Las mejores películas que se han estrenado en diciembre de 2021

Diciembre es tradicionalmente sinónimo de buen cine y las plataformas de streaming no han querido quedarse atrás en este 2021. Entre las películas más destacadas del último mes del año destacan algunas de las favoritas a la próxima edición de los Oscar, un espectacular documental que retrata un heroico rescate que estuvo a punto de acabar en tragedia, una sátira que está causando sensación en todo el mundo o la última joya del cine independiente británico. No hagas el top de las mejores películas del año sin ajustar cuentas pendientes con estas pequeñas o grandes joyas que han llegado en diciembre a plataformas como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o Filmin.

'El poder del perro' (Netflix)

Tráiler de 'El poder del perro' (Netflix)

Después de ver El poder del perro, cualquier amante del cine se preguntará cómo es posible que Jane Campion se haya pasado doce años sin hacer una película. La primera mujer en ganar la Palma de Oro recurre a uno de los géneros más clásicos del cine, el wéstern, para crear un fascinante y retorcido relato sobre la masculinidad, la represión sexual y la familia. La joya de la corona del catálogo de Netflix en 2021 está siendo la gran favorita en los premios de la crítica en Estados Unidos. No es para menos. La delicada pero impactante dirección de la neozelandesa, la música de Johnny Greenwood, la fotografía de Ari Wegner o el espectacular trabajo de su protagonista (tenemos debilidad por la magnética relación entre Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-McPhee) hacen de El poder del perro una de las imprescindibles del año que está punto de acabar. Que no se te escape: será una aspirante a todo en la próxima edición de los Oscar.

'Fue la mano de Dios' (Netflix)

Tráiler de 'Fue la mano de Dios' (Netflix)

Paolo Sorrentino se pone más terrenal que nunca en su primera película para Netflix, una nueva incursión en el género que más alegría nos está dando en los últimos años: la autoficción. El director de La gran belleza se estrena en Netflix con una emocionante mirada a su adolescencia, un momento vital trascendental marcado por la muerte accidental de sus padres, su obsesión con Maradona y sus primeros acercamientos al cine y a las mujeres. Sorrentino vuelve a Nápoles para firmar su película más personal y humana. Con o sin guiños a Federico Fellini, el italiano es un miembro fijo en el quién es quién del mejor cine del siglo XXI.

'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video)

Avance de 'Being the Ricardos' (Amazon Prime Video)

Los amantes de la historia de la televisión tienen una cita con Being the Ricardos, una mirada a la vida profesional y personal de una de las figuras pioneras de la comedia y el propio medio televisivo: Lucille Ball. Una fantástica Nicole Kidman enmudece a todos los que cuestionaron su fichaje para dar vida a la legendaria protagonista de Te quiero, Lucy. La australiana captura las complejidades de una mujer que encontró en la comedia su vida de escape. Javier Bardem tira de carisma en su interpretación como Desi Arnaz, su marido y compañero de trabajo en una de las series más famosas de la historia. A veces Aaron Sorkin no parece tener muy claro qué es lo que quiere contar realmente en la gran apuesta de Amazon en esta temporada de premios, pero este viaje a las entrañas de un clásico (Te quiero, Lucy) y una leyenda (Ball) irrepetibles es un tren al que merece la pena subirse.

'No mires arriba' (Netflix)

Tráiler español de 'No mires arriba' (Netflix) El estreno en el streaming de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, las estrellas más importantes de sus respectivas generaciones, va camino de convertirse en la película más vista en la historia de Netflix. Desde su llegada a la plataforma el 24 de diciembre, la comedia (¿o es un drama en realidad?) de Adam McKay sobre la incapacidad de Occidente para reaccionar ante una tragedia (en la película el inminente impacto de un cometa gigantesca, en la realidad una pandemia o el cambio climático) está causando sensación. Para bien o para mal, todo el mundo tiene una opinión sobre una sátira rabiosa actualmente que acaba dejando un poso mucho más amargo de lo que uno esperaba al enfrentarse al último trabajo de una de las voces más importantes de la comedia estadounidense en las últimas décadas. No mires arriba es una de las películas clave de este momento tan marciano que nos ha tocado vivir. 'Hierve' (Filmin)

Avance de 'Hierve' (Filmin)

Filmin cierra el 2021 siendo fiel a la imagen de plataforma alternativa que le ha granjeado un lugar especial en el corazón de los amantes del cine. La culpa la tiene Hierve, una de las grandes sorpresas del cine independiente británico reciente. A través de un plano secuencia de más de una hora, Hierve, de Philip Barantini, sigue a los trabajadores y a los clientes de un lujoso restaurante de Londres durante el servicio más complicado en el día más concurrido del año. Dentro de su reparto coral destaca el siempre interesante Stephen Graham, uno de los actores del año gracias a trabajos tan distintos como Condena, Help, La sangre helada o este carismático jefe de cocina que intenta no derrumbarse ante una crisis personal y profesional que podría destruir todo aquello por lo que ha trabajado.

'Rescate en las profundidades' (Disney+)

Fecha de estreno: 31 de diciembre

El último día de 2021 llega a Disney+ una producción de National Geographic que planta cara en espectacularidad y emoción a los mejores blockbusters que ha dado Hollywood en 2021. Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, ganadores del premio de la Academia por el documental de escalada Free Solo, se enfrentan al mayor desafío de sus carreras con Rescate en las profundidades. A partir de unas recreaciones asombrosas, Rescate en las profundidades pone imágenes a una hazaña física imposible que se acabó convirtiendo en uno de los rescates más peligrosos y extraordinarios de los últimos tiempos. Los niños del equipo de fútbol que quedaron atrapado en una peligrosa cueva tailandesa en el verano de 2018 contarán su historia próximamente en una producción de Netflix. Este documental se centra en la titánica labor del equipo de rescate y voluntarios que hicieron posible el milagro. Vasarhelyi y Chin aspiran a volver al Dolby Theatre: está producción sacada adelante en plena pandemia y a distancia es uno de los 15 documentales que optan al Oscar este año.

