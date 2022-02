'¡La serie de Cuphead!', del popular videojuego a la nueva sorpresa en la animación de Netflix.

Saltando de plataforma en plataforma, este fin de semana nos adentramos en¡La serie de Cuphead!, la nueva serie de animación que acaba de estrenar Netflix. Con un estilo visual retro muy marcado, que sigue las características técnicas de animación de Walt Disney Animation y Fleischer Studios en lso años 30, la producción animada creada por el Studio MDHR, viajará de nuevo al fantástico mundo del popular videojuego para expandir su universo con las nuevas aventuras de los hermanos Cuphead y Mugman, que se verán envueltos en toda clase de líos, incluyendo hacer negocios con el mismísimo Diablo.

De popular videojuego a serie animada en Netflix

'¡La serie de Cuphead!' | Tráiler | Netflix

¡La serie de Cuphead! está basada en el premiado videojuego del mismo nombre que irrumpió en el mercado con un magnífico estilo de animación retro. En ella se narran las peculiares desventuras del adorable dúo formado por el travieso Cuphead y su hermano Mugman, tan prudente como influenciable. Ambos tratarán de cuidar el uno del otro, mientras al mismo tiempo se dedican a explorar las islas Tintero, su surrealista tierra natal.

Allí encontrarán el punto medio entre el placer de la nostalgia, el humor más simpático y descacharrante, y también algún que otro escalofrío, especialmente cuando el propio Diablo y su mano derecha el King Dice se presenten ante los protagonistas para divertirse a su costa. Honrando al espíritu tan divertido del videojuego, la serie se incorpora a las atractivas opciones animadas del catálogo de Netflix, siendo capaz de combinar lo mejor de la idea original con otros elementos nuevos.

Los hermanos creadores dieron el visto bueno

Cuphead y King Dice en la serie. Netflix

La primera temporada de ¡La serie de Cuphead! tendrá 12 episodios, cada uno de 12 minutos aproximadamente. En el proceso creativo, la serie creada por Cosmo Segurson y Dave Wasson cuenta con el apoyo de los creadores del juego original, los hermanos Chad y Jared Moldenhauer, que además actúan como productores ejecutivos para Studio MDHR. Junto a ellos, CJ Kettler también participa en las labores ejecutivas para King Features; junto a los propios Segurson y el galardonado Wasson para Netflix Animation.

A la hora de iniciar la producción de la serie, el propio Cosmo Segurson recordó el momento en el que descubrió el videojuego, confesando que "ha sido el punto de partida perfecto, al ser un homenaje a muchas de las bellísimas animaciones que se hacían en la década de 1930". El director y productor explicó también que la serie nació como una manera de hacer crecer la historia, teniendo en cuenta que inicialmente, "el videojuego no tiene un arco argumental" y que "tuvieron que inventarse el resto".

Les encantará a los fans del videojuego

El Diablo en '¡La serie de Cuphead!'. Netflix

Uno de los puntos más importantes de la serie es su manera de evocar a la nostalgia. Así lo anticipó Dave Wasson, diciendo que "los fans disfrutarán viendo a los personajes que conocían, pero conociéndoles mejor y más a fondo, descubriendo sus defectos, sus motivaciones y cómo interactúan entre ellos". Cosmo Segurson coincidió con su perspectiva, destacando de la serie "la conexión emocional que no llegábamos a encontrar mientras jugábamos" y dejando claro que "han tenido en cuenta las expectativas que tenían los amantes del juego original". Para construir a los personajes de ¡La serie de Cuphead! y desarrollar su personalidad, los creadores tuvieron que recurrir a su imaginación, tomando como base las expresiones que veían de los protagonistas en el juego y después imaginando cómo podían ser su manera de comportarse. El propio Wasson admitió que se inspiró en su propia realidad para trasladar a Cuphead y Mugman a la serie, comentando que "a la hora de crear a Cuphead y Mugman, sus hijos le sirvieron de inspiración, ya que cada uno es el antagonista del otro".

Otra adaptación de la plataforma

Una de las secuencias del videojuego 'Cuphead'.

Con el estreno de ¡La serie de Cuphead!, Netflix continúa incorporando a sus filas opciones de series basadas en videojuegos de éxito. Ya lo hizo con Arcane, basada en el League of Legends, también ocurrió con la franquicia The Witcher e incluso con la creación de Konami, Castlevania, y ahora es el turno de adaptar el videojuego The Cuphead Show, una propuesta que se hizo famosa por su dificultad y por traer de vuelta un estilo de dibujo propio de la década de los años 30.

A la hora de dar vida a los personajes, la versión original contará con los actores Tru Valentino, que prestará su voz para el personaje de Cuphead; y Frank Todaro, que interpreta a Mugman. El reparto lo completan Grey Griffin, Joe Hanna y Luke Millington Drake.

'La serie de Cuphead! ya está disponible en Netflix.

También te puede interesar...

• Los 10 estrenos y regresos de series anime más prometedores que podremos ver en 2022

• Más 'El Señor de los Anillos': la película anime 'La Guerra de los Rohirrim' ya tiene fecha de estreno para 2024

• Netflix y Disney arrasan en las nominaciones de los Annie, los premios del cine y la televisión de animación

Sigue los temas que te interesan