Así es 'Gaslit', la serie con Julia Roberts y Sean Penn sobre la historia no contada del Watergate.

"Sigue el rastro del dinero". Esa frase de Todos los hombres del presidente es una de las más recordadas de la historia del cine, una de las varias películas de renombre que junto a Nixon o El desafío: Frost contra Nixon han abordado el famoso Escándalo Watergate. Alguien podría decir que ya no queda nada nuevo que contar sobre este caso en la ficción, pero en 2022 se estrenarán dos series que demostrarán lo contrario. Una de ellas es Gaslit, que con Julia Roberts encabezando el reparto, llegará a Starzplay el 24 de abril.

Destapado en la década de los 70, el Watergate, uno de los escándalos políticos más conocidos, fue el caso de corrupción que acabó con el mandato del presidente Richard Nixon. En este thriller político que llegará a nuestras pantallas la próxima primavera, se abordará la historia desde una nueva perspectiva, la de Martha Mitchell, una mujer que jugó un papel fundamental en este capítulo histórico. Os contamos todos los detalles de esta propuesta que se ha convertido desde ya en una de las citas seriéfilas ineludibles de este año.

Quién fue Martha Mitchell

Conocida ahora como la Casandra del Watergate, Martha Mitchell fue una mujer de gran personalidad, toda una celebridad en Arkansas, y la esposa de John Mitchell, amigo personal de Nixon, su jefe de campaña y fiscal general durante su mandato.

A pesar de su afiliación política, ella fue la primera denunciante en el caso Watergate, la persona que hizo saltar la alarma sobre la implicación de Nixon en el escándalo. Esto la convirtió en víctima de una orquestada y despiadada campaña de desprestigio y abusos psicológicos por parte de la Casa Blanca y de su propio marido. Un caso real increíble del que conoceremos todos los detalles en la serie.

Julia Roberts encabeza un reparto de lujo

Julia Roberts interpretará a Martha Mitchell y un irreconocible Sean Penn a John Mitchell, su marido y empleado leal de Nixon. Dan Stevens (Legion, Downton Abbey) dará vida a John Dean, un brillante abogado de la administración que participó en el encubrimiento del escándalo; Betty Gilpin (GLOW) será 'Mo' Dean, su inteligente y mordaz esposa.

Completan el reparto Shea Whingham (Boardwalk Empire), como G. Gordon Liddy, el enlace de administración de Nixon y líder del grupo de cinco hombres que entraron a la sede del Comité Nacional Demócrata en el Complejo Watergate; y Allison Tolman en el papel de Winnie McLendon, la periodista a la que acude Martha Mitchell.

Quién es quien detrás de cámaras

Este es uno de los varios proyectos que Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, está produciendo con su compañía Esmail Corp. Aquí volverá a trabajar con Julia Roberts y Shea Whingham, dos de los protagonistas de la serie Homecoming que dirigió para Amazon, la cual, por cierto, al igual que Gaslit, también estaba basada en un podcast.

Robbie Pickering es el creador, productor ejecutivo y showrunner, que adapta la historia contada en Slow Burn, podcast original de Slate. Un proyecto que, en sus palabras, quiere aportar "humanidad real al tema" para narrar "una historia mucho más rica y cercana que los dramas habituales de la época, centrados en los hombres".

Matt Ross (Captain Fantastic, Silicon Valley) será el director de los seis episodios de la miniserie que contará con la colaboración de Leon Neyfakh, el creador del podcast en el que se basa, en calidad de consultor.

Otra serie sobre el Watergate que veremos en 2022

Los protagonistas de 'The White House Plumbers'.

The White House Plumbers (Los fontaneros de la Casa Blanca) explorará en HBO Max la increíble, pero cierta historia, de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales de Watergate, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy se llevaron por delante accidentalmente la presidencia que estaban dispuestos a proteger a cualquier precio.

La serie limitada de cinco episodios está basada en los registros públicos de lo que pasó en 1972 y en el libro Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House (Integridad: buena gente, malas decisiones y lecciones de vida de la Casa Blanca), escrito por Egil “Bud” Krogh y Matthew Krogh.

El reparto está lleno de caras conocidas del prestigioso canal de pago: Woody Harrelson (True Detective), Justin Theroux (The Leftovers), Lena Headey (Juego de tronos) y Domhall Gleeson (Run).

'Gaslit' se estrena el 24 de abril en Starzplay.

