Helena de Llanos resucita a su abuelo Fernando Fernán Gómez y a Emma Cohen en ‘Viaje a alguna parte’

En la historia del cine español han existido pocas personalidades tan arrolladoras como la de Fernando Fernán Gómez. Desde lo íntimo a lo creativo, el actor y director ha sido siempre una fuerza de la naturaleza. Su leyenda se mantiene en sus trabajos como actor, pero sobre todo en aquellas obras que dirigió y con las que se enfrentó a la censura de la España franquista. Por muchos documentales que se hagan, por muchas entrevistas que se lean, es difícil reconstruir una figura tan intensa.

Quien más se ha acercado es su nieta Helena de Llanos, que en su película Viaje a alguna parte ha logrado, de alguna forma, resucitarle para poder hablar con él sobre el arte, sobre su cine, sobre la familia y sobre su legado. Una película que es más que un documental, es casi un collage en el que ella se nutre de la obra de su abuelo y de Emma Cohen para hacer que habiten de nuevo en la casa que todos compartieron. Es, en realidad, una historia de fantasmas en la que ellos se cuentan a los demás.

A Helena de Llanos le cuadra esa definición, y explica que, “paradójicamente surge de la realidad por muy fabulada que esté”, porque “para acercarme me he documentado mucho de forma tradicional, pero al ponerme a imaginar esta historia de dos personas me puse a fabular porque fue lo que ellos hicieron en su vida, y me parecía una manera fiel de hablar de ellos en vez de hacerlo desde lo expositivo, que es algo que ya se ha hecho”. Lo que consigue es “trasladar su universo creativo” gracias a la presencia fundamental de esa casa que está “muy habitada aunque no haya gente en ella, y en la que recuerdas a través de los objetos”.

Un trabajo de orfebrería en el que las imágenes hablan directamente con el presente y que ha llevado a la directora “muchísimo trabajo”. “Empecé viéndome todas las películas enteras y minutando, escribiendo las cosas que me podían servir o para ideas que ya tenía o que me iban surgiendo. Era un trabajo de ida y vuelta, de collage, de encontrar y de cosas que me encontraban a mí. Luego había que componer el puzzle, pero la apuesta me parecía que iba a funcionar”, cuenta De Llanos de un trabajo en el que han participado tres montadoras durante meses para dar forma final a este Viaje a alguna parte.

Hay en su película un homenaje que no se centra sólo en Fernando Fernán Gómez, sino también en Emma Cohen, que no es su abuela ‘de sangre’, pero con quien ha convivido años en aquella casa que ahora es un baúl de los recuerdos. De hecho, cuando empezó a hacer este documental “ella estaba viva y me documentaba, yo quería que fuera de los dos, pero ella me decía que era una cosa entre nieta y abuelo, pero para mí siempre estuvo claro, y cuando muere se convierte en una parte central”. “Hay una parte de reivindicación, porque creo que merece la pena compartirla. Hay mucho de su forma de estar en la vida. Ella decía que no necesitaba que nadie la restituyera nada, pero creo que ella nos puede enseñar muchas cosas. Eran un tándem laboral, se retroalimentaron en lo creativo y no eran una pareja sólo en lo amatorio”, explica.

Emma decía que no necesitaba que nadie la restituyera nada, pero creo que ella nos puede enseñar muchas cosas. Eran un tándem laboral y no eran una pareja sólo en lo amatorio

Viendo Viaje a alguna parte surge un adjetivo para definir a Cohen y Fernán Gómez: insobornables. A su nieta le encanta y dice que se la apropiará, porque es verdad que siempre fueron “fieles a sí mismos”. “Eran así le gustará a quien le gustará, y con Fernando pasaba quizás más por ser más mediático, pero fue fiel a sí mismo y consiguió atraer a gente de toda ideología. Había algo poderoso en su autenticidad, en ser él mismo, más allá de su talento”.

Para Helena de Llanos ha sido una oportunidad para conocer más a su abuelo, una forma de saciar “una necesidad de conocerle”. Como explica en el filme, durante años no contaba que fuera su abuelo, y pensándolo a posteriori cree que de pequeña “no entendía bien esa extrema popularidad, no me cuadraba en mi imagen normal y humana de mi abuelo, y creo que eso hacía que no quisiera decirlo, pero no era una cuestión de avergonzarme”.

'Viaje a alguna parte'.

Una película que, gracias a la obra de Fernán Gómez y Cohen se convierte, como la propia casa, en un recorrido por “la memoria cultural del siglo XX español, porque ellos tocaron varios palos, fueron multifacéticos, hicieron literatura, teatro, interpretación… y conservaron todo, aquí hay un mapa de la cultura del siglo XX”, dice su nieta que también confirma que hay una reivindicación por la labor de director de su abuelo, muchas veces ‘reducido’ a su trabajo como actor olvidando que realizó varias de las mejores películas de la historia del cine español. Un trabajo que ella califica como “único, con películas perturbadoras, formalmente muy especiales y que abrieron caminos. Se arriesgó, ni fue conformista ni en las que eran encargos, siempre hay detalles que no son habituales, y había que poner en valor eso y ojalá esta película ayude”.

En un momento del filme resuena con fuerza una frase que dice Fernán Gómez: “El futuro no está en nuestras manos sino en las de quien se ha apoderado del futuro de todos nosotros”. Un mantra que mantuvo en su activismo y en su capacidad para radiografiar la sociedad española que lo hacía “un adelantado, es que el mundo sigue es en los 50, yo lo he pensado mucho, que había mucho nuevo cine español que iba a Cannes, pero el mundo sigue no salía de aquí ni de coña, porque él ni hizo ninguna concesión, mostró la miseria humana”. Y a pesar de todo no se doblegó, de hecho, hasta “se arruinó completamente para hacer lo que sentía que tenía que hacer”. Sus películas sobrevivieron a todo y todos, “y ojalá lo haga la mía”, confiesa su nieta con la sinceridad de su abuelo poseyéndola.

También te puede interesar...

• Tom Holland ('Uncharted'): “El dinero corrompe, y esta industria mueve muchos millones”

• Visitamos en exclusiva el rodaje de ‘Apagón’, la gran apuesta en ficción de Movistar Plus+ para 2022

• Así es 'Gaslit', la serie con Julia Roberts y Sean Penn sobre la historia no contada del Watergate

Sigue los temas que te interesan