Los 40 estrenos de series internacionales más esperados de 2022

Cerrado 2021 y elegidas las mejores series que se estrenaron el pasado año, toca mirar hacia el futuro y las series que nos tiene preparado el nuevo año. En SERIES & MÁS elegimos los 40 estrenos de series internacionales que más esperamos en 2022 (quitando las españolas, que publicaremos próximamente). Esos estrenos que más ganas tenemos de ver y que coparán nuestra atención durante los próximos doce meses.

De títulos que llevamos años esperando, como la serie de El señor de los anillos o el spin-off de Juego de tronos La casa del dragón, a otras que apuntan a premios, como la nueva de David Simon, We Own This City, y el cierre de la trilogía de Steven Spielberg y Tom Hanks de la II Guerra Mundial Masters of the Air. También están presentes algunas que nos tienen preparados los universos televisivos de Marvel, como Moon Knight y Ms. Marvel, o el de Star Wars, como Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

'The Afterparty' (Apple TV+)

Hay muchas expectativas en la industria para la primera serie en acción real de Christopher Miller, integrante junto a Phil Lord de una de las parejas creativas más radicales y o originales de Hollywood. Spider-Man: Un nuevo universo, Infiltrados en clase, Lluvia de albóndigas, La LEGO película o Clone High preceden a The Afterparty, una serie de Apple TV+ que promete desafiar los géneros para explorar el misterio de un asesinato en la reunión de antiguos alumnos de un instituto. Cada episodio explora el relato de un personaje diferente de la fatídica noche en cuestión, todo a través de la lente de diversos géneros cinematográficos y usando efectos visuales únicos que subrayan la perspectiva de cada narrador. Tiffany Haddish (Plan de Chicas), Sam Richardson (Veep), Zoë Chao (Love Life), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Ike Barinholtz (Malditos Vecinos), Ilana Glazer (Broad City), Jamie Demetriou (Fleabag) y Dave Franco (The Disaster Artist) forman el divertidísimo elenco de lo que promete ser una de las comedias del año.

Fecha de estreno: 28 de enero

'American Gigolo' (Movistar+)

Jon Bernthal.

En 1980 American Gigolo convirtió a Richard Gere en una estrella de cine y dejó en shock a la audiencia al ser una de las primeras películas de Hollywood en mostrar un desnudo frontal de un protagonista masculino. Ahora Showtime recupera el concepto de la icónica película de Paul Schrader con Jon Bernthal (The Walking Dead) y Gretchen Mol (Rounders) como protagonistas. 15 años después de ser arrestado por asesinato cuando se dejaba la piel por encuentrar su hueco en la industria del sexo de Los Ángeles, busca la verdad sobre el caso que lo envió a la cárcel mientras intenta acercarse a su gran amor, Michelle. David Hollander, guionista de Ray Donovan y creador de El guardián, es el máximo responsable de un thriller dramático que estará contado a dos tiempos. Por el momento, se desconoce qué canal o plataforma traerá a España la nueva American Gigoló.

Fecha de estreno: por confirmar

'Ahsoka' (Disney+)

Ahsoka Tano en 'The Mandalorian'.

El otro gran estreno de la saga Star Wars viene del personaje revelación de The Mandalorian, la jedi Ashoka Tano, a la que muchos conocerán por la serie animada sobre las Guerras Clon. En The Mandalorian apareció con sus dos sables láser blancos y el rostro de Rosario Dawson en uno de sus mejores episodios y confirmó que hay ganas de saber más de ella. Un proyecto del que se sabe poco, pero que tiene a Dave Feloni como creador y que ha confirmado que tendrá también a Hayden Christensen en el reparto, por lo que la aparición de Anakin Skywalker (que fue su maestro) introduce mucho morbo por saber qué historia decidirán contar. No la esperemos antes de final de año, e incluso podrían retrasarla a 2023.

Fecha de estreno: por confirmar

'Avatar The Last Airbender' (Netflix)

'Avatar: The Last Airbender' adaptará de nuevo la serie animada.

Después de la adaptación fallida que hizo M. Night Shyamalan en 2010, Netflix vuelve a la carga y realiza otra versión de la producción animada en forma de una serie de acción real. El proyecto ha tenido que afrontar muchos cambios de última hora, adaptándose al abandono de un equipo creativo que tenía enfoques distintos, pero por fin llegará a la plataforma de la mano del creador Albert Kim y los directores Jabar Rasiani, Michael Goi y Roseanne Liang. En ella se narra lo ocurrido en la historia animada, donde la nación del fuego acaba de declarar la guerra a las del agua y la tierra. Para evitar que se hagan con el control absoluto y arrasen con todo a su paso, Aang (Gordon Cormier), sucesor del Avatar y único superviviente de la nación del aire, intentará dominar los cuatro elementos e impedir su malvado propósito.

Fecha de estreno: por confirmar

'Bel-Air' (Por confirmar en España)

'Bel-Air' | Tráiler | Peacock

En este reboot de Peacock de la emblemática sitcom El príncipe de Bel Air volveremos a ver al personaje que una vez encarnó Will Smith, esta vez interpretado por Jabari Banks. El revival cambiará por completo el tono de la historia original, trasladándose de una manera mucho más dramática hasta nuestros días para contar la historia de un joven (interpretado por Jabari Banks) que siempre ha vivido en un conflictivo barrio de Filadelfia. Un día, el protagonista se traslada a la cómoda mansión de sus tíos en el exclusivo distrito de Bel-Air en Los Ángeles, cambiando de aires y empezando una nueva vida en casa de sus tíos. La serie está basada en el cortometraje que hizo como fan Morgan Cooper en 2019, que será su guionista junto a los showrunners T.J. Brady y Rasheed Newson y los productores Jada Pinkett-Smith y el mismísimo Will Smith.

Fecha de estreno: por confirmar

'Cabinets of Curiosities' (Netflix)

Guillermo Del Toro en una gala de LACMA Art+Film.

Después de dirigir títulos como la oscarizada película La forma del agua o crear series animadas como Trollhunters, el cineasta mexicano Guillermo del Toro vuelve a invitarnos a su imaginario tan propio y fantástico para esta serie antológica. En ella se contarán historias tan siniestras como sofisticadas, todas ellas inspiradas en relatos originales de escritores como Michael Shea, H.P. Lovecraft, Emily Carroll o Henry Kuttner. Cada episodio contará una historia de terror diferente y todos están concebidos para romper con la idea más tradicional que tenemos del género.

Fecha de estreno: por confirmar

'La casa del dragón' (HBO Max)

'La Casa del Dragón' | Teaser tráiler | HBO Max Belén Prieto

El primer spin-off de Juego de tronos llevará a la pantalla el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin. La nueva historia se desarrolla tres siglos antes de todas las historias que vimos en la serie y explora lo que en las novelas se conoce como la Danza de dragones, uno de los mayores eventos de la historia de Poniente: una guerra civil entre los Targaryen, que combatieron con dragones en cada bando. El propio Martin ha escrito el episodio piloto junto a Ryan Condal, creador de Colony. Este último comparte las tareas de showrunner con Miguel Sapochnik, director de los episodios más épicos de Juego de tronos. Paddy Considine (En América), Matt Smith (The Crown), Olivia Cooke (Bates Motel) y Rhys Ifans (Notting Hill) son los miembros más conocidos del reparto de una producción que ha llegado más lejos que el spin-off que iba a protagonizar Naomi Watts y que HBO canceló después de gastarse más de 30 millones de dólares en él.

Fecha de estreno: por confirmar

'Cómo conocí a vuestro padre' (Disney+)

'How I Met Your Father'.

Con ocho años de retraso, en 2022 veremos por fin la respuesta femenina a Cómo conocí a vuestra madre. Hilary Duff, la eterna Lizzie Maguire, aspira a ser la Ted Mosby de la generación milenial. En un futuro indeterminado Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre en el Nueva York de 2021, mientras ella y sus amigos buscan su lugar en el mundo y navegan por el hostil mundo de las citas. Kim Cattrall (Sexo en Nueva York) pondrá la voz a la Sophie del futuro. Detrás de esta tardía continuación del clásico de la CBS está una de las parejas de guionistas más exitosas de la industria. Isaac Aptaker y Elizabeth Berger han sido showrunners de This is Us desde su primera temporada, siguen al frente de Con amor, Victor y fueron los encargados de llevar al cine el libro que originó esa histórica comedia romántica: Con amor, Simon.

Fecha de estreno: primer trimestre (18 de enero en Hulu)

'Conversaciones entre amigos' (Por confirmar en España)

Fragmento de la portada del libro 'Conversaciones con amigos'.

El gran éxito en todo el mundo de Normal People, la versión televisiva de la aclamada novela homónima de Sally Rooney, aceleró el desarrollo de la adaptación del libro de la escritora irlandesa. Hulu y BBC han vuelto a colaborar en Conversaciones entre amigos, una historia que comienza después de un recital de poesía en Dublín en el que Frances y Bobbi conocen a Melissa, una atractiva escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos universitarias que en el pasado fueron pareja se verán atraídas hacia ella y su marido Nick, un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando un complejo ménage à quatre.Sasha Lane (American Honey), Joe Alwyn (La favorita), Jemima Kirke (Girls) y la debutante Alison Oliver interpretan los papeles protagonistas de un esperado proyecto que todavía no tiene casa en España. Normal People llegó a España a través de Starzplay.

Fecha de estreno: por confirmar

'Disclaimer' (Apple TV+)

Alfonso Cuarón dirigirá a Cate Blanchett en 'Disclaimer', una serie de Apple TV

Después de triunfar con Roma en Netflix, había mucho interés en ver qué era lo nuevo de Alfonso Cuarón. Finalmente ha sido Apple TV+ quién ha conquistado al director mexicano que rodará su primera serie como creador. Ya había trabajado para la televisión, pero no con un proyecto como esta miniserie basada en la novela homónima de Renee Knight que cuenta la historia de una exitosa periodista y documentalista de televisión especializada en desvelar los trapos sucios de grandes instituciones. Un proyecto que tiene a Cate Blanchett y Kevin Kline como protagonistas y al gran Emmanuel Lubezki, ganador de tres Oscar, al frente de la fotografía junto a otro maestro de la luz, el francés Bruno Delbonnel.

Fecha de estreno: por confirmar

'The Dropout' (Por confirmar en España)

Amanda Seyfried en 'The Dropout'.

Hollywood está obsesionado con la fascinante figura de Elizabeth Holmes, la fundadora de una empresa (Theranos) que intentó revolucionar la industria de la salud con la tecnología como mejor aliada hasta que fue detenida por las autoridades por un caso de fraude. Jennifer Lawrence interpretará al personaje en Bad Blood, una película de Adam McKay para Apple TV+. Antes llegará The Dropout, una miniserie de Hulu con Amanda Seyfried, flamante nominada al Oscar por Mank y sustituta de la anunciada Kate McKinnon. Naveen Andrews (Sayid en Perdidos) será su pareja sentimental y socio profesional en la ficción, mientras que William H. Macy, Stephen Fry, Laurife Metcalf, Elizabeth Marvel o Kate Burton aparecerán en el coral reparto de esta adaptación del popular podcast de Rebecca Jarvis. En España The Dropout todavía no tiene plataforma o cadena de emisión, pero debería llegar a través de Star en Disney+.

Fecha de estreno: 3 de marzo (en Estados Unidos)

'La edad dorada' (HBO Max)

'La Edad Dorada' | Temporada 1 | HBO Max

La nueva serie de Julian Fellowes, el creador de Downton Abbey, está protagonizada por un reparto de lujo. Christine Baranski (The Good Fight), Carrie Coon (The Leftovers), Cynthia Nixon (And Just Like That) Taissa Farmiga y Audra McDonald, acompañadas por Blake Ritson, Denée Benton, Louisa Jacobson, Thomas Cocquerel, Harry Richardson, Simon Jones y Jack Gilpin, protagonizan una historia ambientada en la edad dorada americana. En la Nueva York de 1882, época en la que Estados Unidos vivió una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes, conoceremos a Marian Brook, la hija huérfana de un General de la Unión, que se muda a la casa de sus adineradas tías. Allí se verá envuelta en una guerra despiadada entre una de sus tías y sus vecinos, un magnate ferroviario y su ambiciosa esposa.

Fecha de estreno: 25 de enero

'Entrevista con el vampiro' (Por confirmar en España)

'Entrevista con el vampiro'.

A pesar de que Anne Rice, la autora de las novelas originales, falleciese el pasado año, sus historias están más vivas que nunca, y volverán a ser adaptadas en pantalla, esta vez en forma de serie. El proyecto ha ido cambiando de manos constantemente y después de que Hulu se echara atrás, AMC se hizo con los derechos el pasado 2020. La serie tendrá ocho capítulos, en los que se narra la historia del primer libro, donde la joven Rowan Mayfair acaba de convertirse en una importante heredera por sorpresa. Está dirigida por Alan Taylor y protagonizada por Sam Reid, que interpreta al mismo vampiro Lestat al que una vez dio vida Tom Cruise en la película de 1994. El propio Christopher Rice, hijo de la autora de la saga, es el productor ejecutivo junto a Mark Johnson.

Fecha de estreno: por confirmar

'The First Lady' (Movistar+)

Viola Davis como Michelle Obama en 'The First Lady'. Showtime

En la historia de Estados Unidos se han tomado muchas decisiones en el Ala Oeste de la Casa Blanca en las que las esposas de esos presidentes, las primeras damas, han jugado un papel que es desconocido por la opinión pública. The First Lady nos permitirá mirar detrás de la cortina para mostrarnos las vidas de esas carismáticas y complejas mujeres desde su juventud. En la primera temporada conoceremos a Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, a quienes interpretarán en su etapa adulta Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer y Viola Davis. La dirección estará a cargo de la británica Susanne Bier, ganadora de un Emmy por la miniserie El infiltrado, que estuvo tras la cámara de todos los episodios de The Undoing para HBO.

Fecha de estreno: por confirmar

'Gaslit' (Starzplay)

Julia Roberts y Sean Penn son la pareja protagonista de 'Gaslit'.

Los tiempos en los que las estrellas de Hollywood huían de la televisión como si fuera la peste ya quedan muy lejos. Los ganadores del Oscar Julia Roberts y Sean Penn trabajarán juntos por primera vez en Gaslit, una miniserie de Starzplay que promete un enfoque moderno sobre el caso Watergate a partir de historias no contadas y los personajes olvidados del histórico escándalo. En su regreso a la televisión después de Homecoming, Roberts será Martha Mitchell, una conocida figura pública en Arkansas y esposa del leal Fiscal General de Nixon, interpretado por Penn. A pesar de su afiliación política al Partido Republicano, Martha es la primera persona que alerta sobre la implicación de Nixon en el Watergate, provocando que tanto la presidencia como su vida personal se vayan al traste. Robbie Pickering (guionista de confianza de Sam Esmail, productor del proyecto) es el showrunner de una serie de época inspirada en el podcast Slow Burn.

Fecha de estreno: por confirmar

'Halo' (Por confirmar en España)

Basándose en el famoso videojuego de ciencia ficción, Halo es una serie creada por Kyle Killen y Steven Kane que nos sitúa en un futuro muy lejano a la era actual. Tras haber descubierto una nueva tecnología que les permite viajar rápidamente por el espacio, la raza humana del siglo XXVI protagonizará una guerra sin precedentes, debiéndose enfrentar a una alianza alienígena muy poderosa conocida como el Covenant, que ha sido construida a conciencia por los extraterrestres. El conflicto entre ambos bandos será realmente devastador, y los seres humanos tendrán que hacer todo lo que esté en su mano para impedir la inminente destrucción de la galaxia.

Fecha de estreno: primer semestre de 2022

'The Last of Us' (HBO Max)

'The Last of Us', drama humano postapocalíptico para HBO Max.

The Last of Us aspira a ser la primera gran adaptación para la pequeña o la gran pantalla de un videojuego, un arte que rara vez ha funcionado en sus adaptaciones audiovisuales. El creador del juego Neil Druckmann se ha rodeado de un veterano del medio (Craig Mazin, ganador de dos Emmys por Chernobyl) y su viejo compositor (el dos veces oscarizado Gustavo Santaolalla) para contar el viaje de Joel y Ellie a través de un Estados Unidos postapocalíptico en un mundo en el que la expansión de un hongo parasitoide ha acabado con el 60% de la población. Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsay (Lyanna Mormont en Juego de Tronos) protagonizan una serie que ya ha sorprendido por su audaz elección de realizadores. Kantemir Balagov (Una gran mujer), Ali Abbasi (Border) y Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?) son los internacionales nombres que se repartirán los diez episodios de la versión televisiva de The Last of Us. Las expectativas están por las nubes.

Fecha de estreno: por confirmar

'Love & Death' (HBO Max)

Candy Montgomery y Elizabeth Olsen.

Después de haber dejado huella el pasado verano con Nueve perfectos desconocidos, el guionista David E. Kelley vuelve a presentar su último proyecto: un truculento drama basado en la historia real de la 'asesina del hacha'. En Love & Death conoceremos a Candy Montgomery y Betty Gore, dos mujeres muy amigas que suelen pasar mucho tiempo juntas junto a sus respectivas familias. Sin embargo, las apariencias engañan y un día, todo se tuerce de una forma impredecible. Una mañana, Candy se despierta con el deseo irresistible de propinarle un hachazo a su mejor amiga. Y nada ni nadie podrá convencerla para evitar lo inevitable.

Fecha de estreno: por confirmar

'Masters of the Air' (Apple TV+)

Fragmento de la portada del libro 'Masters of the air'.

Siguiendo la estela de Hermanos de sangre y The Pacific, John Orloff y Graham Yost adaptan el libro de Donald L. Miller, que cuenta la historia más personal de algunos de los soldados que lucharon en la II Guerra Mundial y que forman parte de una historia apasionante y de un pasado que no debe olvidarse. Esta miniserie se adentra en el bombardero conocido como la 'Fortaleza Voladora', donde once hombres intentan sobrevivir al enjambre de munición que los alemanes siguen lanzando contra ellos. Uno a uno, los bombarderos estadounidenses van cayendo y la supervivencia de los protagonistas dejará de ser una opción para convertirse en una obligación.

Fecha de estreno: por confirmar

'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' (Netflix)

Todd Williamson / IPA AP Photo / PA England

¿Qué sería de un año seriéfilo sin un estreno de Ryan Murphy? El prolífico director, guionista y productor explorará los orígenes y crímenes de uno de los asesinos en serie más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. Monster: The Jeffrey Dahmer Story abarcará treinta años en la vida del criminal, desde su infancia en los años sesenta hasta los noventa, cuando fue arrestado. Dahmer acabaría siendo acusado de matar y descuartizar a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, muchos de ellos personas de color y algunos incluso menores de edad. Evan Peters, flamante ganador de su primer Emmy por su trabajo en Mare of Easttown, se enfrentará al mayor reto de su carrera en un proyecto en el que estará acompañado por dos veteranos como Richard Jenkins (A dos metros bajo tierra) y Penelope Ann Miller (Atrapado por su pasado) como los paddres de Dahmer. Carl Franklin (El demonio vestido de azul) dirigirá el episodio piloto, mientras que Janet Mock (showrunner de Pose) firmará y escribirá varios capítulos.

Fecha de estreno: por confirmar

'Moon Knight' (Disney+)

Oscar Isaac en su último proyecto para televisión, 'Secretos de un matrimonio'.

Oscar Isaac se pasa al Universo Cinematográfico de Marvel como Moon Knight, alias de Marc Specter, el exmarine estadounidense con trastorno de identidad disociativo que se convierte en el conducto del dios egipcio de la luna Khonshu. Ethan Hawke interpretará a un personaje secreto para el que se inspiró en la polémica figura de David Koresh, líder de la secta de los Davidianos de la Rama. Mohamed Diab (un director egipcio de películas como Clash y 678) y el dúo Justin Benson y Aaron Moorhead (Synchronic) han dirigido los seis capítulos de un proyecto desarrollado por Jeremy Slater, creador de The Umbrella Academy y responsable de la aclamada versión televisiva de El exorcista estrenada en 2016.

Fecha de estreno: por confirmar

'Ms. Marvel' (Disney+)



Desde que se anunció una de las series más esperadas de Marvel, porque se centra en personaje muy querido por los lectores de los cómics y tendrá su introducción en la televisión para dar luego el paso al universo cinematográfico. Kamala Khan es una adolescente de origen pakistaní que vive en Nueva Jersey, fan de los Vengadores en general y de Carol Danvers en particular, que un día descubre que tiene habilidades especiales. La joven Iman Vellani será la encargada de interpretar en pantalla el personaje creado por Gerry Conway y John Buscema, a las órdenes de la británica Bisha K. Ali, que ha trabajado previamente en Loki y la serie Cuatro bodas y un funeral.

Fecha de estreno: Primer semestre del año

'Obi-Wan Kenobi' (Disney+)

Disney+ ha demostrado que la franquicia de Star Wars estaba más viva que nunca. A pesar de algún fracaso en salas como el spin-off dedicado a Han Solo, la saga galáctica tiene innumerables tramas para seguir explotando en su plataforma. Con The Mandalorian demostraron que se puede se original y enganchar a viejos fans y a nuevas generaciones. Eso es lo que intentarán hacer con Obi-Wan Kenobi, la serie más esperada por los fans ya que recupera a uno de los personajes más emblemáticos de las películas, el maestro Jedi que entrenó a Luke Skywalker. Recupera el personaje el actor que le interpretó en los Episodios I, II y III, Obi-Wan Kenobi, y también vuelve Hayden Christensen como Darth Vader. Sólo por eso ya hay motivos suficientes para ver una serie que no tiene fecha de estreno pero cuyo primer adelante dejó a todos con la boca abierta. Será también la confirmación de Deborah Chow, que deslumbró con episodios de The Mandalorian y ahora se pone al frente del reto.

Fecha de estreno: por confirmar

'The Old Man' (Disney+)

Jeff Bridges.

FX on Hulu ha pagado un millón de dólares por episodio a Jeff Bridges por aparecer en The Old Man, su primera serie de televisión en más de sesenta años de carrera. El nominado a 7 Oscar (y ganador de la estatuilla por Un corazón rebelde) interpreta a Dan Chase, un agente retirado de la CIA que lleva fuera del radar desde hace dos décadas. Tras sufrir un intento de asesinato, el veterano se da cuenta de que tiene que ajustar cuentas con su pasado antes de que sea demasiado tarde. Jonathan E. Steinberg y Robert Levine, guionistas de Blacks Sails y Escudo humano, son los encargados de adaptar el best-seller homónimo publicado por Thomas Perry en 2017. John Lithgow (Dexter), Amy Brenneman (La juez Amy) y Alia Shawkat (Arrested Development) aparecen también en esta producción que llegará a España a través de Star en Disney+.

Fecha de estreno: por confirmar

'Pam & Tommy' (Disney+)

La actriz Pamela Anderson y el roquero Tommy Lee pasaron poco más de tres años casados después de pasar por el altar cuatro después de conocerse. Ese explosivo periodo, escándalo sexual mediante, es ahora el centro de una miniserie protagonizada por Lily James (la Cenicienta en acción real de Disney) y Sebastian Stan (el Soldado de Invierno del Universo Cinematográfico de Marvel). Robert Siegel (guionista de la aclamada El luchador) y D.V. DeVincentis (ganador del Emmy por el episodio Marcia, Marcia, Marcia, de American Crime Story: The People v. O.J: Simpson) son los máximos responsables de Pam & Tommy, una esperada y potencialmente controvertida producción que en España veremos a través de Star en Disney+. Craig Gillespie, un cineasta que ya demostró su buena mano para la comedia negra con Yo Tonya, es su director. Seth Rogen (Lío embarazoso), Nick Offerman (Parks & Recreation) y Taylor Schilling (Orange is the new black) completan el reparto de un proyecto que no cuenta con el apoyo de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Fecha de estreno: 2 de febrero.

'Peacemaker' (HBO Max)

James Gunn aprovechó al máximo la cuarentena. El director y guionista terminó de montar El Escuadrón Suicida, pulió el guion de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y escribió por gusto ocho episodios de lo que ha acabado siendo la primera temporada de Peacemaker, un spin-off de la película de DC Comics. La serie será una secuela directa, pero también sacará a la luz los orígenes de Peacemaker, un antihéroe llamado Christopher Smith que, tal y como deja claro en todo momento, está dispuesto a cualquier cosa con tal de asegurar la paz mundial. John Cena será la gran estrella de la función y Steve Agee, Jennifer Holland y Chukwudi Iwuji recuperarán sus personajes de El Escuadrón Suicida. Danielle Brooks (Taystee en Orange is the new black), Robert Patrick (el icónico villano de Terminator 2: El día del juicio final) y Freddie Stroma (el soltero de oro Adam en Unreal) estarán en el reparto regular de una serie que llega muy pronto a HBO Max.

Fecha de estreno: 13 de enero

'¿Quién es Anna?' (Netflix)

'¿Quién es Anna?', la nueva miniserie de Shonda Rhimes | Avance oficial | Netflix

Shonda Rhimes estrenará su primer proyecto personal en una década con ¿Quién es Anna?, la adaptación de un fascinante artículo en el que la periodista Jessica Pressler descubrió al mundo la misteriosa historia de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York... y también su dinero. La dueña de Shondaland lanzará una pregunta al aire: ¿estamos hablando de la mayor estafadora de la ciudad o tan solo el nuevo rostro del sueño americano? Julia Garner aprovechó el descanso entre temporadas de Ozark para rodar la miniserie que la puede lanzar al estrellato. La ganadora de dos Emmy estará acompañada por Anna Chlumsky (Veep), la encargada de dar vida a la periodista que destapa la historia. Con ¿Quién es Anna?, Netflix sueña con repetir el extraordinario éxito de Los Bridgerton, el primer estreno del millonario acuerdo de colaboración entre la plataforma y la creadora de Anatomía de Grey y Scandal. (Daniel Mantilla)

Fecha de estreno: 11 de febrero

'The Sandman' (Netflix)

Neil Gaiman (Good Omens), David S. Goyer (Fundación) y Allan Heinberg se unen para crear esta siniestra y oscura serie de fantasía que adapta el aclamado cómic del propio Gaiman. En ella, la ficción se entrelaza con los mitos y los espejismos más tenebrosos, siguiendo de cerca a todas aquellas personas que viven una vida tranquila mientras Morfeo maneja los hilos de su existencia. El Rey del Sueño acaba de escapar de un encarcelamiento de diez años, y ha regresado al mundo de los mortales para recuperar el tiempo perdido.

Fecha de estreno: abril

'Secret Invasion' (Disney+)

Olivia Colman y Samuel L. Jackson. Gtres / Disney+

Una de las joyas de corona de Disney+ y Marvel es Secret Invasion, una serie de Marvel que ha conseguido reunir en su reparto a Olivia Colman (en su primera superproducción en Hollywood), Emilia Clarke (con su primera serie desde el final de Juego de tronos), Kingsley Ben-Adir (la revelación de Una noche en Miami) y tres veteranos del UCM como Samuel L. Jackson, Cobie Smulders y Ben Mendelsohn. Lo único que sabemos de la historia es que girará alrededor de una facción de Skrulls cambiaformas que llevan años infiltrados en la Tierra y que Nick Fury Talos, su aliado y líder de los Skrulls, unirán fuerzas para detenerlos. Kyle Bradstreet (Mr. Robot) será el guionista principal de una serie inspirada en un cómic publicado en 2008. La serie tendrá seis episodios dirigidos por Thomas Bezucha (Uno de nosotros) y Ali Selim (The Looming Tower).

Fecha de estreno: por confirmar

'She-Hulk' (Disney+)

Logo oficial de 'She-Hulk' Marvel Studios

Jessica Gao, guionista de series como Corporate, Silicon Valley o Rick y Morty, es la showrunner de otra esperada serie de Marvel. Tatiana Maslany, ganadora del Emmy por Orphan Black, será la encargada de dar vida a Jennifer Walters, una abogada especializada en casos que relacionados con los inhumanos, que como su primo Bruce Banner, también puede convertirse en una versión más grande, poderosa y verde. Mark Ruffalo retoma el papel que interpretó en las películas y junto a ellos estarán, Tim Roth, Renée Elise Goldsberry y Jameela Jamil.

Fecha de estreno: por confirmar

'El señor de los anillos' (Amazon Prime Video)

Primera imagen de la serie de 'El señor de los anillos'.

Ninguna serie de 2022 ha creado tanta expectación hasta el momento como el regreso de la marca El señor de los anillos. Amazon se ha gastado ya 465 millones de dólares en una serie que contará por primera vez en una pantalla la Segunda Edad de la Historia de la Tierra Media. La historia empieza en un momento de paz relativa, miles de años antes de los eventos narrados en las películas de Peter Jackson, y sigue a un reparto de personajes, conocidos y nuevos, a medida que se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. El español J. A. Bayona ha dirigido los dos primeros episodios de una producción que está liderada por J.D. Payne y Patrick McKay, dos guionistas sin grandes créditos en su carrera que escribieron la cuarta parte del Star Trek de J.J. Abrams que Paramount canceló en el último momento. Da igual: aquí la estrella de la función es el vasto universo creativo de J.R.R. Tolkien.

Fecha de estreno: 2 de deptiembre

'Señor y Señora Smith' (Amazon Prime Video)

Donald Glover es el creador y protagonista de la serie. FX

¿Una nueva versión de Señor y Señora Smith, aquella película de 2005 con Brad Pitt y Angelina Jolie? Pues eso es lo que ha decidido Amazon, que prepara una versión televisiva de aquel éxito. Aunque la desconfianza inicial pasó a interés al anunciar la pareja de protagonistas y creadores que se ponían manos a la obra para realizarla: Phoebe Waller-Bridge y Donald Glover. ¿El problema? Que hace poco se supo que la creadora de Fleabag abandonaba el proyecto por diferencias creativas con el showrunner de Atlanta. Las malas lenguas dicen que ella no era partidaria de incluir contenido político y social en las tramas, algo que Glover consideraba importante.

Fecha de estreno: por confirmar

'Separación' (Apple TV+)

Ben Stiller como director y Patricia Arquette como actriz vuelven a a trabajar juntos después de Fuga en Dannemora, en esta serie protagonizada por la ganadora del Emmy, Adam Scott, Christopher Walken y John Turturro. Scott interpreta a Mark Scout, responsable de un equipo de Lumon Industries cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa completamente los recuerdos del ámbito laboral y los de la vida personal para mejorar la conciliación. Este atrevido experimento se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo y de sí mismo.

Fecha de estreno: 18 de febrero

'Shining Vale' (Starzplay)

Judith Light se une a Courteney Cox en el reparto de estrellas de la serie de Starzplay.

Los amantes de la mezcla de géneros tienen una cita con Shining Vale, una de las grandes apuestas de Starzplay para el próximo año. Jeff Astrof (Las aventuras de Christine) y Sharon Horgan (Catastrophe) son los creadores de una comedia de terror protagonizada por una familia disfuncional que deja la ciudad para mudarse a un pequeño pueblo en mitad de ninguna parte con la esperanza de dar una segunda oportunidad a un matrimonio marcado por la infidelidad de Patricia, una escritora de novelas eróticas en plena crisis creativa que necesita acabar su nuevo libro antes de que le obliguen a devolver el jugoso adelanto que ha recibido. En esa nueva casa han ocurrido hechos atroces en el pasado y la matriarca está convencida de que ve un fantasma. Courteney Cox, Greg Kinnear, Sherilyn Fenn, Mira Sorvino y Judith Light completan el espectacular reparto de una serie que volverá a poner a prueba la relación entre los géneros de la comedia y el terror.

Fecha de estreno: marzo

'The Staircase' (HBO Max)

Los protagonistas de 'The Staircase'.

Colin Firth, Toni Colette, Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt, Parker Posey y Sophie Turner. Ese es el espectacular elenco de esta propuesta de HBO Max que adaptará la serie documental homónima que dirigió Jean-Xavier de Lestrade (ganador del Óscar por Murder on a Sunday Morning) en 2004, un true crime de Canal+ en el que se siguió con acceso privilegiado el juicio de Michael Peterson, un novelista sospechoso del asesinato de su esposa, cuyo cuerpo fue encontrado al pie de las escaleras de la casa en la que convivían. Antonio Campos (The Sinner) y Magie Cohn (American Crime Story) se encargarán de los guiones y la dirección de los ocho episodios que tendrá esta miniserie, en la que Colin Firth interpretará a Peterson y Toni Collette a Kathleen, su esposa.

Fecha de estreno: por confirmar

'Tokyo Vice' (HBO Max)

Ansel Elgort, en Divergente

Michael Mann. Sólo por ese nombre esta lista debería estar en la agenda de cualquier seriéfilo que se precie. El director de Heat o El Dilema regresa después de siete años sin rodar nada. Lo hace con una de las apuestas más importantes de HBO Max, la adaptación del libro de Jake Adelstein. Mann se encarga de la dirección del piloto y es el productor ejecutivo de una ficción protagonizada por Ansel Elgort y Ken Watanabe y que cuenta la historia de un periodista occidental que trabaja en una publicación de Tokio comienza a investigar a uno de los criminales más poderosos del país.

Fecha de estreno: por confirmar

'Under the Banner of Heaven' (Por confirmar en España)

'Under the Banner of Heaven'.

Andrew Garfield, uno de los actores que han marcado el audiovisual en 2021, protagonizará para FX on Hulu Under the Bannfer of Heaven, adaptación de la novela homónima de Jon Krakauer, famoso por el ensayo centrado en la vida de Christopher McCandless que inspiró la película Hacia rutas salvajes, a cargo del oscarizado guionista Dustin Lance Black (Mi nombre es Harvey Milk). La miniserie arranca cuando la fe de un detective se pone a prueba al investigar un asesinato brutal que parece estar relacionado con la espiral de una respetada familia de Utah que tiene lazos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Garfield será Pyre, un veterano de la organización comprometido con su Iglesia y su familia que comienza a cuestionar algunas de las enseñanzas de la Iglesia a través de su contacto con un sospechoso asesino. Daisy Edgar-Jones, la protagonista de Normal People, será una joven mormona que es víctima de un brutal crimen.

Fecha de estreno: por confirmar

'We Are Lady Parts' (Por confirmar en España)

Este año esperamos que llegue por fin a España We Are Lady Parts, una de las mejores series de 2021, que continúa inédita en nuestro país. Esta excepcional, encantadora y divertidísima comedia británica de Peacock sigue a las cuatro componentes de una banda femenina de punk, cuatro veinteañeras musulmanas que viven en el Reino Unido e intentan triunfar en el mundo de la música, mientras navegan sus relaciones sentimentales, familiares, sus vidas en el trabajo o los estudios y definen su lugar en el mundo manteniendo sus tradiciones culturales. Las actrices están fenomenales, pero las letras de las canciones son éxitos inmediatos.

Fecha de estreno: por confirmar

'We Own This City' (HBO Max)

Portada del libro 'We Own This City'.

Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos allí por primera vez, pero David Simon nos ha vuelto a proponer visitar el microcosmos de Baltimore. Al llegar allí, nos damos cuenta de que el crimen no se ha marchado de las calles que una vez protagonizaron The Wire, y que en quince años las cosas no han cambiado tanto como nos gustaría. En esta ocasión, el revuelo comienza tras la muerte en extrañas circunstancias de Freddie Gray, un joven negro que estaba bajo custodia policial. Su muerte provoca toda una ola de disturbios, y la ciudad bate un nuevo récord de asesinatos. Para intentar mantener la situación bajo control, la policía recurre al Sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite, que se echan a las calles mientras una conspiración amenaza con hacer estallar el departamento de policía.

Fecha de estreno: por confirmar

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' (HBO Max)

La nueva colaboración entre HBO Max y Adam McKay, productor ejecutivo y director del piloto de Succession, explorará la histórica racha de los Lakers en los años 80. Entre 1980 y 1989 el equipo de Los Ángeles solo dejó escapar el campeonato de la NBA en dos ocasiones. La miniserie se centra en la vida profesional y personal de los jugadores, ejecutivos, entrenadores y rivales de una de las dinastías más admiradas y dominantes en la historia del deporte. Max Borenstein, guionista de la última saga de monstruos protagonizada por King Kong y Godzilla, es el showrunner del proyecto. Atención al reparto de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty: Bo Burnham, John C. Reilly, Sally Field, Jason Segel, Adrien Brody, Gillian Jacobs, Julianne Nicholson, Tracy Letts y Michael Chiklis serán algunos de los actores que se pasarán por la nueva niña bonita de HBO.

Fecha de estreno: marzo

