantenían intactos, pero los dos primeros episodios no dejaban claro si Midge había entendido realmente la razón por la que Shy Baldwin la había despedido en el final de la tercera entrega. Su falta de autoconsciencia en lo que atañe a sus propios errores, defectos y privilegios siempre ha sido algo que la serie parecía ignorar, pero finalmente, en el último tramo de esta entrega ha empezado a hacerse cargo de ellos. Está de más decirlo, pero hay spoilers del último episodio.

Por supuesto, nos encanta la Midge reivindicativa y feminista (aunque no tenga marco teórico) tanto en su discurso como en su trabajo, mejorando las condiciones de trabajo de sus compañeras del Wolford, el club de striptease ilegal en el que actuó esta temporada, pero su decisión de rechazar cualquier oportunidad de trabajo como telonera después de lo ocurrido, es una posición que aún no se ha ganado en su carrera, era una reacción motivada por la humillación y el miedo al fracaso, y así se lo dejó claro Lenny Bruce en la magnífica escena del Carnegie Hall.

Luke Kirby y Rachel Brosnahan en la temporada 4 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

La química entre Lenny y Midge es uno de los activos más preciados de la serie. Es incontenible y explosiva, así que era cuestión de tiempo que llegara el momento en el que la exploraran en la intimidad. Y Amy Sherman Palladino lo hizo de forma sobresaliente. No fue una simple concesión de fan service (aunque todos lo recibimos con los brazos abiertos) es una escena diseñada con precisión, en la que cada palabra, cada silencio, cada gesto y cada muestra de deseo mutuo están medidos. La serie se ganó ese momento, no fue un impulso inevitable.

Aunque Midge y Lenny parecen perfectos el uno para el otro, la escena en el baño nos recuerda la historia real de Bruce. No es posible un final feliz, independientemente de dónde elija la creadora poner el punto final. Sin embargo, el papel que ha de jugar en la vida de la protagonista ha demostrado ser mucho más importante, fue el quien la inspiró en sus inicios, ha sido su constante y ahora vuelve para recordarle que el mundo de la comedia es un negocio, que el camino al éxito no es fácil y que, sobre todo, hace falta recorrerlo. Midge tiene que subirse muchas veces a escenarios que representen un reto, no espacios seguros en los que se sienta cómoda y no le supongan ningún riesgo.

Midge y Lenny en el 4x08 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Esta bajada a tierra era necesaria y ya habíamos visto que Susie no conseguiría hacerla entrar en razón. Sus tramas no han funcionado del todo bien en esta entrega, en la que parecía que por fin iban a explorar su lado más personal. Quitando el intento de exploración del duelo después de la muerte de su amigo, Susie ha seguido cumpliendo la función de alivio cómico que cuando está lejos de Midge no siempre encuentra el norte. A su favor, está ampliando su cartera de clientes porque con el dinero que deja de ganar con las negativas de Mrs. Maisel a aceptar ciertos trabajos, su carrera como agente estaba condenada al fracaso.

Rose siempre robando el show ('The Marvelous Mrs. Maisel 4x07)

El resto de secundarios han tenido todos al menos un momento para brillar y lo han sabido aprovechar. Entre todos destacaron especialmente Rose con su magnífico monólogo bajo los efectos de la hipnosis y su conflicto con el club oficial de casamenteras; y Mei, un personaje del que seguramente nos quedaremos con ganas de ver y saber mucho más, porque solo queda una temporada y no hay espacio para todo. Aunque la inclusión de la necesaria conversación entre Midge y Shy Baldwin en esta temporada, Sherman-Palladino nos ha demostrado que podemos confiar en que no dejará muchos flecos abiertos.

Lo que sí veremos seguro es lo que será un cambio necesario en Midge. En esa noche nevada en la que John F. Kennedy fue elegido presidente, se topó con una valla de The Gordon Ford Show en la que leyó Go Forward (sigue adelante). Una señal nada velada de que dirigirá sus esfuerzos a ganarse una oportunidad en ese Late Night que es el The Tonight Show del universo de la serie. Joan Rivers es una de las principales inspiraciones en la creación del personaje de la protagonista y el programa de Johnny Carson fue una etapa destacada en su carrera. No sabemos si ese será el destino de Midge, pero sí un paso importante en su camino.

El final de la temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

