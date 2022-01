Premios Oscar 2022: lo que hay que saber de las rivales de 'El buen patrón' a Mejor Película Internacional.

EL cine español cruza los dedos para que el próximo 8 de febrero suene el nombre de El buen patrón (The Good Boss en Estados Unidos) cuando se anuncie el quinteto de aspirantes para suceder a la danesa Otra ronda en el palmarés del Oscar a la Mejor Película Internacional. Sería la nominación número 21 para nuestro cine, un gran referente en la categoría (solo Italia y Francia tienen mejores resultados en estatuillas y candidaturas) que en el siglo XXI ha perdido su embrujo con los votantes. Desde las oscarizadas Todo sobre mi madre (1999) y Mar adentro (2004), la única candidata que ha llegado con opciones de premio a la gala ha sido Dolor y gloria (2019), de Pedro Almodóvar.

Este año el manchego cayó en la preselección nacional con la comedia protagonizada por Javier Bardem, pero Penélope Cruz y Alberto Iglesias siguen sonando con fuerza para conseguir la cuarta nominación de sus carreras. Con la elección de El buen patrón, Fernando León de Aranoa vuelve a la carrera por el Oscar 19 años después de que Los lunes al sol adelantara por la derecha a Hable con ella, una decisión controvertida que acabó en final feliz con un premio histórico para Almodóvar en la categoría de mejor guión. Entonces no hubo suerte para el drama social, también protagonizado por un actor que vue venía de recibir su primera nominación al Oscar. Ahora Bardem tiene estatus de leyenda en Hollywood, un factor que probablemente habrá ayudado a que los votantes se acerquen a descubrir una de las comedias españolas más importantes de la última década.

A continuación, hacemos un completo repaso a las rivales que se encontrará en su camino al Dolby Theatre la sátira de Fernando León de Aranoa. Entre las 15 aspirantes nos encontramos a algunas de las sensaciones de Venecia, Sundance y Cannes. La que no estará, contra pronóstico, es la última ganadora de la Palma de Oro. Titane, la última locura de Julia Ducournau, fue demasiado para los votantes.

Alemania: 'El hombre perfecto'

De qué va: Alma es una científica que trabaja en el famoso museo Pergamon de Berlín. De cara a obtener fondos para su investigación acepta participar en un estudio fuera de lo normal. Durante tres semanas vivirá con un robot humanoide que está programado para encajar con su personalidad y necesidades. Así es como Alma conoce a Tom, una máquina altamente desarrollada que ha sido creada única y exclusivamente para hacerla feliz.

Anteriormente en los Oscar: La historia de Alemania en los Oscar es particular. Desde la reunificación, el país germano ha recibido 11 candidaturas, ganando por En algún lugar de África (2002) y La vida de los otros (2006). El tambor de hojalata (1979) consiguió la estatuilla por Alemania del Oeste (RFA). Maria Schrader representa a Alemania por primera vez, aunque ya aspiró al Oscar en 2016 por Austria con Stefan Zweig: Adiós a Europa. Sería su primera nominación.

Credenciales: Las comedias románticas no son el género favorito de los votantes de los Oscar, aunque el giro intelectual y existencialista de El hombre perfecto pueden robar más votos de los previstos. La candidata alemana tiene dos puntos a favor: el primer premio a la mejor interpretación protagonista (para la estupenda Maren Eggert) de la Berlinale después de que decidiera abolir los géneros y el nombre de Maria Schrader, una directora que se hizo con el Emmy con la miniserie de Netflix Unorthodox.

Fecha de estreno: por confirmar

Austria: 'Great Freedom'

De qué va: Es la historia real de Hans en tres momentos (1945, 1957 y 1969) de su relación con Viktor, un asesino convicto: un amor carcelario, propiciado por las entradas y salidas de prisión de Hans a causa de la represión a la que fueron sometidas las personas homosexuales en la Alemania democrática de posguerra.

Anteriormente en los Oscar: En sus 45 participaciones, el cine austriaco acumula dos nominaciones sin éxito, ‘38 (1986) y Revanche (200), y dos estatuillas, Los falsificadores (2007) y Amour (2012). Sebastian Meise representa por primera vez a su país. Entre sus rivales está Maria Schrader, candidata austriaca en 2016 con Stefan Zweig: Adiós a Europa.

Credenciales: Great Freedom se llevó el premio del jurado de Un Certain Regard en la última edición de Cannes, además de reconocimientos en festivales como Sevilla, Turín, Viena, Sarajevo o Los Hamptons o dos EFA artísticos en los premios de la Academia de Cine Europeo. Flee es la historia LGTB+ más impactante del año, pero la película austriaca ha robado corazones allá por donde ha pasado.

Fecha de estreno: por confirmar

Bélgica: 'Un pequeño mundo'

De qué va: Nora entra en primaria y poco después descubre el acoso que sufre su hermano mayor, Abel. Nora se debate entre la necesidad de integrarse y su hermano, que le pide que guarde silencio.

Anteriormente en los Oscar: Bélgica es uno de los países de la vieja Europa que todavía no ha ganado el Oscar. En su currículum destacan siete nominaciones, la última con Alabama Monroe (2013). Dos años más tarde volvieron a pasar el corte con El nuevo Nuevo Testamento, pero no logró la candidatura.

Credenciales: Laura Wandel representa a Bélgica en los Oscar con su debut en el terreno de los largometrajes. Su brutal denuncia contra el bullying se llevó el FIPRESCI de Un Certain Regard en la última edición del Festival de Cannes. Un pequeño mundo no está entre el grupo de favoritas, pero muchos quedarán devastados por su espectacular final y la milagrosa interpretación de sus actores infaintiles.

Fecha de estreno: 4 de febrero

Bután: 'Lunana: A Yak in the Classroom'

De qué va: Ugyen es un joven profesor en Bután, que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, en una escuela sin ventanas ni pizarra. Aunque pobres, los aldeanos dan una cálida bienvenida a su nuevo maestro, pero él se enfrenta a la abrumadora tarea de enseñar a los niños del pueblo sin ningún material. Desesperado, quiere abandonar y marcharse cuanto antes pero, poco a poco, se ve conquistado por la sencillez, bondad y ganas de aprender de los pequeños y sus familias.

Anteriormente en los Oscar: Bután puede hacer historia con su primera nominación a los Oscar. El país africano solo había participado en la carrera en 1999 con la película The Cup.

Credenciales: Lunana: A Yak in The Classroom intentó participar en la categoría en 2020, pero la Academia de Hollywood la descalificó porque el país no tenía un comité de selección oficial. Muy pocas películas africanas han conseguido la nominación al Oscar, pero la película de Pawo Choyning Dorji se llevó el pasado año el premio del público del Festival de Palm Springs, una cita cada vez más mediática y que frecuentan muchos votantes a los Oscar. Si los votantes no quieren que el cine europeo arrase en las nominaciones, Lunana puede dar la campanada.

Fecha de estreno: por determinar

Dinamarca: Flee

De qué va: Un refugiado afgano acepta contar su historia personal con la condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director decide emplear un estilo de animación que no sólo protege al narrador, sino que potencia su historia, combinando el tiempo y la memoria de forma visceral y poética.

Anteriormente en los Oscar: Dinamarca es la reina incontestable de la categoría en el siglo XXI, además de la última ganadora. Desde 2006, el país nórdico acumula dos victorias, cinco nominaciones y dos cortes pasos. Históricamente, Dinamarca está en el top 5 de la categoría con cuatro premios: El festín de Babette (1987), Pelle el conquistador (1988), En un mundo mejor (2010) y Otra ronda (2020).

Credenciales: Flee tiene una cita con la historia. El documental de Jonas Poher Rasmussen suena con fuerza para convertirse en la primera película en la historia de los Oscar que consigue la nominación en las disciplinas de animación, documental y película de habla no inglesa. En los últimos años la rumana Collective y la macedonia Honey le allanaron el camino colándose en dos de las categorías y Flee llega mucho más fuerte a la carrera que ninguna de ellos. Desde su presentación en Sundance, este documental sobre un refugiado homosexual es una de las películas del año. Ahora toca que los Oscar lo corroboren.

Fecha de estreno: 11 de febrero (salas de cine)

Finlandia: 'Compartimento nº 6'

De qué va: Una joven finlandesa toma un tren hacia Moscú para ir al yacimiento arqueológico de Múrmansk. Tendrá que compartir su compartimento con un desconocido. Esta convivencia y unos encuentros improbables unirán poco a poco a estos dos seres completamente opuestos.

Anteriormente en los Oscar: Finlandia no está en la misma liga que vecinos como Suecia y Dinamarca. En sus 35 participaciones en la carrera, solo ha conseguido una nominación: Un hombre sin pasado (2002), de Aki Kaurismäki. La clase de esgrima (2015) pasó el corte, pero no recibió la nominación finalmente.

Credenciales: Finlandia roza su segunda nominación con una película que ha tenido un paso impecable por la carrera desde que Juho Kuosmanen se llevara el Gran Premio del Jurado de Cannes, un premio que comparte con una de sus rivales: Un héroe. Compartimento nº6 ha sido nominada a los Globos de Oro, los Satellite y los Spirit Awards. La única razón por la que su nominación no está garantizada es porque Farhadi, Sorrentino, Trier o Hamaguchi son pesos pesados del cine actual.

Fecha de estreno: por confirmar

Irán: 'Un héroe'

De qué va: Rahim está en la cárcel por una deuda que no ha podido devolver. Durante un permiso de dos días, trata de convencer a su acreedor para que retire su reclamación de desembolso de una parte del pago. Pero las cosas no irán como tenía previsto.

Anteriormente en los Oscar: La primera candidatura del país asiático llegó de la mano de Children of Heaven (1997). Irán ha ganado dos veces el Oscar en la categoría: Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016), ambas de Asghar Farhadi, director de Un héroe. El cineasta también representó a su país con A propósito de Elly (2009) y El pasado (2013), pero se quedó fuera de las nominaciones.

Credenciales:

Farhadi compartió el Gran Premio del Jurado con la candidata finlandesa, Compartimento nº6. El cineasta iraní es uno de los pocos directores que ha ganado más de una vez en la categoría, aunque su triunfo con El viajante fue también un premio político derivado del ataque frontal de la presidencia de Donald Trump a los países de Oriente Medio a pocas semanas de la ceremonia. Un héroe cuenta con la campaña de Amazon Prime Video en Estados Unidos, pero con un nivel tan alto de aspirantes los votantes podrían optar por dejar de lado a Farhadi y apostar por nuevos talentos.

Fecha de estreno: 18 de febrero (salas de cine)

Islandia: 'Lamb'

De qué va: Una pareja sin hijos descubre un misterioso recién nacido en su granja de Islandia. El potencial de crear una familia les trae mucha alegría, pero también podría destruirles.

Anteriormente en los Oscar: A pesar de sus 42 participaciones, el cine islandés solo recibió una nominación con Hijos de la naturaleza (1991). Con The Deep (2012) se quedó a las puertas tras pasar el corte. Valdimar Jóhannsson representa al país nórdico por primera vez en su carrera.

Credenciales: La representante islandesa, la gran triunfadora en el último Festival de Sitges, tiene a favor que su distribuidora es A24, la niña mimada del nuevo cine independiente en Estados Unidos. El cine de género a veces llega a los Oscar en esta categoría (como Canino, de Yorgos Lanthimos), pero no es habitual.

Fecha de estreno: 26 de noviembre (salas de cine)

Italia: 'Fue la mano de Dios'

De qué va: El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida.

Anteriormente en los Oscar: El cine italiano es la gran debilidad de los Oscar. Ningún otro país se ha llevado la estatuilla en esta categoría tantas veces como el país de Fellini, De Sica, Antonioni, Wertmüller o Scola: 11, aunque solo ha ganado una vez en el siglo XXI. Antes de que el cine internacional tuviera su propio premio competitivo, la Academia reconoció entre 1947 y 1955 la excelencia a través de Oscar Honoríficos. Italia lo recibió en tres ocasiones: El limpiabotas (1947), El ladrón de bicicletas (1949) y Demasiado tarde (1950). La gran belleza de Paolo Sorrentino se llevó la estatuilla en 2013, el único año que su país lo había mandado a los Oscar hasta la selección de Fue la mano de Dios.

Credenciales: Sorrentino es uno de los grandes del cine europeo del siglo XXI. No es habitual que un director gane más de una vez en esta categoría, pero Fue la mano de Dios es una de las películas del año y cuenta con el apoyo de Netflix. La plataforma está intentando que el cineasta dé el salto a las categorías de dirección y guion. Si el italiano consiguió el Oscar con una película mucho más marciana como La gran belleza, esta mirada a su adolescencia debería ser una historia mucho más universal. Otra de las aspirantes que parecen tener garantizada la nominación.

Fecha de estreno: ya disponible en Netflix

Japón: 'Drive my car'

De qué va: Pese a no ser capaz de recuperarse de un drama personal, Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, acepta montar la obra "Tío Vania" en un festival de Hiroshima. Allí, conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chófer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado.

Anteriormente en los Oscar: La cinematografía japonesa acumula 13 nominaciones desde que se creó la categoría de mejor película de habla no inglesa en 1956, ganando únicamente con Despedidas (2008). Antes de que el cine internacional tuviera su propio premio competitivo, la Academia reconoció entre 1947 y 1955 la excelencia a través de Oscar Honoríficos. Japón lo recibió en tres ocasiones: Rashomon (1951), La puerta del infierno (1953) y Samurai (1954). Esta es la primera vez que Ryusuke Hamaguchi es seleccionado para representar a su país en los Oscar.

Credenciales: La adaptación del relato corto de Haruki Murakami es la última sensación de la categoría después de hacer un histórico pleno en los premios de la crítica en Estados Unidos. Drive my car ha sido nombrada la mejor película del año (a secas, no internacional) en las tres asociaciones más influyentes de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York y Boston. Ryusuke Hamaguchi podría seguir los pasos del danés Thomas Vinterberg y el polaco Pawel Pawlikowski y colarse en las nominaciones a la mejor dirección el próximo febrero. La nominación parece cerrada para Japón. Ahora la duda es si puede vencer a opciones más tradicionales.

Fecha de estreno: 4 de febrero (salas de cine)

Kosovo: 'Colmena'

De qué va: En un pueblo muy unido de Kosovo, las familias luchan para llegar a final de mes, ansiosas por recibir noticias de los maridos, padres e hijos que fueron a la guerra. Cuando las abejas de Fahrije dejan de producir miel, decide sacarse el carnet de conducir y se aventura a la ciudad para vender ajvar casero en una tienda de comestibles local. Su ingenuidad y ambición ponen a prueba a los habitantes de un pueblo conservador por naturaleza en el que siguen vigentes las nociones patriarcales y tradicionales de la sociedad. Para poder sobrevivir tiene que superar los insultos y los ataques físicos que tratan de impedir por todos los medios que la mujer pueda valerse por sí misma.

Anteriormente en los Oscar: Kosovo participó por primera vez en la categoría en 2014, participando de forma ininterrumpida desde entonces. Colmena es la primera vez que una de sus candidatas pasa el corte.

Credenciales: Su fetichismo ha menguado en los últimos años, pero históricamente la categoría de mejor película internacional estaba obsesionada con las historias relacionadas con las guerras civiles. La película de Bierta Basholli arrasó en el Festival de Sundance de 2021, donde se llevó el Gran Premio del Jurado, el premio a la dirección y el premio del público. Un pleno, vaya. En la Seminci de Valladolid, Yilka Gashi fue nombrada la mejor actriz del festival.

Fecha de estreno: 4 de marzo (salas de cine)

México: 'Noche de fuego'

De qué va: En un pueblo ubicado en la Sierra de México, tres jóvenes toman las casas de los que han huido, se disfrazan de mujeres cuando nadie mira y tienen un escondite para estar a salvo de quienes se las llevarían; pero los ecos oscuros de la violencia se convierten en una amenaza ineludible.

Anteriormente en los Oscar: Hace tres años, Roma le dio por fin el ansiado primer Oscar al cine mexicano. Desde 1957 la cinematografía del país centroamericano ha recibido nueve nominaciones. Tatiana Huezo ya fue elegida para representar a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2017 con el documental Tempestad, pero no logró pasar el corte. Con su debut en el cine de ficción, Noche de fuego, se ha acercado un paso más a los Oscar.

Credenciales: El mayor problema de la aspirante mexicana es que Netflix ha concentrado su campaña en Fue la mano de Dios, una película que podría recibir nominaciones en otras categorías. Noche de fuego ha sido una de las sensaciones del circuito de festivales, con premios en Cannes, San Sebastián, Estocolmo, Palm Springs y Atenas.

Fecha de estreno: sin confirmar (estreno en Netflix)

Noruega: 'La peor persona del mundo'

'La peor persona del mundo'.

De qué va: Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales.

Anteriormente en los Oscar: Noruega nunca ha ganado el Oscar a la mejor película internacional. En su currículum aparecen cinco nominaciones: Nine Lives (1957), El guía del desfiladero (1987), The Other Side of Sunday (1996), Eiling (2001) y Kon-Tiki (2012). En los últimos cinco años, el cine noruego ha pasado el corte en tres ocasiones. La peor persona del mundo es la tercera película de Joaquim Trier que representa al país nórdico, después de Reprise (2006) y Thelma (2019).

Credenciales: Renate Reinsve se hizo con el premio a la mejor interpretación femenina en la última edición del Festival de Cannes, un galardón que debería haber multiplicado sus opciones en la categoría de Mejor Actriz y que, desgraciadamente, no ha pasado por el momento. La peor persona del mundo fue reconocida en las asociaciones de críticos más importantes de Estados Unidos (con premios en Nueva York y Boston y una mención en la asociación de Los Ángeles) y en los Critics Choice, pero se quedó fuera en los Globos de Oro y la Academia Europea de Cine la recibió con cierta frialdad.

Fecha de estreno: 11 de marzo (salas de cine)

Panamá: 'Plaza Catedral'

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/a4M5cJeMqR0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

De qué va: La vida de una mujer de 40 años que está pasando un duelo y un divorcio después de la muerte de su hijo cambia por completo cuando un chico de 14 años que trabaja cuidando coches frente a su apartamento en la Plaza Catedral del centro de Panamá aparece en su casa sangrando.

Anteriormente en los Oscar: Panamá es uno de los últimos países en sumarse a la carrera por el Oscar a la mejor película internacional, enviando una película por primera vez en 2014. Abner Benaim ya ha representado a su país en los premios en tres ocasiones (sus primeras incursiones llegaron con Invasión y Yo no me llamo Rubén Blades). Plaza Catedral es la primera película panameña que pasa el corte de la preselección.

Credenciales: La película panameña es, quizás, la gran sorpresa entre las 15 películas que han pasado el primer corte de la Academia. Su nominación sería un milagro.

Fecha de estreno: Por confirmar

Apuestas

Nominadas: Drive my car, Flee, Fue la mano de Dios, Un héroe, La peor persona del mundo

Alternativa: Compartimento nº 6, Great Freedom

También te puede interesar...

• Las 15 películas españolas más esperadas de 2022

• Las 25 series españolas más esperadas de 2022

• Cómo serán los Globos de Oro 2022, los premios a los que nadie se quiere acercar

Sigue los temas que te interesan