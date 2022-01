El cine español no vuelve a la normalidad en la taquilla y firma otro año para olvidar

Parecía que 2020 había sido el año más fatídico de la historia de las salas de cine en nuestro país. Ni siquiera la Guerra Civil había hecho que cerraran, pero una pandemia mundial consiguió lo que parecía una imagen de una película posapocalíptica. Al cerrar aquel curso, los exhibidores miraban con optimismo al año que entraba, con la esperanza puesta en las vacunas y en esa "nueva normalidad" que todos pensaban que llegaría pronto. Pero la realidad fue mucho más tozuda, y el año comenzó con un fenómeno meteorológico como Filomena y con una nueva ola de la pandemia que volvía a demostrar que quedaba mucho por andar.

2021 no fue el año que las salas de cine esperaban, y es que la asistencia a salas ha seguido estando caracterizada por la evolución de la pandemia. Durante el primer semestre del año, marcado por el mantenimiento de las restricciones, la asistencia consiguió un total de 9,5 millones de espectadores, un 43% menos que el primer semestre del año anterior. Durante esta primera mitad de año su actividad se vio marcada por las nuevas olas, y la cifra media de cines abiertos fue del 59%, tal y como explica ComsCore en su informe anual.

Fueron meses muy duros. Los cines reabrían y cerraban según avanzaba la situación. Cada comunidad autónoma tenía unas normas de apertura diferente, en algunas salas no se permitía comer (algo que limita la entrada de ingresos de forma sustancial) y en Hollywood no se la jugaban y se negaban a estrenar ninguna película potente.

Una mujer acude a una proyección con mascarilla. GTRES

Si el cine, en general, lo pasó fatal, el cine español lo pasó todavía peor. En 2021 se recaudó casi la misma cifra que el año anterior. Es decir, que la nueva normalidad no ha llegado a los estrenos españoles. En 2020 nuestras películas sumaron 41.358.943 euros y 6.940.074 espectadores. Este año que acaba de terminar sólo sube hasta 43 millones de euros y 7.379.125 espectadores a pesar de que las salas ya podían abrir y que, a niveles totales sí que se ha subido un 45% respecto al año anterior hasta los 41 millones de espectadores y la taquilla alcanzó la cifra de 251 millones de euros, un 45% más que en 2020.

Sólo un director parece inmune a las variantes del covid, y es Santiago Segura, que en 2020 arrasó con Padre no hay más que uno 2, y que este 2021 vuelve a repetir título. Su A todo tren: destino Asturias, es el filme español más taquillero del año con 8,5 millones de euros y un millón y medio de espectadores. Cifras espectaculares para un año horrible. Es la única obra nacional que supera el millón de espectadores.

Se queda cerca la única película de Telecinco Cinema, Way Down. El thriller de Jaume Balagueró consiguió 5,4 millones y 862.760 espectadores según los datos del Ministerio de Cultura. Un filme que llevaba más de un año en un cajón pero que ha aguantado el tirón gracias a la enorme campaña de promoción de Mediaset, lo que deja claro que se necesita del empuje de las cadenas privadas para reflotar la situación. Es cierto que a Telecinco no le fue bien con Operación Camarón, que antes de la pandemia parecía condenada a reventar las salas y ahora se quedó cerca de los 600.000 espectadores.

'Way Down'.

El cine adulto es el que ha sufrido las peores consecuencias. No hay ninguna película española que supere el millón de premios, y sólo El buen patrón y Maixabel han sobrepasado los 500.000 espectadores, una cifra que esperan subir gracias a la temporada de premios que comienza ahora. El cine español cierra 2021 con una cuota de mercado del 16,6%. No es una mala cifra, ya que la cuota supera en más de punto y medio respecto al 2019, aunque en este curso tan atípico es difícil sacar conclusiones.

El top ten total de las películas más vistas este año muestra el mismo problema, que sólo los grandes taquillazos han arrastrado gente a las salas. Todo son superproducciones de Hollywood (excepto A todo tren), y todas llegaron en la segunda mitad de año. Los datos del informe de Comscore son contundentes. A partir del 2 de julio, coincidiendo con el estreno de Fast and Furious 9, con más del 91% de cines abiertos, la tendencia cambió radicalmente y la asistencia a salas de cine se incrementó notablemente, hasta alcanzar su máximo el fin de semana del 17 de diciembre, con el estreno de Spiderman: No way Home. Ese fin de semana, la taquilla consiguió, por primera vez desde la reapertura de los cines en junio de 2020, cifras prepandemia, con una recaudación de 9 millones de euros y más de 1,3 millones de espectadores.

En total, el segundo semestre ha cerrado con una asistencia de 31,6 millones de espectadores, un 165% más que el mismo periodo del año anterior siendo diciembre el mes con mayor número de espectadores desde la reapertura con más de 7 millones espectadores, pero ahora el reto es no depender sólo de un gran estreno, y también lograr que el cine español vuelva a llenar las salas.

También te puede interesar...

• Los estrenos de películas más esperados de enero de 2022 en salas de cine y plataformas de streaming

• Las mejores películas que se han estrenado en diciembre de 2021

• Adam McKay ('No mires arriba'): “El capitalismo siempre encuentra la forma de sacar beneficio por todo”

Sigue los temas que te interesan