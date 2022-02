Penélope Cruz reacciona a su histórica nominación al Oscar: "Cuando dijeron mi nombre, me caí al suelo".

Penélope Cruz ya es historia del cine español. Y del cine en general. Gracias a su nominación por Madres paralelas, la de Alcobendas pasa a formar parte de un exclusivo club: solo cinco mujeres a lo largo de la historia han estado nominadas en los premios Oscar más de una vez por una interpretación en un idioma ajeno al inglés.

La musa de Pedro Almodóvar sigue los pasos de otras leyendas del cine europeo como Sophia Loren, Liv Ulllman, Isabelle Adjani y Marion Cotillard. Palabras mayores para una actriz irrepetible que, como su marido Javier Bardem, ha llevado la marca España por el mundo desde que compartieran escena por primera vez en Jamón, jamón hace ya treinta años. “Cuando dijeron mi nombre, directamente me caí al suelo. Es lo mismo que me pasó con mi primera nominación con Volver. He pasado hora y media llorando y riendo a la vez”, reconoce aún emocionada horas después de descubrir que había recibido su cuarta nominación al Oscar.

SERIES & MÁS es uno de los pocos medios que ha sido invitado a un encuentro en las oficinas de El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, con la flamante finalista a los premios de la Academia de Hollywood. Penélope Cruz ya se llevó la estatuilla en 2009 por Vicky Cristina Barcelona, pero ayer se volvió a sentir como si fuera la primera vez. “Empezamos a verlo y primero salió la noticia de Alberto, que yo me alegré muchísimo porque es increíble lo que ha hecho. Me hubiera hecho muchísima ilusión entre los guionistas y los directores estuviera Pedro, pero no ha podido ser. Él no puede estar más feliz por nosotros”. Minutos antes de su encuentro con la prensa, el director y su actriz fetiche han celebrado la candidatura juntos. “Ha venido a estar con nosotros, porque no es lo mismo el día que pasa que en otro momento”.

Penélope vuelve a emocionarse reviviendo el momento en el que se enteró que estaba nominada. “Cuando anunciaron los nombres de mejor actor, Javier no reaccionaba. Yo le gritaba: ¡Estás nominado! Reacciona. Él estaba esperando porque sabíamos que la categoría que se anunciaba justo después era mejor actriz. Si ya me parecía dificilísimo que saliera uno, que estuviéramos los dos era imposible. Es surrealista”.

Penélope Cruz y Javier Bardem, en los Emmy de 2018.

La actriz siempre ha sido reticente a estar demasiado pendiente el día de las nominaciones. “La primera vez [por Volver] me tuvo que convencer mi padre para verlo en directo. Estábamos en Los Ángeles y le dije que no me despertara, pero no me hizo caso y me despertó: “Yo sé que va a pasar y me hace ilusión que lo veamos en directo. La segunda vez [con Vicky Cristina Barcelona] me pasó lo mismo Salma [Hayek]. Estábamos en Los Ángeles en su casa y ella me obligó a salir de la cama a las 5 de la mañana. “¡Que salgas! Que te lo pido yo, que me he levantado”. La tercera vez, por Nine, estaba también en Los Ángeles. No me levanté y me despertó Katrina [Bayonas, su representante y descubridora] desde España”, recuerda.

Su cuarta nominación ha sido la más especial de todas. Por primera vez esta nominada el mismo año que su marido y padre de sus dos hijos. “Las otras veces lo he vivido con una emoción y una sorpresa increíbles. Lo de hoy ha sido lo más fuerte para mí. Creo que es por estar nominada junto a Javier, por ser una película de Pedro y una película que a mí me ha marcado muchísimo”. Para Penélope, es el broche final a su viaje con una de las películas que más le han marcado en su vida y en su carrera. “Ha sido una experiencia muy intensa, a veces muy difícil, pero muy mágica. Todavía no lo he encajado del todo. Necesito procesar. Es difícil hacer entrevistas cuando estás en una especie de limbo sin saber lo que ha pasado hoy”.

Hace 15 años, Penélope se convirtió en la primera persona española en estar nominada por una interpretación en español. Poco después le seguiría Bardem con Biutiful. Con Madres paralelas ha vuelto a repetir la hazaña. “Te juro que eso lo hace doblemente emocionante para mí. Me pasó lo mismo con Volver. Que sea una película española y en español hace que sea más difícil que esto pase. Lo sabemos todos. Es una emoción doble. Si encima es una película con Pedro, hace que sea algo redondo para mí. Cuando yo soñaba con trabajar con él y conocerle, no me atrevía a soñar con estas cosas. Me dicen lo de las cuatro nominaciones y yo digo ¿de verdad cuatro?. Hay una parte de mí que sigue siendo la misma chica de Jamón, jamón con las mismas inseguridades. La sensación que tuve cuando acabé ese rodaje era traumática. La última semana tuve la sensación de estar tan perdida. Era mi primera película y sentía que podía ser la última que haga”. Penélope, por suerte, estaba muy equivocada en sus temores.

El anuncio de la nominación al Oscar por 'Nine'.

“Ahora mismo soy incapaz de pensar en la posibilidad de ganar”, insiste la actriz. “Quiero disfrutar de esta nominación, de Javier, de Alberto y de Pedro. Yo estoy ahí por lo que Pedro ha hecho conmigo, ha confiado en mí una vez más y me ha llevado de la mano por un camino que a veces ha sido difícil. Pero lo hemos hecho juntos. Ya sabéis lo que yo siento por él y por su cine. El regalo ya era ese, cada segundo que yo viví en ese rodaje. Si además luego pasan esas cosas, el premio en Venecia o esto… yo no podía esperar nada más de algo que ya me hado tanto. Javier y yo sabemos lo difícil que es. Estar los dos a la vez es increíble”, destaca, orgullosa. “Quiero disfrutar de la nominación, celebrarlo y entender un poco lo que ha pasado. Quiero volver a ver el vídeo de las nominaciones: “¿He escuchado bien?”. Creo que las cosas van muy rápido en el mundo y hoy no me puedo permitir otra cosa que sea digerir esto. Hoy, mañana y pasado”.

Las rivales en su camino a la gloria son Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (La hija oscura), Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) y Kristen Stewart (Spencer). “Me gustan mucho todas. Jessica me ha llamado esta mañana. Estaba en un set rodando y, como hemos trabajado juntas hace poco [la película Agentes 355], queríamos compartir ese momento de felicitarnos justo media hora después de tener la noticia. Me he alegrado mucho por las demás, porque he trabajado con todas menos con Kirsten. Desde Venecia la he visto bastantes veces y me cae muy bien. Va a lo suyo y sientes que es ella siempre. Estar en esa compañía, con esas actrices maravillosas, es increíble”.

Ha sido un día de emociones fuertes para la madrileña. “Os agradezco este cariño que me dais. Cuando estaba rodando pensaba mucho en estas mujeres que sufren una amenaza de pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo o una hija. O que viven directamente esa pérdida”. Penélope se emociona notablemente antes de continuar.

Con lágrimas ojos, explica lo que pasa por su cabeza. “Tengo una amiga que está pasando por una situación así y todo lo que ha pasado en la película en estos meses no puedo pensar en otra cosa que no sea ella y ese niño. Eso era algo que acompañaba en el rodaje. Cuando algo me parecía muy difícil, Pedro era mi red de seguridad, pero me obligaba a recordar que estaba haciendo una ficción. Puedes entrar y salir de ella 300 veces en un día. Esa fue la manera en la que decidimos trabajar para no volvernos locos con un personaje al que le pasan tantas cosas. Mi motor cada día eran esas mujeres, intentar conseguir una verdad para el personaje que pudiera honrar lo que no es una ficción”.

Penélope Cruz y otras ganadoras del Oscar a la mejor actriz secundaria.

Después de sus nominaciones, algunos bromeaban ayer con que Javier Bardem y Penélope Cruz eran los verdaderos reyes de España. “Siento mucho cariño. Salir por la calle y que de repente alguien que no conoces te quiera dar un abrazo porque ves que realmente se alegra de corazón”, explica agradecida. “A mí no me sale de manera natural pensar que voy representando a España. Yo no puedo querer más a mi país. Vivo mi vida aquí porque me encanta. Incluso cuando ya estaba trabajando en Hollywood siempre tenía billete de ida y vuelta porque nunca quería dejar de trabajar aquí. Me siento uno más”.

Antes de regresar a Estados Unidos para seguir promocionando Madres paralelas y su candidatura al Oscar, estrenada recientemente allí, tiene una cita en Valencia el próximo sábado. “Los Goya me hacen mucha ilusión también”. Penélope es la actriz con más candidaturas en la historia de nuestros premios: 12. “Estar tantos años nominada por mis compañeros de aquí me importa y me emociona mucho. Por ejemplo, estar con Blanca. Lo que vivimos con Volver fue bastante fuerte para todas nosotras y nos unió mucho. No creo que yo me lo lleve. Os lo digo de corazón: me alegraré por la que gane. Me encanta lo que hacen y a Blanca le tengo un cariño especial”.

En su casa tiene guardados un Oscar, un BAFTA, la Copa Volpi de Festival de Venecia, el premio del Festival de Cannes, tres Goya, el premio Donostia del Festival de San Sebastián y dos reconocimientos de la Academia de Cine Europeo, entre muchos otros reconocimientos. “¿Sabes qué pasa? Una empieza una película y es como volver a empezar de cero. Una no llega al rodaje con los premios en una bolsa. No estás pensando en eso ni te da una seguridad. La experiencia que vas acumulando a lo largo de los años sirve, pero es empezar otra aventura. Es empezar de cero y sentirte perdida otra vez. Si hablamos cuando tenga 90, os diré lo mismo. Es la parte que me encanta de esta profesión. Nunca lo sabes todo. Nunca llega esa seguridad de “yo he llegado a un sitio”. Es un paso más y hay mucho por aprender”.

'Madres paralelas' | Tráiler | Netflix

Su siguiente película en España es En los márgenes, su reencuentro con un amigo de la infancia llamado Juan Diego Botto. “Creo que va a ser una gran película. Es un proyecto muy pequeño y han sido seis semanas de rodaje. La he producido yo con Morena Films. Un día le dije “escribe un guion para interpretar los dos”, porque nosotros estudiamos teatro juntos desde los 13 años y me dijo “ah, vale”. Vino con un guion redondo y le dije “pero dirígelo tú, esto no se lo puedes dar a nadie siendo pareja. Es importante no hacer muchas cosas seguidas y aceptar algo que t”, explica, risueña. “La película tiene muy buena pinta. Quiero aprovechar la situación que tengo, producir cada año o cada dos años. Cada vez me motiva más”.

Para su reencuentro en pantalla con su marido, con el que ha compartido escena en cinco películas, habrá que esperar un poco más. “Si algún día nos toca hacer alguna comedia, será más fácil. El rodaje de Loving Pablo fue duro. Yo le preguntaba a Fernando: “¿no me vas a añadir ningún día, verdad?”. Contaba los días para salir de allí. Mira que la gente fue cariñosa con nosotros estando allí, pero es duro hacer esos personajes tenga sentido. De vez en cuando. Cada cinco años como poco. Creo que es una forma de proteger la relación y el trabajo”.

El 27 de marzo Penélope tiene una cita con la historia. Ella no quiere pensar en la posibilidad de un segundo Oscar, pero el resto de españoles sí podemos soñar con ese momento. Toca cruzar los dedos.

