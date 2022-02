'A través de mi ventana', el 'Cincuenta sombras de Grey' adolescente de Netflix, según sus protagonistas.

A través de mi ventana, una nueva comedia romántica adolescente española, acaba de estrenarse en Netflix. Dirigida por Marçal Forés (Animals), la producción adapta en pantalla la primera novela de la Trilogía Hermanos Hidalgo escrita por Ariana Godoy, que dio el salto al papel después de causar furor en la plataforma de relatos online Wattpad.

La película se asoma al barrio de Barcelona donde vive Raquel (Clara Galle), una chica joven y despierta que lleva toda la vida enamorada de su vecino Ares Hidalgo (Julio Peña). Le observa desde su ventana, esperando que se fije en ella pero, al mismo tiempo atreviéndose a dibujar sus propios límites y no dejándose arrastrar por el camino.

SERIES & MÁS habló con Ariana Godoy, la autora de las novelas, con el director Marçal Forés y con el elenco de actores al completo, que nos cuentan cómo ha sido el proceso de rodaje y todos los detalles de esta película adolescente, con ingredientes de romance y seo, que apunta a próximo fenómeno de la plataforma.

Unos personajes imperfectos que intentan mejorar para construir algo nuevo

A través de mi ventana nos presenta a Raquel (Clara Galle), una chica joven y muy segura de sí misma a la que le encanta escribir. Su vida da un vuelco desde que llegan al barrio sus nuevos vecinos, y especialmente uno de los miembros de la familia se convierte en una obsesión para ella. Observándole desde la distancia, Raquel acaba enamorándose de Ares (Julio Peña) perdidamente, uno de los tres hermanos que viven al lado, y se dedica a recopilar información sobre él, rozando los límites del acoso y de la capacidad del disco duro de su ordenador. Está dispuesta a que él acabe sintiendo lo mismo por ella, pero también tiene claro que no se perderá a sí misma por el camino.

A la hora de definir la historia que se cuenta en la película, sus dos actores protagonistas Clara Galle y Julio Peña explicaron que, aunque en un principio sea una historia de amor adolescente, también veremos "el amor en todo tipo de relaciones como el de la amistad o la familia". Ambos coincidieron en la parte jugosa que capta la atención de los seguidores, pero Clara Galle también especificó en sus diferencias con respecto a otras películas del estilo, diciendo que "no veremos una relación idealizada o romántica" y que aunque en un principio pueda mostrarse eso, "también saldrán a la luz las partes negativas de todos los personajes".

La actriz también dejó claro que "Raquel es una chica que sabe lo que vale y que siempre tiene los pies en el suelo", dejando al libre albedrío sus sentimientos, pero al mismo tiempo "posicionándose con dos dedos de frente". Por su parte, Julio Peña también habló de la necesidad de dejar a un lado el romanticismo, contando que "ambos personajes tienen un concepto del otro que al final termina desmontándose para poder construir la relación".

La primera toma de contacto fue la definitiva

Clara Galle y Julio Peña, en el rodaje de la película. Netflix

Una de las cosas que más llaman la atención de la película es la química que son capaces de generar Clara Galle y Julio Peña a través de la pantalla. Enfrascados en sus personajes, ambos actores tienen una habilidad asombrosa para cautivar a los espectadores, que adquiere incluso más valor cuando ellos mismos cuentan que el chispazo de conexión surgió desde el primer momento en el casting. Ambos reconocen que las pruebas fueron muy sencillas y que se sintieron muy cómodos, revelando que la confianza y la comunicación fueron claves para conseguirlo. De hecho, el propio director del largometraje Marçal Forés explicó que en realidad "fueron ellos los que se escogieron a sí mismos" y que cuando les vieron hacer las pruebas entre los finalistas, se dieron cuenta de que "la película estaba frente a ellos".

Poco después llegó el proceso de inmersión para preparar los personajes, una fase en la que Clara Galle dijo "haber utilizado el libro como si fuera una enciclopedia de Raquel de la que sacó toda su esencia". Sin embargo, tanto ella como Julio Peña contaron que trataron de construir sus personajes desde cero, proyectando sus propias emociones y vivencias en ellos y siguiendo las pautas marcadas por las líneas de las novelas. Julio Peña declaró que, en definitiva, "los personajes ya existen y viven en unas páginas", y que ellos lo que han hecho ha sido "sacarlos de ahí".

El círculo de Ares y Raquel también es importante en la historia

atravesdemiventana_28042021_michaeloats_DSC02034

Además de conocer de cerca la historia de Ares y Raquel y el contraste de personalidades que tienen ambos, la película A través de mi ventana también posiciona en escena a otros personajes, todos ellos capaces de influir y tener su propia trayectoria. En el círculo de Raquel, sus mejores amigos Yoshi (Guillermo Lasheras) y Daniela (Natalia Azahara) serán esenciales. Ambos actores describieron cómo fue adentrarse en el proceso de entender a sus personajes, algo que fue complejo al inicio y en especial para Guillermo Lasheras, que reconoce "lo complicado que es de entender por qué Yoshi actúa de esa manera".

Al otro lado del muro que separa los dos núcleos familiares y las dos casas de los protagonistas, vive la familia de los Hidalgo, compuesta principalmente por los hijos de un magnate y empresario con mucho poder. Los tres hijos están sacados directamente del manual de mitología, siendo el mayor de todos Artemis (Eric Masip), el mediano Ares (Julio Peña) y el pequeño Apolo (Hugo Arbués). Los hermanos de Ares tendrán gran relevancia en la historia junto Claudia (Emilia Lazo), un personaje más desconocido en esta primera parte pero que según la propia Emilia Lazo "se empieza a conocer más a fondo en la segunda novela".

Todos los actores encargados de dar vida al círculo de Ares viven han vivido con entusiasmo el proceso de rodaje y la promoción de la película, recordando lo divertido que ha sido y, en especial, cómo fue para ellos adaptarse a los cambios, como una escena que, según Hugo Arbués "no estaba prevista y para la que todos tuvieron que adaptarse rápidamente". Otros actores como Natalia Azahara se emocionaron al pensar que este es su primer gran trabajo, o como Eric Masip, que destacó lo interesante que ha sido "afrontar el carácter de un personaje tan diferente a él y comprender su manera de expresar su frialdad".

La coordinadora de intimidad: un papel clave

Además de retratar el amor que surge entre Ares y Raquel, una de las preocupaciones que tenía el equipo técnico era de qué manera se iban a tratar las escenas más íntimas que comparten los personajes. Marçal Forés declaró que "las escenas íntimas son muy importantes en la novela" y que quería "que tuvieran su formato audiovisual, bien traducido y que no fuera simplemente una cosa muy estética o muy física". El director se dio cuenta de que "había un gran proceso mental en la cabeza de Raquel especialmente en la escena de la sala de juegos" y pensó que "era muy importante trabajarlo bien".

Fue ahí cuando intervino en el rodaje Miryam Benedited, una coordinadora de escenas íntimas que el propio Marçal Forés recordó como alguien clave y que "les ayudó tanto a él como a los actores a quitarle hierro a muchas escenas y eliminar los prejuicios que puede haber cuando te enfrentas a estas cosas, sobre todo con la edad que tienen algunos de ellos, que quizá no habían hecho escenas así antes". Para él, "la clave estuvo en darle las herramientas para trabajar en un terreno en el que fue un privilegio contar con esta figura tanto en los ensayos como en el set, porque ayudó a normalizar mucho algo que al principio podría haber sido complicado".

El cineasta volvió a hacer hincapié en la importancia de una figura que lleva relativamente poco tiempo en los rodajes, porque "al final no vas a hacer nada que los actores no quieran hacer y es esencial que se abra un diálogo en el que si una persona no se siente cómoda haciendo algo, se vea dónde está el fallo, porque quizá hay algo mal escrito o mal resuelto y se puede hacer de otra manera".

Toda una aventura hasta llegar aquí

Raquel y sus amigos en una de las escenas de la película. Netflix

Desde que decidió escribir la novela en la plataforma online de Wattpad, Ariana Godoy ha ido acumulando una gran base de seguidores que también han recibido con gran entusiasmo la adaptación en forma de película. Para ella, "la sensación de presión está presente, porque es mucha gente y es muy complicado satisfacer a todo el mundo", pero al mismo tiempo reconoce tener "mucha confianza en el producto y en el resultado, y cree que terminará gustando".

En esto coincidió el director, que recuerda que adaptar una novela con tantas páginas para hacer un largometraje implica recortar ciertas cosas de forma inevitable, pero que al mismo tiempo, "es necesario para darle forma y además, abrir posibilidad de ver otras cosas que mantienen viva la esencia de la historia entre Ares y Raquel". Marçal Forés explicó que el objetivo era "convertir ese viaje de aventuras en el que se mete Raquel en la misma montaña rusa que aparece en la película, llena de altibajos y de chillidos constantes", porque buscaban que "esa emoción, ese miedo y las primeras veces estuviesen en la película, retratando el sufrimiento que a veces conlleva enamorarse de alguien e intentando proteger los pequeños corazoncitos que había en cada escena".

