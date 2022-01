Premios Oscar 2022: Los favoritos a Mejor Película a un mes de las nominaciones.

La temporada de premios pisa el acelerador a poco más de un mes de que se anuncien las nominaciones a los Oscar en su 94.ª edición. Los académicos tienen desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero para elegir sus películas favoritas en 2021. Los Globos de Oro y los Critics Choice ya han anunciado sus finalistas, aunque la incertidumbre se ha adueñado de ambos eventos: nadie si sabe si los primeros se celebrarán el próximo domingo, mientras que la variante Omnicron ha retrasado la ceremonia de entrega de los segundos hasta finales de febrero.

Durante los próximos días se anunciarán los finalistas a los BAFTA (con nuevas modificaciones en su sistema de votaciones después de la polarizada reacción a sus nominaciones del año pasado) y a los premios más importantes de la industria de Hollywood. El sindicato de actores abrirá fuego el 14 de enero, aunque el día clave será el 27, 24 horas claves en las que directores, guionistas y productores anunciarán por primera vez el mismo día sus trabajos más destacados. Mientras llega ese momento, los estudios, las distribuidoras y las plataformas afinan sus campañas con la esperanza de influir en los votantes y cambiar las inercias en el último momento.

A continuación, repasamos el estado de la carrera en la categoría reina. Por primera vez desde 2011, el número de finalistas será de 10 películas. Estas son las favoritas, de más a menos opciones, para lograr la nominación el próximo 8 de febrero.

1. 'Belfast'

Solo en la última década, 12 años de esclavitud, Green Book y Nomadland se llevaron el premio del público en el Festival de Toronto antes de ganar el Oscar a la mejor película. Este año la gran reforzada de la cita canadiense fue la película más personal de Kenneth Branagh, un cineasta que no había vuelto a la órbita de los premios como director desde su ópera prima, Enrique V. Belfast no ha aparecido demasiado en los precursores. Tampoco se la esperaba. Su regusto clásico y su descarada apuesta por la emoción no suele ser la fórmula favorita de la crítica. La verdadera batalla para la película británica empieza ahora. Hasta nueva orden, este drama ambientado en la República de Irlanda de 1969 sigue siendo el rival a batir.

2. 'El poder del perro'

El regreso al cine de Jane Campion después de 12 años se ha saldado con un éxito rotundo desde su presentación en el Festival de Venecia, donde la neozelandesa recibió el premio a la mejor dirección. La crítica ha reaccionado de forma apasionada a la adaptación de la novela de Thomas Savage. El poder del perro es la candidata más premiada de la carrera en las categorías de mejor película, dirección, actor protagonista (Benedict Cumberbatch), actor secundario (Kodi Smit-McPhee) y guion adaptado. Casi nada. En su camino al Oscar, la propuesta mejor situada de Netflix en esta temporada de premios tiene dos obstáculos importantes que derribar: los votantes suelen optar por historias más emocionales… y ser una película de Netflix. La plataforma se hizo por fin este año con su primer premio “gordo” en los Emmy. Sus vecinos del cine puede que no estén preparados todavía.

3. 'West Side Story'

Steven Spielberg solo ha ganado una vez el Oscar a la mejor película. Las derrotas de E.T. El extraterrestre y Salvar al soldado Ryan contra Ghandi y Shakespeare in love forman parte de los libros de historia del cine. El primer musical de su filmografía ha enamorado a la crítica. Desgraciadamente, ahora mismo toda la conversación alrededor de la nueva versión del clásico gira alrededor de su descalabro económico en todo el planeta: la película de Fox lleva recaudados menos de la mitad del presupuesto de la lujosa producción. West Side Story necesitaba tener los números de su lado para desafiar a la historia y convertirse en el primer remake de una ganadora del Oscar a la mejor película en repetir premio.

4. 'Dune'

Muchos reivindican hoy la accidentada visión de David Lynch, pero en los 80 industria y público rechazaron frontalmente su adaptación de las supuestamente inadaptables novelas de Frank Herbert. Denis Villeneuve ha salido airoso de un desafío imposible (otro, después de atreverse a hacer la secuela de Blade Runner), convenciendo a la crítica y recaudando suficiente dinero como para convencer a Warner Bros. de que le financie una segunda parte. Dune puede acabar el 8 de febrero como la película con más candidaturas del año, pero es muy que los académicos prefieran esperar a ver su visión completa para decidir si merece o no una recompensa en forma de Oscar.

5. 'Licorice Pizza'

Paul Thomas Anderson es uno de los grandes maestros en activo del cine estadounidense. A pesar de sus ocho nominaciones truncadas, la Academia de Hollywood rescató El hilo invisible a última hora tras un decepcionante recorrido por los precursores en los que nadie parecía apreciar la sutileza y brillantez del drama de época protagonizado por Daniel Day-Lewis. PTA acabará llevándose el Oscar a casa tarde o temprano. Licorice Pizza, la película más ligera de su obra, tiene su mejor baza en la categoría de mejor guion original.

6. 'El método Williams'

Will Smith presume una y otra vez en sus memorias de que es el primer y único actor en la historia de Hollywood en encadenar ocho nº1 en el box office consecutivo. La historia de orígenes de la familia más exitosa del tenis no es uno de ellos, precisamente: el desastroso año para el cine adulto en las salas de cine y la decisión de Warner Bros. de estrenar todas sus películas de 2021 simultáneamente en HBO Max acabaron en un titular muy poco favorecedor: El método Williams es uno de los peores estrenos en la carrera de El príncipe de Bel-Air. Su hueco en las nominaciones parece garantizado, pero sus mejores opciones para llevarse un premio están en las categorías interpretativas.

7. 'CODA: Los sonidos del silencio'

Whiplash, Minari, Winter's Bone, Bestias del sur salvaje, Boyhood y Manchester frente al mar llegaron a la categoría de mejor película en la última década después de debutar en el Festival de Sundance. Gracias a sus nominaciones en los Globos de Oro o los Critics Choice, el remake de La familia Bélier parece haber sobrevivido a un estreno veraniego que pasó más desapercibido de lo esperado por culpa del reducido alcance de Apple TV+ en comparación con sus grandes rivales en el sector del streaming. En España la veremos en cines en febrero aprovechando la publicidad gratuita de sus hipotéticas nominaciones al Oscar.

8. 'No mires arriba'

La crítica estadounidense no soporta la vertiente más seria de Adam McKay. La gran apuesta y El vicio del poder demostraron que los académicos están enamorados de su cine. Su ácida mirada a la inacción de la sociedad ante un problema como el impacto de un cometa / la pandemia / el cambio climático ha generado estas navidades tanta o más conversación que Spider-Man: No way home y va camino de convertirse en el mayor éxito cinematográfico en la historia de Netflix. La ames o la odies, No mires arriba es una de las pocas películas adultas (quizás la única) que ha generado un debate en el mundo real en 2021. Debería estar dentro.

9. 'Drive my car'

La adaptación de un relato corto de Haruki Murakami a cargo de Ryûsuke Hamaguchi ha sido la gran sorpresa en los precursores, haciendo pleno en las tres asociaciones de críticos más importantes de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York y Boston. Desgraciadamente para la película japonesa, los Oscar están votados por los académicos, no por la crítica. Sus tres horas de duración y su ritmo desafiante juegan en contra de las opciones en la categoría principal. En más de 90 años de los premios, las únicas películas asiáticas nominadas han sido Parásitos y Tigre y dragón, opciones mucho más maintream que Drive my car. Hamaguchi es el nombre del momento, pero viejos favoritos de la Academia como Paolo Sorrentino, Asghar Farhadi o incluso Pedro Almodóvar pueden adelantarle por la derecha.

10. 'Macbeth'

Apostar contra la familia Coen en los Oscar es un deporte de riesgo. Los números no mienten: entre Joel, Ethan y Frances McDormand suman 7 estatuillas. Sin embargo, a los votantes históricamente no le han interesado las adaptaciones de William Shakespeare (el Hamlet de Laurence Olivier es el único que se ha llevado el Oscar) y la película de Apple TV+ está pasando sin pena ni gloria por la temporada de premios. Es posible que la plataforma probablemente se dé cuenta de que CODA es su mejor baza en esta temporada de premios.

11. 'The Last Daughter'

El aclamado debut como directora de Maggie Gyllenhaal es la clásica película que, hasta hace una década, solo tenía opciones de llegar a la temporada de premios en las categorías de interpretación y guion. Los tiempos han cambiado. The Lost Daughter acaba de llegar a Netflix justo a tiempo de que los votantes se suban a la montaña rusa emocional de Olivia Colman antes de que se abra el plazo de las votaciones para elegir las nominadas a los Oscar.

12. 'El callejón de las almas perdidas'

El desastre comercial de West Side Story ha servido para disimular el terrible arranque en taquilla de El callejón de las almas perdidas, la primera película de Guillermo del Toro desde los Oscar a mejor película y dirección para La forma del agua. A pesar de su presencia en los Critics Choice Awards y el American Film Institute, la nueva versión de la novela de William Lindsay Gresham (ya adaptada en 1947 por Edmund Goulding sin llamar la atención de la Academia) tiene bastantes papeletas para acabar relegada a categorías artísticas como mejor diseño de producción o vestuario.

13. 'tick, tick… Boom!'

El espectacular trabajo de Andrew Garfield, uno de los favoritos en la categoría de mejor actor, fagocita la atención del debut como director de Lin-Manuel Miranda. tick tick… Boom! tiene otro problema importante: Netflix tiene demasiadas candidatas en la carrera. Hace veinte años que ningún estudio ocupa tres plazas en la categoría de mejor película y The Lost Daughter y, sobre todo, No mires arribas están mejor posicionadas ahora mismo que esta carta de amor al legado de Jonathan Larson.

14. 'Being the Ricardos'

Las críticas a la tercera película como director de Aaron Sorkin han sido mucho más frías de lo que apuntaban las primeras reacciones a esta mirada delante y detrás de las cámaras de una de las series más populares de la historia, Te quiero, Lucy. A pesar de sus detractores, pocas cosas gustan tanto en Hollywood como una película que habla sobre Hollywood y sus grandezas y miserias.

15. 'Spider-Man: No way home'

Los medios de Hollywood debatían apasionadamente estas navidades si la primera película en superar la barrera de los mil millones de dólares en los cines podía, o incluso si debía, colarse en la carrera por el Oscar. La competencia con Sin tiempo para morir, el final de Daniel Craig en la saga Bond, o los precedentes frustrados de Deadpool, Vengadores: Endgame y Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2 nos obligan a apostar en su contra.

