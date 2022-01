'The Devil In The White City': Keanu Reeves se pasa a las series con un thriller ambientado en el siglo XIX

Keanu Reeves se pasa a la televisión con 'The Devil In The White City', una serie para Hulu producida por Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese.

Keanu Reeves está ultimando sus negociaciones para protagonizar The Devil In The White City, la adaptación para Hulu de un best-seller de Erik Larson (El diablo en la ciudad blanca, Ariel) que le llevará hasta el Chicago de finales del siglo XIX para investigar el rastro de un asesinato en serie en mitad de una feria mundial que pone a la "ciudad del viento" patas arriba. El actor de Matrix se estrenará en televisión con un proyecto que sigue acumulando pedigrí detrás de las cámaras.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese serán productores ejecutivos de un proyecto que ellos mismos estuvieron a punto de llevar al cine hace más de una década, después de que el actor comprara los derechos de la popular novela de Larson. En su lugar, los inseparables colaboradores acabaron reuniéndose en proyectos como El lobo de Wall Street y la aún inédita Killers of the Flower Moon, una de las películas más esperadas del 2022 que recibió luz verde tras una difícil preproducción gracias a la millonaria producción de Apple TV+.

La historia de El diablo en la ciudad blanca gira alrededor dos hombres inteligentes y testarudos, cuyo afán por triunfar los empujó cada vez más lejos. El arquitecto Daniel Hudson Burnham recibió el encargo de diseñar y construir los pabellones de la Exposición Universal de Chicago, que abriría sus puertas en mayo de 1893. Henry H. Holmes era médico y decidió aplicar sus conocimientos durante el evento expositivo de la manera más cruel. Mientras Burnham levantaba las paredes de unos palacios espectaculares, Holmes mandó construir, en los sótanos de su casa, unas salas de tortura en las que encontrarían la muerte un sinfín de mujeres.

Tras el intento en vano de DiCaprio y Scorsese de adaptar al cine, el proyecto saltó a la televisión en 2019 gracias a Hulu. El elegido para transformar la historia en un proyecto seriado ha sido Sam Shaw, el creador de Manhattan y Castle Rock. Todd Fields, el director nominado al Oscar de En la habitación y Little Children, dirigirá los dos primeros capítulos de la miniserie. The Devil In The White City marcará su regreso a la televisión 17 años después de dirigir un episodio de la segunda temporada de Carnivale.

'The Devil In The White City' se estrenará próximante en Hulu. En España todavía no tiene plataforma o canal, pero debería llegar a través de Disney+.

También te puede interesar...

• Los estrenos de series más esperados en enero de 2022

• 'Quédate a mi lado', el adictivo thriller basado en Harlan Coben que estrena Netflix

• 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts': los 7 claves que nos ha dejado el especial

Sigue los temas que te interesan