'The Witcher': las claves de la segunda temporada contadas por Henry Cavill

Hablamos con Henry Cavill, protagonista de la segunda temporada de 'The Witcher'. Netflix

Cuando Netflix anunció que adaptaría la saga Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski a serie, la expectación saltó por las nubes y pasó a engrosar la lista de "las nuevas Juego de tronos". Su estreno dejó mayormente fría a la crítica, y con debate entre los fans y espectadores. Aun así, The Witcher consiguió ser un éxito, convirtiéndose en una de las series más vistas de la plataforma en 2019, y recibir una segunda temporada que se estrena hoy, 17 de diciembre.

Hablamos con su protagonista, Henry Cavill, encargado de dar vida al brujo Geralt de Rivia, que nos cuenta todas las claves de esta segunda temporada y cuáles serán las nuevas aventuras que vivirá.

El regreso de una serie de éxito mundial

'The Witcher' | Tráiler temporada 2 | Netflix

The Witcher adapta la saga literaria de Andrzej Sapkowski que también inspiró los prestigiosos videojuegos. En ella seguimos los pasos de Geralt de Rivia (Henry Cavill), una persona callada y con un mundo interior abrumador que utiliza la magia y su sabiduría para ganarse la vida cazando monstruos. Su aspecto imponente y su fiera mirada ocultan un corazón enorme y aunque algunas personas se nieguen a verlo, su único afán es proteger a la gente.

En su regreso en la segunda temporada, Geralt está convencido de haber perdido a Yennefer en la batalla de Sodden y no le quedará más remedio que escoltar a la princesa Cirilla hasta Kaer Morhen, el lugar más seguro que conoce y donde vivió su infancia. Mientras tanto, reyes, elfos, humanos y demonios de todo tipo luchan por hacerse con el poder de todo el Continente, y Geralt deberá proteger a Cirilla de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que bulle en su interior.

El actor que da vida al protagonista describió el enorme sentido del compromiso que siempre ha tenido hacia el personaje de Geralt, contando cómo tuvo que prepararse físicamente para el papel y adaptarse a su manera de luchar tan concreta. Para él, es importante "respetar el material original y las referencias, haciéndole justicia a los libros. El objetivo era seguir retratando a un hombre intelectual y la profundidad y emoción que le hace ser el personaje tridimensional que conocimos en la primera temporada".

La evolución de Geralt

Fotograma de 'The Witcher'. Netflix

Henry Cavill también habló sobre el proceso evolutivo del personaje de Geralt, que en los nuevos episodios tratará de ser más partícipe de su propia historia y controlar los poderes que posee. "Una de las cosas más interesantes de Geralt es su forma de ser. En esta temporada veremos el otro lado de su personalidad y cómo las acciones de la gente afectarán en su comportamiento y sus emociones". El actor recordó cómo Geralt terminaba metiéndose en problemas para ayudar a la gente y cómo en la segunda temporada le veremos "conservar su parte protectora y ser él mismo gracias a la ayuda de Cirilla".

Con respecto a la trayectoria que tendrá el resto de personajes, Henry intentó revelar lo menos posible, explicando que "la historia de Jennifer es completamente diferente a la que se cuenta en los libros" y que el personaje de Cirilla "permitirá que lo extraño entre en su vida", que tendrá que dejarse proteger por Geralt en más de una ocasión.

Los villanos siempre tienen una historia detrás

Geralt y Cirilla emprenderán un largo viaje en la segunda temporada. Netflix

Una de las características que más llaman la atención de The Witcher es el trasfondo que ocultan los seres monstruosos y endemoniados que aparecen en escena. El actor explicó que "algunos de ellos son así por una razón y otros nacieron así", añadiendo que "siempre se introducen en la serie con un propósito".

Dentro de The Witcher, las diferentes esferas que componen la historia llegan a un punto en común, y aunque el actor reconoce que los monstruos pueden llegar a ser muy intimidantes, para él "los más interesantes son aquellos a los que la humanidad les llama de esta manera, pero en realidad no lo son, como pasa con el propio Geralt, al que demonizan algunas veces". Henry también comentó entre risas que para él "muchas veces los humanos son los peores monstruos de todos" y que fue "una de las cosas que más le gustaron cuando leyó los libros".

El actor se enamoró de la historia desde el principio

Henry Cavill en una entrevista para promocionar la serie. Netflix

Henry Cavill confesó haber sentido interés por la historia de The Witcher hace mucho tiempo, incluso antes de que se pensara para hacer una serie. "Cuando me enteré de que Netflix tenía los derechos de los libros y que los iba a transformar en una serie, seguí insistiendo y contactaron conmigo", dijo el actor, que después de insistir mucho y esperar una respuesta que no llegaba, acabó accediendo al proyecto. El actor contó que su primera toma de contacto fue con los videojuegos y que para él "son un lugar idóneo para que florezca la imaginación y se expandan sus límites". Después, pudo leer los libros y "se dio cuenta de la importancia que tenía interpretar al personaje".

A la hora de describir al personaje, lo describió como alguien con una profundidad inmensa y esa fue la razón por la que quiso darle vida y lo que le llevó hasta el día de hoy. También insistió de nuevo en la responsabilidad que supone dar vida a personajes como Geralt o Superman, dos protagonistas muy queridos, y expuso su necesidad de "asegurarse de que la mayoría de personas estén satisfechas con su forma de retratarlos".

La opinión de los fans influye en la serie

El universo de The Witcher acumula una gran cantidad de fans que suelen comentar entusiasmados qué les parece la manera de retratar a sus personajes preferidos en pantalla. Henry Cavill se considera un seguidor más y está familiarizado, desvelando que el mundo de la fantasía siempre le ha apasionado. El actor se sinceró por completo, refiriéndose a los fans y dejando claro que "está al corriente de sus opiniones, lee lo que dicen en redes y también intenta saber cuáles son sus impresiones", porque cree que "es importante conocer tanto el lado positivo como el negativo (separando ambos) a la hora de trasladar la historia de la mejor forma posible".

Recordando lo sucedido en la primera temporada, Henry Cavill confesó haber "optado por hacer de su personaje alguien más callado de lo previsto, tratando de reflejar al personaje sabio e inteligente que aparece en los libros". En el caso de la segunda temporada, "quiso decirles a los fans que su opinión se tiene en cuenta y que son escuchados".

La segunda temporada de 'The Witcher' ya está disponible en Netflix.

