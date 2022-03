Si necesitas un respiro, 'Somebody Somewhere' es la serie de HBO Max que te reconciliará con la vida.

Con la necesidad autoimpuesta de estar al día con los estrenos más sonados para poder opinar y seguir los memes en Twitter se nos escapan series como Somebody Somewhere. Sin nombres ni rostros de los que visten titulares ni premisas que se venden con una frase, es fácil que propuestas como estas, cuya principal virtud radica en su sencillez y honestidad, terminen pasando desapercibidas. La buena noticia es que en la era del streaming siempre estamos a tiempo de recuperarlas.

La protagonista es Sam Miller, una mujer que dejó Manhattan para volver a Kansas a cuidar de su hermana en sus últimos días. Seis meses después de su muerte, Sam sigue durmiendo en el sofá sin atreverse a entrar en la habitación de su hermana, con el peso del duelo y viviendo con apatía. El día que la conocemos, en su vida entra por primera vez un rayo de luz en mucho tiempo, cuando un compañero de trabajo rompe su rutina solitaria, demostrando cómo un simple acto de compasión y conexión humana puede cambiar una vida para siempre.

La amistad de Joel y Sam en 'Somebody Somewhere' os enamorará.

Ese compañero es Joel y su amistad con Sam es el corazón de la serie. Una historia de aceptación y las segundas oportunidades que nos damos a nosotros mismos, que dibuja un emotivo retrato de un rincón de la América profunda en la que hay un submundo queer y un grupo de personas que no encajan, pero que se encuentran cuando más se necesitan para formar ese vínculo tan especial y poderoso que es la familia que se elige, no la que se nace.

Hannah Bos y Paul Thureen escribieron a Sam para la actriz y humorista Bridget Everett (Inside Amy Schumer), que tenía un acuerdo de desarrollo con HBO. El personaje está basado en experiencias personales de Everett, que creció en Kansas, y como Sam, también perdió a su hermana y pasó por un difícil proceso de duelo en el que la amistad fue su tabla de salvación

Solo os harán falta los 27 minutos que dura el primer episodio de Somebody Somewhere para no querer volver a salir de allí. Es una historia tierna, emotiva, divertida, íntima y conmovedora que os hará reír y soltar alguna que otra lágrima. A veces ambas cosas a la vez, porque tiene una sensibilidad especial para hablar de temas como el duelo, la homofobia, el alcoholismo o la depresión, pero siempre con cariño hacia sus personajes y un carácter optimista. Si os gustan historias que combinan elementos dramáticos con esos instantes de comedia que surgen de la vida real de series como Fleabag, One Mississippi, Back to Life o Togetherness, habéis llegado al lugar indicado. Y no querréis salir de él.

'Somebody Somewhere' está disponible en HBO Max y está renovada por una segunda temporada.

