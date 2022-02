Tom Holland ('Uncharted'): “El dinero corrompe, y esta industria mueve muchos millones”.

Tom Holland desprende carisma y encanto hasta en una entrevista. Tiene algo, una inocencia y una chispa que le hace especial. Trata a los periodistas de forma cercana, les saluda, y hasta es capaz de girar su teléfono móvil para que los allí presentes saludemos a su madre en una videollamada inoportuna. “Adiós, te quiero”, dice antes de colgar y seguir respondiendo preguntas sobre su nueva película, la esperada adaptación de Uncharted, uno de los videojuegos más populares de Playstation. Un filme que llega este viernes 11 de febrero con la resaca de Spider-Man, el filme que también protagoniza y que ha llevado a la gente de nuevo a las salas de cine. Tom Holland se ha convertido en el salvador de las salas y en una de las grandes estrellas del momento, y apenas tiene 30 años.

Los ojos vuelven a estar en él, pero reconoce que “me estoy acostumbrando a la presión”. “Las aventuras de Nathan Drake cuentan con 40 millones de jugadores. Lo único que puedes hacer es tomar toda esta presión y utilizarla a tu favor. En la película se ha soñado a lo grande en todo momento. Nunca se ha querido copiar el videojuego sino añadir algo que el jugador habitual pueda experimentar como nuevo, pero siempre siendo fiel a Nathan Drake”, dice sobre esta versión que apuesta por un protagonista más joven al de los videojuegos.

En la película interpreta a un joven aventurero marcado por la desaparición de su hermano que acepta el reto de un desconocido de encontrar un tesoro perdido en la expedición de Magallanes y que quiere a toda costa un villano al que pone rostro Antonio Banderas. Una búsqueda del tesoro con un mensaje detrás: cuánto más dinero tienes, más avaricioso te vuelves. Lo dice un protagonista cuyo actor es la estrella más exitosa de un Hollywood donde el dinero es lo que mueve todo.

“En realidad, siempre he sido muy consciente de mi posición”, contesta a este medio sobre el asunto. “Sé dónde estoy y lo que hago. Mis padres y los amigos de verdad están ahí para recordármelo si ven que se me olvida. El dinero corrompe, el dinero corrompe muchísimo. Lo sé. Y esta industria mueve cantidades ingentes de dinero. Y eso es algo que me preocupa. Lo único que te salva es que nunca tienes que hacer las cosas por dinero sino porque de verdad quieres hacerlas”, zanja y lo crees porque todo en su boca parece de verdad.

A pesar de todo no responde a los cánones de ‘machito’ prepotente, y eso unido a su juventud hace que muchos le tomen por débil o por una simple estrella joven más. “En general todo el mundo que me rodea es mucho mayor que yo, lleva mucho tiempo en esta industria y, por fuerza, tiene el derecho a sentirse poderoso. El hecho de ser joven muchas veces se interpreta mal, y una de las cosas que he aprendido es a hacerme respetar y a sentirme seguro de mí mismo. Y eso se consigue diciendo no en algunas circunstancias. Además, es divertido comprobar la reacción de la gente que te cree débil cuando cae en la cuenta de que está equivocada”.

El cine es entretenimiento y la gente se mete en la sala de cine para pasárselo bien. Soy joven y me siento perfectamente identificado con este modo de entender el cine

Holland siempre se ha mostrado tajante a la hora de defender el cine de super-héroes frente a las opiniones de directores como Scorsese, y tiene “claro que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión, pero yo sólo puedo hablar de lo que he visto desde Marvel y la propia Sony. Ni unos ni otros habían visto jamás una reacción similar a la que ha provocado Spider-Man: No Way Home en una sala de cine. Y eso es irrefutable. Respeto a Scorsese, pero el cine es entretenimiento y la gente se mete en la sala de cine para pasárselo bien. Soy joven y me siento perfectamente identificado con este modo de entender el cine, como una forma de pasárselo bien y como una vía de escape”.

Sus entrevistas son fábricas de memes, y hace un par de años, cuando Jake Gyllenhaal decía que ñe gustaría trabajar con Pedro Almodóvar, Holland le dijo que quién era ese señor. Tras rodar en España, con las nominaciones a los Oscar recién salidas… la pregunta era obvia: ¿conoces ya a Almodóvar? Negativo. Volvió a preguntar quién era y su publicista le dijo que era el director de Madres Paralelas. Ahí cayó y dijo que no había visto nada suyo pero que sabía que Penélope Cruz acababa de ser nominada y que le daba la enhorabuena.

En Uncharted vuelve a sorprender por su facilidad para las escenas de acción, que ha intentado realizar sin dobles y sin sustituir su cuerpo por CGI, algo que se nota: “tuve que hacer la mayoría de las escenas de acción ya que apenas hay tantas secuencias digitalizadas, como si las hay en Spider-Man. Por ejemplo, la secuencia del avión o las que hay con agua las hice yo mismo, sin necesidad de usar efectos digitales”, dice orgulloso de su implicación en una película que intentará romper la maldición de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, para lo que cuenta con la mejor baza, a él.

