Los videojuegos, más prolíficos que nunca en Hollywood: Todas las series y películas en desarrollo

Saltando de una pantalla a otra, los videojuegos se atreven a protagonizar cada vez más series y películas. Grandes títulos de películas como Tomb Raider o Sonic se atrevieron a dar el paso, y muchas adaptaciones han logrado llegar a mucha más gente a través del cine. Era cuestión de tiempo que esa moda llegara también al mundo del streaming, donde hemos podido ver series basadas en videojuegos como The Witcher, Arcane o Castlevania, entre otras. La última gran adaptación en forma de película ha sido Uncharted, que llegó al cine de la mano de Tom Holland para contar los inicios de Nathan Drake, y que ha sido todo un éxito en taquilla. Además, también se han anunciado estrenos tan prometedores como el de la serie Halo, producida por Steven Spielberg, o la recién confirmada adaptación de God of War que llevará a cabo Amazon Prime Video.

Aprovechando que los videojuegos se han convertido en el nuevo filón para llevar a cabo adaptaciones, os contamos cuáles son las grandes adaptaciones que veremos próximamente en forma de series y películas.

'Halo'

'Halo' | Tráiler | Paramount+

Situándose en el futuro siglo XXVI, la historia del videojuego Halo se desarrolla en una distopía, donde los seres humanos viven en guerra contra una extraña raza de alienígenas. En medio de este contexto, el guerrero más avanzado de la Tierra será la última esperanza para salvar a la humanidad, abocada a la destrucción por el Covenant, una alianza alienígena que parece imparable. Creada por Steven Kane y Kyle Killen, la serie cuenta con el trabajo de Steven Spielberg en las labores ejecutivas, y estará protagonizada por Pablo Schreiber (The Wire, Orange is the New Black).

Fecha de estreno: 22 de marzo en XBox Originals

'Sonic 2, la película'

El erizo azul Sonic regresa a los cines tras protagonizar una película de acción en vivo. Lo hará este año con una secuela dirigida por Jeff Fowler que traerá de vuelta al elenco principal formado por Ben Schwartz, Jim Carrey y James Marsden. Junto a ellos se incorpora al rodaje Idris Elba (El Escuadrón Suicida), que interpretará a Knuckles. En este nuevo largometraje, el protagonista tendrá que unirse a Tails para evitar que el malvado Dr. Eggman y Knuckles se hagan con una poderosa esmeralda.

Fecha de estreno: 1 de abril en salas de cine

'Super Mario Bros.'

Fotograma del videojuego 'Super Mario Bros.'

La compañía de animación Minions Studio Illumination se une a Nintendo para crear la película de animación Super Mario Bros., una producción que adapta el clásico videojuego de plataformas a la pantalla. Aún se desconocen más detalles de la trama, pero sí que se ha confirmado que Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia) interpretará a Mario, Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) será Peach, Charlie Day (Colgados en Filadelfia) hará de Luigi y Jack Black (Escuela de rock) será Bowser. Además, Keegan-Michael Key (Schmigadoon!) interpretará a Toad y Seth Rogen (Pam & Tommy) será la voz de Donkey Kong.

Fecha de estreno: 21 de diciembre en cines

'Borderlands'

Imagen de 'Borderlands', el videojuego.

Ambientada en el planeta Pandora, Borderlands nos sitúa en un escenario futurista y de ciencia ficción en el que muchas naves colonizadoras de la Dahl Corporation (una de las muchas diversas megacorporaciones que aparentemente controlan y gobiernan planetas enteros) son atraídas por grandes yacimientos minerales. Estas grandes máquinas viajan por los diferentes planetas para construir asentamientos. La película que adapta el videojuego estará dirigida por Eli Roth, y estará protagonizada por Cate Blanchett, que hará de Lilith; Edgar Ramírez, que será Atlas; Kevin Hart, que interpretará a Roland; Ariana Greenblatt, que será Tiny Tina; Florian Munteanu, que hará de Krieg; Jamie Lee Curtis, que será Tannis; y Jack Black, que interpretará a Claptrap.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022 en cines

'Cyberpunk: Edgerunners'

Fotograma del videojuego 'Cyberpunk 2077'.

Esta serie de animación para Netflix creada por Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka se traslada a una ciudad futurista para conocer a un chico de la calle que intenta sobrevivir a toda costa. Sin nada que perder, elige convertirse en un Edgerunner, un mercenario fuera de la ley también conocido como Cyberpunk.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022 en Netflix

'Sonic Prime'

'Sonic Prime'.

Creada por el grupo de escritores Man of Action, la serie de animación en 3D se suma a la serie de adaptaciones que darán vida al erizo azul. En este caso, viajaremos al multiverso, donde tienen cabida una Amy "prehistórica", versiones infantiles de Dr Robotnik y un Sonic más capaz que nunca de atravesar portales.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022 en Netflix

'Tomb Raider 2'

Fotograma de 'Tomb Raider'.

Protagonizada por Alicia Vikander como Lara Croft, la secuela de Tomb Raider llegará a los cines para continuar con la historia de aquella aventurera que se abrió paso, dispuesta a tomar las riendas de su propio destino. La continuación estará dirigida por Misha Green (Lovecraft Country), que toma el relevo Roar Uthaug, después de que este abandonara el proyecto.

Fecha de estreno: En algún momento de 2022 o 2023 en cines

'BioShock'

Adaptando la popular saga de videojuegos en forma de película, Netflix nos lleva a conocer Rapture, la distópica ciudad que se mantiene en pie en las profundidades del océano. El gigante del streaming se ha asociado con 2K y Take-Two para llevar a cabo el proyecto, que a su vez estará producido por Vertigo Entertainment.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023 en Netflix

'The Division'

Imagen de los videojuegos de acción y sigilo protagonizados por Tom Clancy.

Además de haber llevado a la pantalla videojuegos como Assassin's Creed, Ubisoft continúa avanzando por el terreno de las adaptaciones con The Division, una película basada en los juegos de Tom Clancy que narra la llegada de un apocalipsis a la ciudad de Nueva York y que irá directa al catálogo de Netflix. Entre los grandes miembros del reparto, destacan Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain, que ya han sido confirmados para la producción dirigida por Rawson Marshall Thurber (Alerta Roja, Somos los Millers) y escrita por Ellen Shanman.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023 en Netflix

'Ghost of Tsushima'

'Ghost of Tsushima'.

PlayStation sigue acumulando ases bajo la manga y Ghost of Tsushima es uno de ellos. Dirigida por Chad Stahelski (director de la saga John Wick), la adaptación del videojuego se sitúa en el siglo XIII, cuando el Imperio Mongol asolaba a naciones enteras durante su conquista del Este. Por aquel entonces, la isla de Tsushima era todo lo que se interponía entre las islas principales de Japón y una invasión mongola masiva, y deberá sucumbir a la invasión. En ese momento, el guerrero samurái Jin Sakai hará lo que sea para proteger a su gente y recuperar su hogar.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023 en cines

'The Last of Us'

'The Last of Us'.

Esta adaptación traerá a la pantalla en forma de serie para HBO Max el popular videojuego de Naughty Dog lanzado en 2013 para PlayStation 3. En la obra original, un grupo de supervivientes debe salir adelante tras desatarse una pandemia global en el planeta que arrasa con casi todo a su paso. Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, la serie estará protagonizada por Pedro Pascal (The Mandalorian) y Bella Ramsey (Juego de Tronos).

Fecha de estreno: A lo largo de 2023 en HBO Max

Spin-off de Sonic protagonizado por Knuckles

Knuckles en la película 'Sonic'.

Confirmado por Paramount +, el personaje que en un principio buscara ponerle la vida difícil a Sonic y sus amigos tendrá su propia serie. La producción llegará entre el estreno de Sonic 2 y Sonic 3, y contará con Idris Elba para interpretar al equidna y personaje principal.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023 en Paramount+

'Assassin's Creed'

Imagen de uno de los juegos de la saga 'Assassin's Creed'.

Después de aterrizar en la gran pantalla de una forma algo estrepitosa, los videojuegos de Ubisoft Assassin's Creed regresan al mundo de la televisión en forma de serie de animación. En ella volveremos a ver a Desmond Miles, uno de los últimos descendientes del linaje perteneciente a la Hermandad de los Assassins, buscado por los legendarios Templarios. Asi Shankar está involucrado en el proyecto como productor.



Fecha de estreno: Aún por determinar

'Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix'

Trasladándose a una distopía cyberpunk ambientada en el año 1992, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix adaptará el videojuego Far Cry 3 en forma de serie para Netflix. Estará producida por Bobbypills y contará con el trabajo de Adi Shankar como creador y productor ejecutivo, un veterano en otras adaptaciones como Castlevania.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

Spin-off de 'Castlevania'

Fotograma de 'Castlevania'.

Después del final de la serie de animación original basada en la saga de juegos homónima, Netflix confirmó que habrá una nueva serie de la franquicia y que estará liderada por el escritor y guionista Warren Ellis, que también estuvo implicado en la serie base. En este spin-off daremos un salto temporal de unos trescientos y pico años en el futuro y aterrizaremos en la Revolución Francesa, donde nos encontraremos con Richter Belmont, un descendiente de Sypha y Trevor, el protagonista de los nuevos episodios.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netfilx

'Devil May Cry'

Uno de los protagonistas de los videojuegos 'Devil May Cry'.

Los personajes más icónicos de la franquicia de videojuegos aterrizan en Netflix para protagonizar una serie de animación, creada por Adi Shankar (Castlevania) junto a Alex Larsen. La primera temporada consta de ocho episodios.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

'Fallout'

Fotograma del videojuego 'Fallout'.

La serie basada en el videojuego de Bethesda que está preparando Amazon Prime Video ha comenzado su producción este año. En ella participan Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner como showrunners. Sin conocer más detalles sobre la trama, se sabe que Jonathan Nolan será el encargado de dirigir el primer episodio y que también será productor ejecutivo junto a Lisa Joy.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Prime Video

'Five Nights at Freddy's'

'Five Nights at Freddy's'.

En 2018 se anunció que el estudio Blumhouse, creador de otras sagas como La Purga o Insidious, se había hecho con los derechos de la historia de terror de los osos animatrónicos asesinos. Poco después se confirmó que Chris Columbus (Solo en casa, Sra. Doubtfire, Harry Potter) sería el escritor, director y productor del largometraje.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'Gears of War'

La primera vez que supimos algo sobre esta adaptación a la gran pantalla de la exitosa franquicia de Microsoft fue en 2007, cuando New Line Cinema compró los derechos. Sin embargo, desde entonces, la producción ha seguido en desarrollo, y hemos tenido que esperar hasta el 2022 para saber que muy pronto habrá más novedades del proyecto. Así lo confirmó su productor Dylan Clark, queu después del estreno de The Batman, dijo que pronto habría más noticias sobre esta película, que contará con Dave Batista para interpretar a Marcus Fénix.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'God of War'

Amazon Prime Video quiere adaptar el videojuego 'God of War' a serie de televisión. Sony

Abarcando un total de siete juegos, la franquicia God of War de Sony y PlayStation cuenta la historia del exguerrero espartano Kratos y el peligroso viaje que inició para vengarse de Ares, el dios griego de la guerra, después de haber asesinado a sus seres queridos bajo su influencia. Kratos se convierte en la mismísima encarnación del Dios de la guerra, y aprovecha la oportunidad de convertirse en padre y cuidar de Atreo. En este caso, la adaptación ser llevará a cabo en forma de serie, que contará con los creadores y productores ejecutivos de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, nominados al Oscar por la película Children of Men y coautores del guion de Iron Man; y con Rafe Judkins como productor ejecutivo Rafe Judkins (La Rueda del Tiempo).

Fecha de estreno: Aún por determinar en Prime Video

'Just Cause'

Escrita por Derek Kolstad (la trilogía de John Wick), la película que inspirada en el videojuego del mismo nombre, donde un tal Rico Rodríguez se encuentra en una misión de carrera contrarreloj para detener al grupo mercenario The Black Hand. Junto a él, también aparecerá una coprotagonista femenina. Estará producida por Robert Kulzer de Constantin Film, Adrian Askarieh de Prime Universe Film y Kolstad. Martin Moszkowicz de Constantin y Square Enix serán los productores ejecutivos.

Fecha de estreno: Aún por determinar

'Mass Effect'

Esta película se basa en la aclamada saga de videojuegos Mass Effect. Situados en un ficticio año 2183, la historia se centra en la vida del Comandante Shepard, un antiguo soldado de la nave espacial Normandía que, junto a su gran equipo, está al mando de una operación con el objetivo de derrotar a una especie alienígena que ha invadido el planeta. Continuando con el largometraje animado de 2012, la puesta en marcha del proyecto salió a la luz a través de una publicación que hizo Henry Cavill en redes, sociales, pero aún se encuentra en desarrollo y no se ha confirmado si será una serie o una película.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'Mega Man'

Mega Man tendrá su propia adaptación en forma de película.

Después de trabajar juntos para la película de Netflix Proyecto Power, Henry Joost y Ariel Schulman regresan para adaptar el clásico juego de Mega Man. Se espera que la película, que aún no ha confirmado más miembros del reparto, acabe estrenándose en Netflix.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

'Metal Gear Solid'

'Metal Gear Solid'.

El director de Kong: Isla Calavera Jordan Vogt-Roberts es un apasionado del mundo de los videojuegos, y desde el momento en el que se confirmó la puesta en marcha de este proyecto, supo que quería formar parte de él. La película adaptará los videojuegos de acción y aventuras creados en 1998 y ya se ha confirmado que estará protagonizada por Oscar Isaac (Caballero Luna).

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'Minecraft: La película'

'Minecraft' también tendrá su propia adaptación en forma de película.

Anunciada por primera vez en 2019, la película del juego de bloques y cubos Minecraft tenía previsto estrenarse el 4 de marzo de 2022, pero la pandemia obligó a la producción a reorganizar sus horarios y fechas de rodaje. A pesar de todo, Peter Sollett sigue estando al frente del proyecto como director.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

Serie de acción real de 'Pokemon'

Este nuevo proyecto para Netflix seguirá los pasos de Detective Pikachu, la película protagonizada por Justice Smith (Genera+ion) y Ryan Reynolds (la voz en inglés de Pikachu). Joe Henderson, showrunner de Lucifer, será el encargado de desarrollar la adaptación del popular videojuego.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

'Portal'

Cinco años después de que fuese confirmada su adaptación cinematográfica, la película de Portal sigue siendo una realidad, que además estará dirigida por J.J. Abrams (Perdidos) para Warner Bros. Aún se desconoce quiénes serán los miembros del reparto y cómo se pondrá en práctica la narración, ya que en el juego, el protagonista debía usar una pistola para abrir portales y resolver una serie de rompecabezas.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'Resident Evil'

El reparto de la nueva serie de 'Resident Evil'.

Esta nueva serie de Netflix nos traslada casi tres décadas después del descubrimiento del virus T, cuando un brote revela los oscuros secretos de Umbrella Corporation. En ese momento, las hermanas de catorce años Jade y Billie Wesker se mudaban a New Raccoon City, una ciudad corporativa fabricada que se les impuso en plena la adolescencia. Sin embargo, cuanto más tiempo pasan allí, más se dan cuenta de que la ciudad es más de lo que parece y de que su padre puede estar ocultando oscuros secretos que amenazan con destruir el mundo.

El proyecto se une a la película de Sony Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City y la serie animada Resident Evil: Oscuridad Infinita (también disponible en Netflix). Bronwen Hughes dirigirá y producirá los dos primeros episodios, junto a Andrew Dabb, que actúa como showrunner de la serie. Lance Reddick, Mpho Osei Tutu, Hanni Heinrich, Siena Agudong, Ella Balinska, Rizelle Januk y Paola Nuñez serán los protagonistas.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

'Sleeping Dogs'

El pasado 2017 se anunció que Donnie Yen (Star Wars: Rogue One) protagonizaría la adaptación de Sleeping Dogs, un videojuego creado por United Front Games y Square Enix que invita a los jugadores a recorrer las calles de Hong Kong y a infiltrarse en la mafia local. La película ha comenzado su rodaje en 2022, pero aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Fecha de estreno: Aún por determinar en cines

'Splinter Cell'

Basándose en el videojuego homónimo de Ubisoft, la serie de animación escrita por Derek Kolstad llegará a Netflix próximamente. Después de varios intentos fallidos, Kolstad se pone al mando del proyecto y del guion principal de la producción, que tiene previstas hasta dos temporadas y 16 episodios. La historia se centra en un agente de operaciones especiales que trabaja para una rama secreta del gobierno de Estados Unidos y que destaca por su habilidad para el sigilo.

Fecha de estreno: Aún por determinar en Netflix

'Twisted Metal'

Ilustración del videojuego 'Twisted Metal'.

Dando el salto a la pantalla como serie de televisión de la mano de Sony Pictures Television y PlayStation Productions, Twisted Metal tendrá su propia adaptación, que estará protagonizada por Anthony Mackie. Con episodios de media hora de duración, la serie de los guionistas de Deadpool, Rhett Reese y Paul Wernick cuenta la historia de un forastero con sed de derrape al que le surge la oportunidad de tener una vida mejor y la misión de entregar con éxito un paquete misterioso a través de un páramo postapocalíptico. Con la ayuda de un ladrón de coches, se deberá enfrentar a amenazantes merodeadores salvajes que conducen vehículos de destrucción y otros peligros de la carretera. Entre los peligros que les acechan se incluye un payaso trastornado que conduce un camión de helados que resulta demasiado familiar.

Fecha de estreno: Aún por determinar

