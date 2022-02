Todo lo que sabemos de 'Halo', la impresionante serie que prepara Paramount+ sobre el videojuego

En un mundo del streaming cada vez más prolífico y diverso, los videojuegos han encontrado un lugar donde quedarse a contar sus propias historias. Ya ocurrió con The Witcher o Arcane en Netflix, y también con las expectativas que genera el esperado estreno The Last of Us, que se verá en HBO Max a lo largo del 2022. Sin embargo, en esta ocasión toca hablar de Halo, la impresionante serie que prepara Paramount+ creada por Kyle Killen y Steven Kane, y producida por Steven Spielberg, que adapta a la ficción televisiva el exitoso videojuego y que acaba de lanzar un primer tráiler capaz de acaparar toda nuestra atención.

La producción es uno de los estrenos más esperados del año y tiene prevista su fecha de lanzamiento el próximo 24 de marzo en Estados Unidos a través de la plataforma Paramount+, un servicio bajo demanda que aún no ha llegado a España y que tiene previsto su aterrizaje en nuestro país a lo largo del 2022 con el nombre de SkyShowtime. Esta es la principal razón por la que habrá que esperar un poco más para saber a qué altura del año estará disponible en streaming en España.

Para amenizar la espera, os contamos todo lo que sabemos de la producción basada en el videojuego de acción, analizando un tráiler que promete ser fiel a la historia que todo fiel jugador será capaz de reconocer.

En un mundo distópico la humanidad estará en guerra con los alienígenas

Fotograma del tráiler de 'Halo: The Series' Paramount+

El tráiler se mostró durante el descanso de un partido durante el Campeonato de la AFC de fútbol americano el pasado domingo y en él, el público pudo echar un primer vistazo a la serie, que se sitúa en el inicio de un explosivo conflicto. Situándose en el futuro siglo XXVI, la historia del videojuego Halo se desarrolla en una distopía, donde los seres humanos viven en guerra contra una extraña raza de alienígenas.

En medio de este contexto, el guerrero más avanzado de la Tierra será la última esperanza para salvar a la humanidad, abocada a la destrucción por el Covenant, una alianza alienígena que parece imparable. A partir de aquí, la ficción se adentra en el futuro, aproximándose a la parte más emocional de los soldados, dispuestos a lo que sea para salvar a la civilización de la destrucción masiva.

Un primer vistazo a la serie a través del tráiler

El Jefe Maestro será uno de los protagonistas de la serie. Paramount+

La serie transcurre en una realidad alternativa a la que aparece en los videojuegos, situándose justo antes de los eventos ocurridos en el primero de ellos. De esta manera, la ficción tendrá un contexto distinto, en el que ni la humanidad ni los Covenant han descubierto aún el primer anillo, una de las piezas más importantes de la historia.

Los episodios estarán protagonizados por el Jefe Maestro, al que interpretará Pablo Schreiber. Además, junto a él aparecerá su acompañante, la Inteligencia Artificial Cortana, a la que dará vida Jen Taylor. Ambos aparecen en el primer avance, que muestra cómo el Jefe Maestro descubre un artefacto llamativo en una excavación. Esto les encaminará hacia un nuevo objetivo, que es lo último que se puede ver en el tráiler.

Un equipo técnico que incluye a Steven Spielberg

La puesta en marcha de la serie fue anunciada hace siete años y, después de una larga espera, por fin aterrizará en streaming a lo largo del 2022. Creada por Steven Kane y Kyle Killen, la serie cuenta con el trabajo de Steven Spielberg en las labores ejecutivas, y estará protagonizada por el ya mencionado Pablo Schreiber (The Wire, Orange is the New Black).

Junto a él, el reparto lo completan Charlie Murphy, Natascha McElhone, Shabana Azmi, Bokeem Woddbine, Danny Sapani y Yerin Ha.

