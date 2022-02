Así es 'The Offer', la serie que prepara Paramount+ sobre el tumultuoso rodaje de 'El Padrino'

Mientras seguimos esperando conocer la fecha de lanzamiento en España de SkyShowtime, el servicio de streaming que reunirá el contenido de ViacomCBS y Comcast, Paramount+ (la plataforma oficial de la primera) ha estado poniéndonos los dientes largos con los anuncios de sus novedades para 2022. Después de que viéramos por fin las primeras imágenes de Halo, ha llegado el turno de uno de sus proyectos más esperados, The Offer, la miniserie que contará la historia del complicado rodaje de El Padrino.

Paramount+ nos ha hecho una oferta que no podemos rechazar. Basada en las experiencias de Albert S. Ruddy, el productor ganador del Óscar por El padrino, esta serie mostrará todos los entresijos de la producción de una de las obras magnas de la historia del cine, desde que Paramount adquirió los derechos de la novela de Mario Puzzo, y todas las dificultades que encontraron para sacar esta película adelante, porque en el Hollywood de los 70 nadie apostaba por el éxito de este proyecto. Y la mafia italiana tampoco estaba interesada en que saliera a la luz.

'The Offer', la serie sobre el rodaje de 'El Padrino'. Paramount+

De Francis Ford Coppola a Marlon Brando, un elenco que interpretará a figuras reales

Miles Teller (Whiplash) es el encargado de interpretar a Ruddy y June Temple (Ted Lasso) a Bettye McCartt, su asistente y mano derecha. Dan Fogler fue el elegido para dar vida al director Francis Ford Coppola, mientras Justin Chambers (Anatomía de Grey) se pone en la piel del actor Marlon Brando.

También veremos a Frank John Hughes como Frank Sinatra, Matthew Goode como Robert Evans (productor ejecutivo del estudio), Patrick Gallo como Mario Puzo (el autor de la novela en la que se basa la película), Meredith Garretson como Ali MacGraw, Burn Gorman en el papel de Charles Bluhdorn y Colin Hanks como Barry Lapidus. Anthony Skordi y Michael Rispoll darán vida a los jefes de la mafia italiana.

Dan Fogler como Francis Ford Coppola en 'The Offer'. James Minchin/Paramount+

Detrás de cámaras

La miniserie tendrá diez episodios escritos por Nikki Toscano, cocreadora de Hunters, que ejercerá como showrunner, junto a Michael Tolkin (The Player), el creador de la serie. Dexter Fletcher (Rocketman) será uno de los directores. La serie se estrena el 28 de abril en Estados Unidos.

También está en marcha una película

The Offer no es la única producción interesada en este capítulo de la historia del cine. Francis and The Godfather es un proyecto de Barry Levinson (Rain Man) estará protagonizado por Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal, que interpretarán a Francis Ford Coppola y Robert Evans, un importante ejecutivo de Paramount. También están confirmadas en el reparto Elisabeth Moss, en el papel de Eleanor Coppola, y Elle Fanning como Ali MacGraw.

