Más 'El Señor de los Anillos': la película anime 'La Guerra de los Rohirrim' ya tiene fecha de estreno para 2024

Apenas han pasado unas horas desde que vimos por primera vez el impactante tráiler de la serie de Amazon Prime Video El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, pero ya tenemos nuevas noticias de la Tierra Media. Se trata de la película de anime El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, una producción animada de New Line Cinema y Warner Bros Animation que ha confirmado su fecha de estreno para el viernes 12 de abril de 2024.

Esta película se sitúa dos siglos antes de los hechos ocurridos en las trilogías de El Hobbit y El Señor de los Anillos, atreviéndose a expandir los hechos no narrados que acontecieron durante el sanguinario reinado del poderoso Rey de Rohan, Helm Hammerhand, como la creación del Abismo de Helm, entre otros hechos igual de emblemáticos. El lanzamiento de esta película aterrizará en pantalla 21 años después del final de la trilogía de El Señor de los Anillos, basada en los libros tan emblemáticos de J.R.R. Tolkien.

Primeras imágenes de 'El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim'. Warner Bros.

Los directores del largometraje serán Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell, Blade Runner: Black Lotus) y la ganadora del Oscar Philippa Boyens, que perteneció al equipo de guionistas de las dos trilogías de la Tierra Media. Junto a ellos, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou escribieron los guiones, basándose en un guion de Jeffrey Addiss y Will Matthews; y Joseph Chou participará en las labores creativas como productor ejecutivo. Finalmente, el ganador del Oscar Richard Taylor y el estimado ilustrador de Tolkien John Howe se completarán el equipo técnico.

También te puede interesar...

• 'El Señor de los Anillos': todo lo que sabemos de la serie estrella de Amazon Prime Video (por ahora)

• Problemas en la Tierra Media: la familia de Tolkien no quiere ver la película sobre el escritor

• Crítica: ‘Uncharted’, el carisma de Tom Holland levanta una convencional adaptación del videojuego

Sigue los temas que te interesan