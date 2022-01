Después de elegir las 10 mejores películas que nos dejó 2021, arrancamos el nuevo año eligiendo los 37 estrenos de películas internacionales más esperados de 2022 y que más ganas tenemos de ver en la redacción de SERIES & MÁS, quitando las españolas que publicaremos próximamente en otro artículo.

Una lista en la que hemos pretendido dar cabida a varios tipos de cine y para todos los gustos. Desde el que podremos ver en pantalla grande en una sala de cine al que estrenarán plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV+, en el salón de nuestra casa. Desde el autoral al blockbuster. Desde los sellos de Pixar y Marvel a directores como Ryūsuke Hamaguchi, Alejandro González Iñárrritu, Todd Field, Martin Scorsese, Noah Baumbach, Damien Chazelle, Guillermo del Toro, Baz Luhrmann, David Fincher o Steven Spielberg.

Todos los títulos están ordenadas alfabéticamente y con la fecha estimada de estreno en el momento de la publicación. Se quedan fuera las películas españolas, a las que dedicaremos un artículo en los próximos días, y los estrenos de fin de año en Estados Unidos, que seguramente llegarán a nuestras salas en los primeros meses de 2023. 'Avatar 2' (Salas de cine)

'Avatar' es aún la película más taquillera de la historia en España.

No podemos culpar a aquellos que crean que Avatar 2 nunca llegará a las salas. Han pasado 13 años del estreno de una revolucionaria producción que recuperó temporalmente el fenómeno del cine en tres dimensiones. Las secuelas de James Cameron, un esfuerzo titánico que habrá absorbido veinte años de su vida cuando llegue la quinta entrega de Avatar, han sido retrasadas una y otra vez. Salvo cataclismo, los na’vi volverán a ser tendencia las próximas navidades con una nueva aventura ambientada en un entorno acuático. “Voy a centrarme en el océano de Pandora, que será igual de rico, diverso, loco e imaginativo, pero sin ser una selva tropical”, explicó el visionario director. Avatar 2 supondrá también el reencuentro del cineasta y Kate Winslet 25 años después del histórico estreno de Titanic.

Fecha de estreno: 16 de diciembre

'Babylon' (Salas de cine)

Damien Chazelle, el director más joven en ganar el Oscar.

Damien Chazelle se convirtió con sólo dos películas en uno de los genios del Hollywood actual. Despuntó con Whiplash, y se confirmó con La La Land, y aunque su tercer filme, First Man, no funcionó todo lo bien que se esperaba, sigue siendo uno de los directores a los que siempre hay que tener en cuenta. Su nueva película se llama Babylon y es una de las grandes apuestas para el próximo año. Su argumento vuelve a uno de los temas que le interesan Hollywood. Exactamente a la transiciónn del cine mudo al sonoro y la incapacidad de una estrella a adaptarse a los nuevos tiempos. Brad Pitt y Margot Robbie son los protagonistas.

Fecha de estreno: 25 de diciembre en EEUU

'Bardo (o la falsa crónica de unas cuantas verdades)' (Salas de cine)

Alejandro González Iñárritu.

2022 será el año del regreso al cine de Alejandro González Iñárrritu, el cineasta que decidió tomarse un respiro en su carrera después de hacer historia ganando el Oscar al mejor director dos años seguidos con Birdman y El renacido (una hazaña solo igualada por John Ford y Joseph L. Mankiewicz). Desde 2015 el cineasta solo ha creado Carne y arena, un pionero proyecto de realidad virtual que recibió el primer premio especial de la Academia en más de 20 años. Daniel Giménez Cacho es el protagonista de Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), una comedia nostálgica en la que un reconocido periodista y documentalista mexicano vuelve a su país enfrentando su identidad, sus lazos familiares, la absurdidad de sus memorias, el peso del pasado y la nueva realidad de su país. El Festival de Cannes parece la perfecta casilla de salida para la primera película de Iñárritu en México desde Amores perros y la primera en español desde Biutiful.

Fecha de estreno: por confirmar

'The Batman' (Salas de cine)

Batman cambia de rostro. En su primera incursión en el cine mainstream desde los tiempos de Crepúsculo, Robert Pattinson será el sexto actor que interprete a Bruce Wayne en la gran pantalla. El inglés hereda el bat-traje de un Ben Affleck que ni siquiera llegó a tener una película en solitario. Matt Reeves, el responsable de llevar la saga El planeta de los simios a otro nivel con su última trilogía, está detrás de una historia que mostrará al hombre murciélago en su segundo año como vigilante mientras investiga la corrupción que recorre Gotham City y se enfrenta a un asesino conocido como Enigma. Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como Enigma, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon y Andy Serkins como Alfred ilustran el espectacular reparto de uno de los platos fuertes de Warner Bros. en 2021.

Fecha de estreno: 4 de marzo

'Black Panther: Wakanda Forever' (salas de cine)

Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever ya es la película más problemática en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. La trágica muerte de Chadwick Boseman a los 43 años obligó a Ryan Coogler a abandonar el guion que había escrito para la secuela del mayor fenómeno en solitario de la franquicia de superhéroes. La lesión durante el rodaje de Letitia Wright, la sucesora natural de T’Challa en los cómics, obligó a retrasar la producción durante meses. El futuro más inmediato de la película está lleno de incertidumbre: la negativa de la propia Wright a vacunarse cuando le toque reincorporarse a las grabaciones podría acabar con su presencia en el universo marvelita. Los fans acaban de hacer una campaña para que otro actor herede el trono de Wakanda que convirtió en un mito a Boseman, pero la lógica apunta a que ya es demasiado tarde. No sabemos qué película nos vamos a encontrar, pero estaremos ahí para comprobarlo. Llegue cuando llegue.

Fecha de estreno: 11 de noviembre

'Blonde' (Netflix)

Ana de Armas como Marylin Monroe en el rodaje de 'Blonde'.

Hace más de 20 años, Joyce Carol Oates impactó al mundo con la publicación de Blonde, una radical reinvención de más de 900 páginas del mito de Marilyn Monroe. Andrew Dominik, un autor que ya había desmontado otro icono estadounidense en El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, está detrás de las cámaras de una película que causó una pública incomodidad en las oficinas de Netflix cuando sus ejecutivos vieron el primer montaje de la producción. El grafismo de las escenas de sexo (incluyendo una “violación” y “un cunnilingus sangriento”, ya presentes en el material original) llevó a la plataforma a pedir a Dominik un remontaje. Este se negó y, finalmente, ganó la batalla. Blonde será el primer vehículo estelar al servicio de Ana de Armas, firme candidata para suceder a Kristen Stewart como protagonista del biopic más jugoso del año.

Fecha de estreno: por confirmar

'El callejón de las almas perdidas' (Salas de cine)

La siguiente película de Guillermo del Toro después de La forma del agua es esta nueva adaptación de la novela homónima de William Lindsay Gresham, un thriller con tintes neo-noir en el que Bradley Cooper interpreta a un aventurero ambicioso que consigue trabajo en una feria de prácticas corruptas, cuya vida cambia al conocer a Lilith Ritter (Cate Blanchett), una pitonisa que demostrará ser tan peligrosa como él. Completan el reparto Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara y Mary Steenburgen.

Fecha de estreno: 21 de enero

'La Chimera' (Salas de cine)

Alice Rohrwacher, la mujer que podría romper la maldición machista de Cannes. EFE

Alice Rohrwacher es una de las directoras más personales del cine actual. Tras enamorar a todo el mundo con Lazaro Feliz y rodar unos cuantos episodios de la segunda temporada de La amiga estupenda para HBO en Italia, la realizadora regresa al largometraje en un filme del que poco se sabe excepto su misteriosa y prometedora sinopsis que habla de la historia de un cazador de restos etruscos en los años 80. Por supuesto tendrá un toque de ese realismo mágico que tanto le gusta, ya que el protagonista tiene un don: puede sentir el vacío. Un vacío que le dejó en su interior el recuerdo de su amor perdido, Beniamina.

Fecha de estreno: por confirmar

'La ciudad perdida' y 'Bullet Train' (Salas de cine)

Sandra Bullock no pisa una sala de cine desde el estreno de Ocean’s 8 en 2018. La elegida para romper la voluntaria sequía (interrumpida por Netflix y el fenómeno de A ciegas) ha sido La ciudad perdida, una comedia romántica de aventuras deudora de un clásico del género como Tras el corazón verde. Todo el embrollo empieza cuando una popular escritora es raptada por un excéntrico multimillonario que quiere que la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida del que habla su última novela. Su única esperanza es el modelo que protagoniza las portadas de su saga de aventuras más famosa, un hombre que está deseando demostrar que también puede ser un héroe en la vida real.

Bullock volverá a desafiar estereotipos enamorándose de un hombre mucho más joven que ella, Channing Tatum, aunque tampoco debería pasar desapercibida su primera colaboración con otra de las grandes estrellas de su generación: Brad Pitt. La pareja estrenará dos películas en 2022. La segunda, Bullet Train, es una cinta de acción ambientada en el famoso tren bala que separa Tokio de Morioka. El estreno de esta historia protagonizada por cinco asesinos a sueldo que descubren que sus misiones no son ajenas entre sí llegará a los cines en julio.

Fecha de estreno: 25 de marzo ('La ciudad perdida') y 15 de julio ('Bullet Train')

'Deep Water' (Amazon Prive Video)

Ana de Armas y Ben Affleck iniciaron una relación en el rodaje de 'Deep Water'.

Finalmente será Amazon Prime Video la que estrene fuera de Estados Unidos el esperado thriller erótico con el que Adrian Lyne (Atracción fatal) regresa a la dirección 20 años después de su última película: Infiel. Ana de Armas y Ben Affleck se enamoraron en el rodaje de Deep Water, pero el COVID-19 ha retrasado tanto el estreno de la cinta que ya ha pasado un año desde su ruptura. En la adaptación de una retorcida novela de Patricita Highsmith (El talento de Mr. Ripley), Vic Van Allen es un marido adinerado que permite que su esposa tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio. Cuando empiezan a desaparecer los amantes de Melina, el marido se convierte en el principal sospechoso del caso. La producción original de 20th Century Studios cuenta con un guion coescrito por Sam Levinson, creador de Euphoria y director de la polarizante Malcolm y Marie.

Fecha de estreno: sin confirmar

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Salas de de cine)

Marvel aprovechó la segunda escena postcréditos de Spider-Man: No way home para mostrar al mundo por sorpresa el primer avance de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la nueva incursión del universo cinematográfico controlado hasta el último detalle por Kevin Feige en el multiverso. La participación de Bruja Escarlata y el regreso al cine de superhéroes de uno de sus pioneros (Sam Raimi, director de la primera trilogía de Spider-Man) son dos de los grandes de la segunda película independiente del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch salido del mejor año de su carrera gracias a El poder del perro. La sensacional acogida del público a los universos paralelos ha confirmado la última gran apuesta de Marvel: ahora solo falta descubrir qué personajes se pasarán por sorpresa (o no) por Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Fecha de estreno: 6 de mayo

'Don't Worry Darling' (Salas de cine)

Florence Pugh en un fotograma de 'Don't Worry Darling'.

Olivia Wilde nos trae su nueva película después de su magnífico debut con Empollonas. En esta ocasión, cambia de género y explora el thriller psicológico en una historia en la que Florence Pugh interpreta a un ama de casa infeliz de los años 50 que ve cómo su realidad se comienza a agrietar mientras su marido (Harry Stiles) esconde un oscuro secreto. El reparto lo completan Chris Pine, Gemma Chan, Dita Von Teese y KiKi Layne.

Fecha de estreno: 23 de septiembre

'Drive my car' (Salas de cine)

hamaguchi

Rsi hay un nombre de moda en el circuito festivalero actual ese es Ryūsuke Hamaguchi. El director japonés ya estaba en el radar de muchos, pero ahora se ha graduado con honores tras ganar el Oso de Plata en Berlín con La ruleta de la fortuna y la fantasía y el de Mejor guion en Cannes con Drive my car. Este segundo título, adaptación de un relato de Murakami, se estrenará en febrero de 2021 y le ha colocado como uno de los favoritos en los próximos Oscar, pero es que el director ya prepara su nuevo filme, de título Our aprenticeship.

Fecha de estreno: 11 de febrero

'Elvis' (Salas de cine)

Austin Butler.

Baz Luhrmann solo ha dirigido dos películas desde el estreno de la revolucionaria Moulin Rouge! en 2001. Con el primer biopic de una carrera tan irregular como fascinante, el australiano hará un repaso a la vida y obra de una de las mayores leyendas en la historia de la música: Elvis Presley. El desconocido Austin Butler, visto en un papel muy secundario de Érase una vez en Hollywood, se impuso en un multitudinario casting por el que pasaron nombres como Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson y Harry Styles. El reclamo más mediático llegará de la mano de Tom Hanks, el encargado de dar vida al Colonel Tom Parker, el mánager que llevó con un estricto control la carrera de Elvis. A principios de 2020, el ganador de dos Oscar se convirtió en el primer famoso en contagiarse de COVID-19. El suceso tuvo lugar en pleno rodaje de uno de los grandes títulos de Warner Bros. para 2022.

Fecha de estreno: 1 de julio

'The Fabelmans' (Salas de cine)

Image: Steven Spielberg presidirá el jurado de Cannes

Los grandes directores están colocándose en el centro del relato cinematográfico para contar su vida en un ejercicio de autoficción que ya han practicado nombres como Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar o Paolo Sorrentino. Ahora le toca el turno a Steven Spielberg, que contará su propia historia, la de un niño con el sueño de convertirse en director de cine. Vuelve a confiar en Tony Kushner para el guion, como ha hecho para su recién estrenada versión de West Side Story. Puede ser uno de sus filmes más personales y una de las películas de las que se hablará en los Oscar de 2023.

Fecha de estreno: 23 de noviembre en EEUU

'The Grey Man' (Netflix)

Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas protagonizan 'The Gray Man'. Jordan Strauss / Doug Peters AP Photo / PA England

Netflix quiere que el próximo gran blockbuster salido de Hollywood se estrene directamente en el salón de tu casa. La plataforma de streaming ha pagado más de 200 millones de dólares por hacerse con los derechos de The Grey Man, la adaptación de la novela de Mark Greaney. Ryan Gosling será un exagente de la CIA reconvertido en asesino a sueldo que es perseguido por un viejo colega, interpretado por Chris Evans. Los directores del proyecto que provocó la puja más competida y millonaria de los últimos años en la meca del cine son Anthony y Joe Russo, los directores de las dos últimas entregas en las sagas de Vengadores y Capitán América. Ana de Armas y Regé-Jean Page (la gran revelación de Los Bridgerton) también estarán en una superproducción que quiere convertirse en el Bond de 2021.

Fecha de estreno: sin confirmar

'El hombre del norte' (Salas de cine)

Con solo dos películas previas en su filmografía, La bruja y El faro, Robert Eggers se ha convertido ya en uno de los autores de referencia del nuevo cine de género en Estados Unidos. Con la ayuda del poeta y escritor islandés Sjón Sigurdsson desde el guion, el cineasta se ha lanzado a su proyecto más ambicioso con un drama de aventuras ambientado en la Islandia del siglo X y que contará la venganza del príncipe Amleth tras la muerte de su padre. La brutal transformación física de Alexander Skarsgård ha sido el foco de tantos titulares como el espectacular reparto de la producción histórica. Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk y Claes Bang son algunos de los actores aparecen en una de las producciones estrella de la primavera y la primera incursión de Eggers en los grandes estudios de Hollywood después de que A24 produjera sus dos primeros trabajos.

Fecha de estreno: 22 de abril

'Jurassic World: Dominion' (Salas de cine)

“Solo” han tenido que pasar 28 años para que los tres protagonistas de la revolucionaria Jurassic Park (Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum) se reencuentren en la quinta secuela de una de las franquicias más populares de la historia del cine. No se nos ocurre mejor excusa para reunirlos que la amenaza global de unos dinosaurios que llegan a tierra firme después de los acontecimientos que vimos al final de El reino caído. Tras su primera experiencia en Hollywood, J. A. Bayona devolvió las riendas de la nueva trilogía a Colin Trevorrow, el director de Jurassic World, para una nueva aventura ambientada cuatro años después y que volverá a girar alrededor de los personajes interpretados por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Si los dinosaurios lo permiten, por supuesto.

Fecha de estreno: 10 de junio

'The Killer' (Netflix)

David Fincher junto a Gary Oldman en el rodaje de 'Mank'. Netflix

La unión de David Fincher y Netflix sigue viento en popa. Tras la serie Mindhunter y su regreso al cine con Mank, la plataforma y el director se alían de nuevo para adaptar la novela gráfica de Alexis Nolent sobre un asesino en serie que comienza a derrumbarse psicológicamente al tomar conciencia de sus crímenes. Una temática muy propicia para Fincher, que volverá a trabajar con el guionista de Seven, Andrew Kevin Walker. Michael Fassbender y Tilda Swinton son los protagonistas de una película que tiene todas las papeletas para ser una de las grandes apuestas de Netflix para los próximos Oscar.

Fecha de estreno: por confirmar

'Killers of the Flower Moon' (Apple TV+)

'Killers of the flower moon'.

Martin Scorsese sigue su idilio con las plataformas. Ahora cambia a Netflix, con quien rodó su maravillosa El irlandés, por Apple, con quien ha rodado su nueva película, una adaptación del aclamado superventas escrito por David Grann. Ambientada en la Oklahoma, en los años 20, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage que era muy rica en petróleo; una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reinado del Terror. Scorsese regresa a su actor fetiche, Leonardo DiCaprio, y reúne un reparto en el que destaca otra vez Robert DeNiro. Sin duda una de las películas más esperadas del año que volverá a sacar a la palestra el debate sobre dónde se podrá ver, si sólo en Apple o tendrá estreno en salas de cine.

Fecha de estreno: por confirmar

'Kitbag' (Apple TV+)

Joaquin Phoenix será Napoleón Bonaparte.

A sus 84 años no hay quién pare a Ridley Scott. Tras estrenar dos películas en 2020, el inglés acaba de empezar a rodar Kitbag, su soñado proyecto sobre Napoleón Bonaparte. Joaquin Phoenix se convertirá en el legendario militar francés en su reencuentro con un director que le llevó a su primera nominación al Oscar con Gladiator. Vanessa Kirby (The Crown) sustituye a la anunciada Jodie Comer (Killing Eve) en el papel de Josefina Bonaparte, baja del drama histórico por problemas de agenda y retrasos del rodaje derivados del COVID-19. "Napoleón es un hombre que siempre me ha fascinado. Salió de la nada para gobernar todo, pero mientras tanto estaba librando una guerra romántica con su adúltera esposa Josefina", explicó Scott en la presentación de la película de Apple TV+."Él conquistó el mundo para tratar de ganarse su amor, y cuando no pudo, lo conquistó para destruirla. Y se destruyó a sí mismo en el proceso".

Fecha de estreno: por confirmar

'Mission: Impossible 7' y 'Top Gun: Maverick' (Salas de cine)

Tom Cruise será uno de los grandes protagonistas de 2022 gracias al estreno de las secuelas de dos de las sagas que le han convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood de todos los tiempos. Mission: Impossible 7 es la primera de las dos aventuras de Ethan Hunt que el actor rodó de forma casi consecutiva a las órdenes de Christopher McQuarrie, jugándose una vez más la vida mientras se encargaba de hacer casi todas las escenas de acción de la película. Con casi dos años de retraso, por fin veremos Top Gun: Maverick, la tardía segunda parte de uno de los primeros grandes éxitos de Cruise. Joseph Kosinski (Tron: Legacy) toma las riendas del proyecto después de la muerte del director Tony Scott, aunque también tendremos novedades delante de las cámaras: Miles Teller (Whiplash) será el hijo de Goose, el inseparable amigo de Maverick en el clásico de 1986.

Fecha de estreno: 27 de mayo ('Top Gun: Maverick') y 30 de septiembre ('Mission: Impossible 7')

'Nope' (Salas de cine)

Cartel oficial de 'Nope'.

Aún no se ha publicado la sinopsis, pero para que sea una de las más esperadas del año nos basta con saber que es la nueva película de Jordan Peele después de Déjame salir y Nosotros. El director continuará explorando el terror social y repite con Daniel Kaluuya en el reparto, a quien acompañan Keke Palmer (Hustlers), Steven Yeun (The Walking Dead), Barbie Ferreira (Euphoria), Brandon Perea (Doom Patrol) y Michael Wincoot (Westworld).

Fecha de estreno: verano 2022

'La peor persona del mundo' (Salas de cine)

Joachim Trier, el director de Thelma, vuelve con una comedia romántica protagonizada por Julie, una mujer que está a punto de cumplir 30 años. En plena crisis existencial, siente que ha desperdiciado su talento mientras que su novio Aksel, mayor que ella, y un exitoso escritor de novela gráfica, la presiona para construir una vida estable. Una noche, Julie se cuela en una fiesta y en la que conoce a Eivind, un chico encantador, con quien establece una conexión inmediata. La peor persona del mundo, ganadora del premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por la interpretación de Renate Reinsve, es una de las rivales de El buen patron en el camino al Oscar a la mejor película internacional.

Fecha de estreno: 11 de marzo

'Puñales por la espalda 2' (Netflix)

Cartel provisional de 'Puñales por la espalda 2'

Este año llega a la plataforma la primera de las dos secuelas de la taquillera película por las que ha pagado 450 millones de dólares. Por ahora no hay sinopsis oficial, y solo sabemos que Daniel Craig vuelve para interpretar al detective Benoit Blanc, que esta vez tendrá que resolver un nuevo caso. Junto a él estarán Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick y Ethan Hawke. Ryan Johnson seguirá detrás de cámaras y el rodaje ya se ha completado en localizaciones europeas.

Fecha de estreno: por confirmar

'Red' y 'Lightyear' (Salas de cine)

Pixar estrenará dos películas a lo largo del año. Su apuesta original para 2022, Red, es la historia de una niña de 13 años que cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo) se convierte en un panda rojo gigante. La directora Domee Shi se estrena en el largometraje después de ganar el Oscar con el corto Bao. A simple vista, Lightyear parece el clásico proyecto con el que tener contentos a los accionistas de Disney. La original precuela de la saga Toy Story contará los orígenes del héroe que inspiró el famoso juguete. Tras colgar el escudo del Capitán América, Chris Evans pondrá voz al personaje principal de una película que causó sensación en redes sociales el día que Disney anunció por sorpresa el proyecto. Taika Waititi (director de Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok) doblará otro personaje que Pixar ha decidido mantener en secreto por el momento.

Fecha de estreno: 11 de marzo ('Red') 17 de junio ('Lightyear')

'Scream' (Salas de cine)

Si Omnicron no lo impide, el regreso de Scream será uno de los primeros reclamos populares para las salas de cine en 2022. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, el dúo detrás de la comedia de terror Noche de bodas, toma el relevo del fallecido Wes Craven en el regreso de la saga que revolucionó el slasher en los años 90 con una propuesta a medio camino del terror y la sátira cinéfila. Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette vuelven a ser Sidney, Gale y Dewey en una esperada continuación que ya ha avisado a sus fans en la campaña promocional de la nueva Scream: “el asesino siempre es alguien que conoces”. La decisión de eliminar el 5 en el título lanza otro mensaje al público: si la audiencia responde, estamos ante el primer capítulo de una nueva era para la franquicia creada por Kevin Williamson.

Fecha de estreno: 14 de enero

'Tar' (Salas de cine)

Cate Blanchett en Carol.

Todd Field deslumbró con sus dos primeras películas, En la habitación y Juegos Secretos, pero desde 2006 no ha rodado nada más. Ahora regresa tras 15 años con la historia de Lydia Tar, una reconocida directora de orquesta a la que dará vida Cate Blanchett que tiene una crisis existencial antes del concierto que puede suponer la cima de su carrera. Un reparto en el que también están Nina Hoss y Mark Strong para un filme que será una de las películas por las que peleen los principales festivales de cine.

Fecha de estreno: 7 de octubre en EEUU

'Thor: Love and Thunder' y 'Next Goal Wins' (Salas de cine)

Taika Waititi y su Oscar por 'Jojo Rabbit'.

Taika Waititi estrenará dos películas como director en 2022. Con Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth pasará a ser el primer actor del Universo Cinematográfico de Marvel en tener cuatro películas como protagonista. El australiano tendrá que compartir el protagonismo con tres estrellas: Chris Pratt abandona temporalmente los Guardianes de la Galaxia para acompañara al dios nórdico, Natalie Portman recupera el personaje de Jane Foster cuándo esta sufre cáncer y asume los poderes de Thor, y Christian Bale se estrena en el cine de superhéroes interpretando a un oscuro cazador de dioses llamado Gorr.

Antes de que acabe el año llegará Next Goal Wins, una comedia dramática que contará la historia real de Thomas Rongen. El entrenador holandés consiguió una hazaña al tomar las riendas del equipo de fútbol americano de la Samoa Americana y convertirles en una amenaza en su deporte tras muchos años como una de las peores selecciones del planeta. Michael Fassbender y Elisabeth Moss son los protagonistas del proyecto de Fox Searchlight, aunque toda la atención se la llevará Will Arnett: el actor de Arrested Development ha sido elegido por Waititi para sustituir a Armie Hammer. Arnett tendrá que volver a grabar las escenas que ya había rodado el protagonista de Call me by your name, siguiendo los pasos de Christopher Plummer en Todo el dinero del mundo y Tig Notaro en Ejército de los muertos.

Fecha de estreno: 8 de julio ('Thor: Love and Thunder') y por confirmar ('Next Goal Wins')

'Ticket to Paradise' (Salas de cine)

Julia Roberts y George Clooney en el Festival de Cannes.

Julia Roberts y George Clooney son una pareja divorciada que viaja a Bali para evitar que su hija caiga en el mismo error que creen que ellos mismos cometieron hace 25 años. Después de trabajar juntos en Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y Money Monster, los viejos amigos se reúnen en una comedia romántica de Ol Parker (Mamma Mia! Una y otra vez) que buscará recuperar la magia de las mejores obras de un género que vivió su última época dorada en los años 90. Ticket to Paradise es la primera película romántica de la bautizada como la novia de América en más de una década. Kaitlyn Dever, Billie Lourd y Lucas Bravo (el interés sentimental de la protagonista de Emily en París) darán vida a los personajes más jóvenes de la historia, pero no seamos ingenuos: el gran reclamo de la película de Universal será ver el enamoramiento en pantalla de dos estrellas de otra época.

Fecha de estreno: 21 de octubre

'Triangle of Sadness' (Salas de cine)

'Triangle of sadness'.

Muchos esperaban que el regreso de Ruben Ostlund tras triunfar (y ganar la Palma de Oro) con The Square se produjera en 2021, pero finalmente parece ser que será en el próximo Festival de Cannes donde se pueda ver esta comedia sobre una pareja de modelos que son invitados a un crucero de lujo. Cuando el yate se hunde acaban en una isla desierta con un grupo de multimillonarios y una señora de la limpieza. En la lucha por la supervivencia, las antiguas jerarquías se trastocan ya que la limpiadora es la única que sabe pescar.

Fecha de estreno: por confirmar

'Uncharted' (Salas de cine)

Las calles de Barcelona, Alicante y Valencia acogieron en otoño de 20202 el rodaje de Uncharted, el enésimo intento de Hollywood por convertir en una buena película un popular videojuego. Ruben Fleischer (Bienvenidos a Zombieland) dirige la primera entrega de las aventuras de Nathan Drake, un joven que en su primera misión como cazatesoros junto al veterano Victor “Sully” Sullivan debe lanzarse a una aventura por todo el mundo para encontrar el mayor tesoro nunca antes encontrado mientras intenta descifrar las claves que le lleven hasta el hermano de Nathan desaparecido hace ya mucho tiempo. Tom Holland y Mark Wahlberg protagonizan la superproducción de Sony, pero aquí estaremos muy pendientes de Antonio Banderas, el gran villano de la función.

Fecha de estreno: 11 de febrero

'White Noise' (Netflix)

Noah Baumbach.

White Noise es el tercer episodio en la historia de amor entre Noah Baumbach y Netflix, iniciada por The Meyerowitz Stories y continuada por Historia de un matrimonio. A partir de una novela de Don DeLillo (El silencio, Seix Barral), el neoyorquino contará qué pasa cuando un accidente industrial causa una gravísima crisis medioambiental en una bucólica ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos. Adam Driver será Jack, un profesor universitario especializado en la figura de Hitler que debe hacer frente a la catastrófica situación junto a su mujer Babette y los cuatro hijos de la pareja. Greta Gerwig, actriz fetiche, frecuente colaboradora y pareja en la vida real de Baumbach, interpretará el papel femenino protagonista. Hollywood llevaba más de 15 años intentando adaptar el relato de DeLillo. Barry Sonnenfeld (Men in Black) y Michael Almereyda (Hamlet) fueron los directores que se quedaron más cerca de conseguirlo.

Fecha de estreno: por confirmar

