Las 10 joyas que nos ha dejado el Festival de Cine de Sundance en 2022

El Festival de Sundance anunciaba en la madrugada del sábado las grandes triunfadoras de la segunda edición del certamen que se celebraba online de forma consecutiva por culpa de la pandemia. Las películas se han impuesto a los contratiempos de la variante Ómicron y durante diez días las montañas de Utah han vuelto a ser la capital mundial del cine independiente. Documentales, ficción, cine estadounidense, películas internacionales… Sundance ha vuelto a demostrar su capacidad para contar historias de todo los géneros y para todo tipo de públicos. Estos son 10 de los títulos que se han presentado este año en el festival y del que seguiremos hablando a lo largo de 2022.

'Cha Cha Real Smooth'

Apple TV+ pagará 15 millones de dólares por estrenar 'Cha Cha Real Smooth', la confirmación de Cooper Raiff.

La consagración de Raiff Cooper ha sido la película más comentada del festival, provocando una guerra entre distribuidoras y plataformas que ganó Apple TV+ a cambio de 15 millones de dólares. El director de Shithouse sigue explorando la incertidumbre en la veintena con una comedia romántica entre dos almas gemelas, un chico de 22 años que acaba de volver a casa de sus padres tras acabar la universidad y una madre de una niña autista de 13 años. El director y actor revisita lugares comunes con un sentido del humor, una intimidad y una empatía arrolladoras que explican cómo se ha convertido en una de las grandes promesas del cine indie en Estados Unidos con solo 24 años y dos películas carreras. Cha Cha Real Smooth es también un nuevo tanto para Dakota Johnson, una actriz que sigue sorprendiendo con su potencial como actriz gracias a su papel como una mujer con miedo a ser abandonada.

'After Yang'

Colin Farrell en 'After Yang', la consagración de Kogonada.

Antes de sorprender con su delicada ópera prima como director (Columbus, una melancólica propuesta que se mueve de forma ejemplar entre lo formal y lo emocional), Kogonada ya se había hecho un nombre entre los amantes del cine y la televisión por sus videoensayos sobre la forma, la estructura y el contenido de obras audiovisuales. After Yang es la confirmación de todo ese potencial gracias a la historia de un padre que intenta salvar por todos los medios posibles la vida de Yang, un robot mitad asistente y mitad niñera al que consideran un miembro más de su familia y que fue clave para la adaptación en la familia de su hija adoptada. La película es una mirada melancólica sobre la vida que habla sobre la búsqueda de la identidad en los lugares más inesperados. La joya de Kogonada trasciende los tópicos de las historias sobre robots y su relación con los humanos, conformando un extraordinario díptico con la Inteligencia Artificial de Steven Spielberg.

'Good luck to you, Leo Grande'

Emma Thompson en 'Good luck to you, Leo Grande'.

Durante los próximos meses nos hartaremos de escuchar lo valiente que es Emma Thompson por acceder a protagonizar uno de los desnudos más hermosos y potentes que se recuerdan. Good luck to you, Leo Grande es mucho más que eso. La directora Sophie Hyde y la guionista Kathy Brand aprovechan los encuentros entre una mujer jubilada y viuda que nunca ha tenido un orgasmo y un joven trabajador sexual para hablar de la importancia de la positividad sexual, la función de la prostitución en la sociedad (un tema que será polémico en su estreno) y el viaje al autodescubrimiento antes de que sea demasiado tarde. Los diálogos son eléctricos, el uso de la desnudez es astuto y sus dos protagonistas están sensacionales. Nancy Strokes es, quizás, la mejor interpretación en la carrera de Emma Thompson, pero el desconocido y arrollador Daryl McCormack le aguanta la plana en todo momento.

'Cerdita'

'Cerdita', la representación española en Sundance.

Carlota Pereda ha conquistado a la crítica internacional con un impactante debut con el que explota todo el potencial de su corto ganador del Goya. Cerdita es una descarnada aproximación al bullying y al impacto en aquellos que los sufren desde una perspectiva terrorífica, violenta y descarnada que ya ha sido comparada con clásicos del slasher como La matanza de Texas. La fisicalidad de la puesta en escena, la salvaje interpretación del lobo y la caperucita de esta historia y el uso de la comedia costumbrista confirman a Pereda como un talento a seguir que no tiene miedo a salirse del camino preestablecido para tantos directores debutantes. Cerdita es, en definitiva, la clase de cine radical, desprejuiciado y sin miedo a jugar en los límites que a menudo pedimos a nuestras películas.

'Living'

Bill Nighy en 'Living'.

Al sudafricano Oliver Hermanus (Moffie) no le tembló el pulso ante el desafío de hacer su propia versión de Vivir, el clásico inolvidable de Akira Kurosawa. El infalibe Kazuo Ishiguro (Lo que queda del día) es el encargado de adaptar al Londres de los años 50 la historia de un hombre que no es consciente del vacío de su existencia hasta que un día le diagnostican un cáncer incurable. Bill Nighy (el inolvidable roquero de Love Actually) muestra su lado más delicado en una emocionante y evocadora reflexión sobre la identidad y las vueltas de la vida. La delicada interpretación de Nighy, la más aclamada de toda su carrera, la audaz adaptación del relato a las dudas existenciales de Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial y la cuidada puesta en escena de Hermanus son algunas de las virtudes de un drama de época que ya ha sido comprado por Sony Pictures Classics con la esperanza de promocionarla de cara a los Oscar de 2023.

'Emergency'

El thriller denuncia 'Emergency'.

Carey Williams es el autor de la más inspirada de todas las propuestas influenciadas por el movimiento Black Lives Matter vistas en Sundance. Emergency se centra en la peripecia de tres amigos universitarios -dos negros y un latino- que se encuentran a una chica blanca borracha y que no conocen en su apartamento. Su temor a una reacción desproporcionada de la policía les lanza a la noche más peligrosa de sus vidas. Detrás de una película que salta constantemente de géneros (acción, comedia juvenil, thriller, crítica social) hay una exploración original de la crisis de un país y una comunidad. A Williams le falta rematar una más que interesante propuesta a una temática recurrente en el cine estadounidense reciente. No todos los personajes están tan bien escritos como los dos protagonistas y Williams se lanza a la piscina en el epílogo con un juicio abierto a ciertas actitudes de la población blanca ante sus prejuicios raciales. Es una idea provocadora que, sin embargo, aterriza a medias. Es una conclusión de blancos y negros para una historia de grises.

'We need to talk about Cosby'

La serie documental de Showtime sobre el cómico Bill Cosby se ha convertido en una de las grandes sensaciones del último Festival de Sundance.

A través de sus cuatro horas de duración, la serie We need to talk about Cosby propone una arriesgada pero fascinante aproximación a la figura de Bill Cosby. Para entender realmente el impacto que causaron las más de 60 acusaciones de abuso sexual contra el legendario humorista, W. Kamau Bell reconstruye por qué el protagonista de La hora de Bill Cosby es tan importante para la comunidad afroamericana. La producción de Showtime no se olvida de sus víctimas ni de las inquietantes pistas que fue dejando el actor y humorista a lo largo de sus 50 años de carrera. El director del documental, otro cómico que llegó a considerarse como “un hijo de Cosby” se llega a integrar en el propio relato: escuchamos sus reflexiones, los entrevistados le interpelan directamente y en los últimos minutos de la serie incluso llegamos a ver cómo se entera en directo de que Cosby acaba de ser liberado.

'Fire of love'

'Fire of love', uno de los documentales del año.

“La curiosidad era mayor que el miedo”, explica uno de los protagonistas de Fire of Love en uno de los momentos más emocionantes de un documental que ha sido adquirido, como no podía ser de otra manera, por National Geographic. Katia y Maurice Krafft fueron un carismático matrimonio de volcanólogos (sus apariciones en medios e imágenes domésticas nos ayudan a conocerlos) que compartían un intenso amor por dos cosas en su vida: su relación y los volcanes. Hasta su muerte en una de sus múltiples aventuras, los Krafft pasaron veinte años entregados a su gran pasión sabiendo que se jugaban la vida en cada una de sus acercamientos a un fenómeno natural tan hermoso como potencialmente letal. La voz en off de Miranda July y el extraordinario uso de las imágenes de archivo da pie a una obra arrebatadora y no tan triste como podría parecer a simple vista: Katia y Maurice perdieron la vida haciendo lo que más querían. Su legado vivirá para siempre gracias al estupendo documental de Sara Dosa.

'Lucy and Desi'

Lucille Ball y Desi Arnaz.

Amy Poehler vuelve a la silla de directora para repasar la trayectoria y el legado de una de las primeras mujeres que triunfaron en el mundo de una industria tan machista como Hollywood y la comedia. La encantadora Lucy and Desi es una visión complementaria a Being the Ricardos, la película sobre la semana más complicada para el matrimonio personal y profesional formado por Lucille Ball y Desi Arnaz. El documental de Amazon Prime Video más allá de la inevitablemente reduccionista propuesta de Aaron Sorkin para crear un retrato emocionante y dinámico del camino al éxito de los artífices de la histórica Te quiero, Lucy y las verdaderas razones de su separación personal. Lucy and Desi aborda también los últimos años de la pareja, cuando ambos cimentaron su estatus legendario con diferentes logros. Imprescindible para cualquier amante de la televisión.

'You Won’t Be Alone'

Noomi Rapace aparece en 'You Won't Be Alone'.

Dentro de la sección destinada al cine internacional, Sundance se ha reservado una sorpresa con la película australiana You Won’t Be Alone. Ambientada en un aislado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX, la película sigue a una joven que es secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu ancestral. A pesar de sus evidentes ecos del cine de Terence Malick (con sus imágenes arrebatadoras, sus metáforas y esa voz en off a medio camino de lo cargante y lo poético), Goran Stolevski sorprende con una violenta, erótica y exigente visión de la búsqueda de la identidad a través de la perspectiva de una criatura extraordinaria que solo quiere integrarse en un mundo hostil y despiadado. No sería de extrañar que You Won’t Be Alone, una impactante carta de presentación para su director, se convirtiera en una de las películas fantásticas más buscadas por los festivales de género en todo el mundo en 2022. Sitges, tu turno.

