Qué es 'La cumbre de los Dioses', la película de animación y aventura en la nieve que estrena Netflix

En esta época de frío donde los termómetros se congelan, una nueva película de animación ambientada en el gélido monte Everest se abre paso con su estreno hoy en Netflix. Se trata de La cumbre de los dioses (Le Sommet des Dieux), un largometraje francés que fue presentado en la últuma edición del Festival de Cannes con éxito.

Adaptando el manga original de Jirô Taniguchi y Baku Yumemakura, La cumbre de los dioses nos traslada a Nepal para conocer a Fukamachi, un intrépido fotógrafo que encuentra la posible cámara de George Mallory. El dueño no solo fue un montañero desaparecido en el Everest, sino que también podría haber sido el primero en llegar a la cima.

Os contamos todos los detalles de esta película francesa y qué partes son reales sobre esta aventura en el Everest.

La relación entre el ser humano y la montaña

Habu, uno de los protagonistas de 'La cumbre de los dioses'. Netflix

Adaptando el manga escrito por Kamigami no Itadaki, La cumbre de los dioses sigue los pasos de Fukamachi Makoto, un fotógrafo y periodista que descubre una misteriosa cámara en Katmandú, Nepal. Sin embargo, no parece ser un dispositivo cualquiera y después de investigar, el protagonista descubre que podría haber pertenecido a George Mallory, un montañero que perdió la vida durante su escalada al Everest.

Fukamachi tendrá la brillante idea de embarcarse en una peligrosa aventura para desenterrar ese tesoro pero al ser muy inexperto en el mundo de la montaña, se dará cuenta de que no puede hacerlo solo. Decide unirse a Habu Joji un escalador con experiencia que le ayudará a encontrar la enigmática cámara que encierra tantas hazañas en su interior.

Después de llevar una vida donde abundaba la mala suerte, Fukamachi empieza a ver la luz al final del túnel y encuentra un hilo del que tirar para contar una historia interesante. Al fin y al cabo, George Mallory podría haber sido el primero en alcanzar la cima de la montaña y esa cámara podría incluir las pruebas que lo demuestran.

La película busca revelar la historia real

La película se centra en la búsqueda de una misteriosa cámara. Netflix

La historia de Fukamachi y Habu pertenece al mundo de la ficción, pero hay un personaje importante de La cumbre de los dioses que sí existió: George Mallory. A través de sus dos protagonistas, la película se adentra en uno de los grandes misterios del alpinismo, tratando de descubrir si los manuales de historia se olvidaron de una parte importante.

Durante los años 20 del pasado siglo, Andrew Irvine y George Mallory se embarcaron en una expedición en la montaña, teniendo como objetivo principal alcanzar la cima del Everest, algo que nunca antes se había logrado. Fue una misión muy peligrosa, pero Irvine prometió que si llegaban a la cima, coronaría el lugar con una foto en la que aparecía su familia. Sin embargo, ambos exploradores desaparecieron sin dejar rastro y a día de hoy, aún se desconoce si los británicos llegaron a lo más alto.

Por esta razón es importante hallar la cámara que aún sigue perdida en la montaña, porque si se revela su carrete, se sabrá realmente si lo lograron realmente. Además, si la Kodak apareciese y demostrase que Irvine y Mallory consiguieron su propósito, habría que reescribir la historia del Everest, que empieza a enumerar a Edmund Hillary y Tensing Norgay como los primeros en llegar a la cima en 1953.

La segunda adaptación de la misma historia

Antes del largometraje de animación que se estrena en Netflix, el manga de cinco volúmenes de Kamigami no Itadaki ya había sido adaptado en una película de acción real. Se trata de la producción japonesa Everest: The Summit of the Gods, que fue protagonizada por Hiroshi Abe y dirigida por Hideyuki Hirayama.

En esta ocasión, la versión animada está dirigida por Patrick Imbert, que firma el guion junto a Magali Pouzol y Jean-Charles Ostoréro.

'La cumbre de los dioses' ya está disponible en Netflix.

También te puede interesar...

• 'Ultrasecretos', la nueva joya de la animación que ha estrenado Netflix y pide a gritos ser vista

• 'Arcane', la serie de animación que deberías ver aunque no hayas jugado al 'League of Legends'

• Así es 'Earwig y la bruja', la última película de animación del Studio Ghibli que llega a Netflix

Sigue los temas que te interesan