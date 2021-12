Adam McKay ('No mires arriba'): “El capitalismo siempre encuentra la forma de sacar beneficio por todo”

Adam McKay se ha convertido en uno de los mejores cronistas de los males de nuestro tiempo. El director, formado como guionista del Saturday Night Live, ha clavado su bisturí en la crisis económica, en el abuso de poder, y ahora le toca al cambio climático en No mires arriba, su última película que ya se puede ver en salas y que llegará a Netflix el próximo 24 de diciembre.

Realmente McKay lo que hace es atacar, desde la sátira y el humor, a todo lo que se mueve. Con la excusa de un meteorito que amenaza la vida en la Tierra construye un arma que atiza a la extrema derecha, los negacionistas, los medios de comunicación y al capitalismo salvaje. Todo entre chiste y chiste, y con un reparto en el que no cabe un nombre más: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet… todos han querido estar en uno de los filmes del año.

El guion de No mires arriba se escribió antes de la pandemia, pero resulta tan actual que no sé si tuviste que cambiar algo según la realidad iba ganando terreno.

Sí, sí, había cosas en el guion original que se volvieron tan reales que tuve que quitarlas porque parecía que estaba escribiendo titulares de las noticias para la película. Por ejemplo, había una tasa por el cometa para el 1% de la población más rica, y de repente en EEUU pusieron una tarifa para el 1% de las personas más ricas por la COVID. Hubo cinco o seis cosas como esa que estaban en el guion y que tuve que quitar, y también otros elementos que tuve que hacer más locos. Hablaba de negacionistas del cometa, pero nunca pensé que fuéramos a llegar a los extremos de los negacionistas del covid, especialmente aquí en EEUU.

¿La realidad se ha vuelto más loca que la ficción?

Bueno, parece que es una constante de nuestro mundo. Yo pensaba que estaba escribiendo un guion absurdo y, ahora mismo, lo que sale la película me parece que sólo está un par de pasos alejada de la realidad.

Es una mirada pesimista de la sociedad, a pesar de las risas, ¿es pesimista?

Bueno, es que mira alrededor, todo se ha vuelto peor tras la pandemia. Estamos viendo los efectos: la búsqueda de clics, la distracción, el aumento de la avaricia, de las ganas de poder… Pero lo que sí creo, y por lo que soy optimista, es que tenemos las respuestas. Tenemos a la ciencia, y eso sirve para el cambio climático pero también para resolver la desigualdad económica, sólo tenemos que apagar el ruido y plantear las soluciones. Con el tema del cambio climático, por ejemplo, soy optimista, porque la ciencia es muy poderosa.

En sus tres películas, La gran apuesta, El vicio del poder y ahora No mires arriba, hay una cosa en común, y es la capacidad del capitalismo de sacar beneficio económico de cualquier desgracia.

Bueno, es que si miras a la historia no creo que haya habido ningún momento en el que el capitalismo no haya encontrado la manera de sacar beneficios.

¿Es el humor la mejor forma de criticar la sociedad?

Sí. Cuando la gente se ríe junta conectan. El mundo se ha vuelto cada vez más loco en los últimos cinco años, así que al menos ríamonos de lo loco y disfuncional que se ha vuelto. Creo que si te ríes, tomas distancia y perspectiva y con la risa te haces preguntas, y eso está bien.

¿Fue difícil convencer a un casting tan imponente de estar en una película tan política?

Qué va. Todos estaban emocionados por la idea de hablar de estos momentos tan locos que estamos viviendo y excitados por trabajar con el resto. Se aprecian y era genial ver a Meryl Streep emocionada por trabajar con Mark Rylance, a Jonah Hill emocionado por estar junto a Meryl, a Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio emocionados por trabajar juntos...

Hay un momento muy divertido en la película, cuando el actor famoso dice que él ni mira arriba ni mira abajo. En España hay una frase que se repite mucho, que es “yo no soy de izquierdas ni de derechas”, pero los que la dicen normalmente suelen ser muy conservadores.

(Risas) Sí, exacto… veo que lo pillaste de la forma exacta porque es justamente eso, cuando alguien dice esa frase es que es conservador, exactamente.

La película tiene una crítica muy bestia a los medios de comunicación, ¿crees que son responsables del auge del populismo y el negacionismo?

Es diferente en cada país, porque cada país tiene sus leyes y sus regulaciones al respecto, pero aquí en EE. UU., nuestras noticias están centradas en el entretenimiento y en decir al espectador lo que quiere escuchar. La información que no es agradable es algo que no sale en las noticias, y eso ha vuelto todo más complicado. Es bastante significativo que no se vean muchas noticias sobre el cambio climático en los telediarios, cuando es, científicamente hablando, la mayor amenaza en la historia de la humanidad.

Me gustaría hablar de cómo sacar a la corrupción y el dinero corrupto de nuestras democracias, porque eso es lo que está provocando los grandes daños en nuestro mundo

En una película como esta, con un mensaje tan potente, no sé qué es más importante, que se vea en cuantos más hogares mejor, o que se vea en pantalla grande y con gente.

Qué pregunta tan buena… pues espero qué gracias a Netflix podamos tener las dos cosas. La película está en cines y el 24 se verá en todos los sitios gracias a la plataforma. Quiero que la vea cuanta más gente posible, pero a mis amigos les digo que la vean de forma segura en un cine porque es una película muy, muy grande.

Ha hablado de la crisis económica, del poder, del medio ambiente… ¿qué otros asuntos importantes le gustaría tratar en sus películas?

Es complicado… quiero hablar más del cambio climático porque es un asunto enorme, pero hay otros temas. Uno que me interesa es hablar de cómo sacar a la corrupción y el dinero corrupto de nuestras democracias, porque eso es lo que está provocando los grandes daños en nuestro mundo. Siempre ha habido gente corrupta, pero se ha vuelto algo terrible y hasta que no lo soluciones no se van a arreglar otros asuntos como el cambio climático o la desigualdad económica. Me gustaría hablar de eso. Seguir con el medioambiente y hablar de la corrupción.

