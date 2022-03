Dentro de 'El Desafío: 11M', la serie documental de Amazon sobre el mayor atentado de la historia de España.

Hoy se cumplen 18 años desde aquel 11 de marzo de 2004, la fecha en la que tuvo lugar el atentado más trágico de la historia de España, el 11M. Poniendo el foco en los hechos que transcurrieron durante esos días y que dejaron 191 víctimas mortales y miles de damnificados, El Desafío: 11M se estrena en Amazon Prime Video, y llega a la plataforma dispuesta a narrar lo ocurrido a través de una visión personal y exclusiva de los testigos del suceso, que también fue un ejemplo de solidaridad y una gran labor humanitaria en Madrid.

Después del éxito alcanzado con la docuserie El Desafío: ETA, que se centraba en la famosa banda terrorista y recorría su historia cronológicamente, tratando los miles de crímenes que cometieron y los efectos que causaron en sus más de 50 años de actividad, la plataforma continúa con la serie a través de una antología y narrando otro hecho que se sitúa en la era contemporánea y que también es una gran mancha en la historia de España.

Con motivo del estreno de esta producción, en SERIES & MÁS tuvimos la oportunidad de hablar con su director Carlos Agulló, su productor Luis Velo y el jefe de contenido de no ficción de la plataforma Óscar Prol, que nos contaron cómo ha sido llevar a cabo un proyecto de este calibre y abordar uno de los hechos más terribles de nuestra historia.

Abordando otro hecho escabroso de la historia de nuestro país

La idea de crear una marca de contenido documental como El Desafío surgió hace unos años, y el propio Luis Velo, productor de la serie en su conjunto, reconoció que se le ocurrió llevarla a cabo después de terminar de leer el libro Sangre, sudor y paz, que hablaba de la lucha de la Guardia Civil contra la banda terrorista ETA. Tras el gran recibimiento que tuvo esa primera tanda de episodios, el productor pensó que debían continuar con la serie, y fue así como le propuso a la plataforma de Amazon Prime Video abordar el atentado más sangriento que ha tenido lugar en la historia de España: el 11M. A lo largo de sus cuatro episodios, la serie se traslada al 11 de marzo de 2004, la fecha en la que tuvieron lugar los atentados yihadistas que dejaron hasta 191 víctimas mortales y miles de damnificados.

Carlos Agulló, director de esta segunda temporada llamada El Desafío: 11M, explicó que desde el primer momento pensaron que sería buena idea tratar otro gran tema de la historia de nuestro país en el siglo XXI. De hecho, el director contó que hubo algunos momentos "históricos" durante la producción, como cuando entrevistó a Aznar, que "nunca ha hablado así de una forma tan abierta sobre el 11M" y cuyo testimonio forma parte de "algo muy grande".

Una marca y un producto únicos

La nueva temporada de El Desafío se introduce en la misma línea temporal y en la era contemporánea, pero decide aprovechar el cambio de relato para modificar al equipo tras las cámaras y también al director. Sin embargo, Óscar Prol, jefe del contenido de no ficción en Amazon Prime Video, desveló que esta decisión forma parte de la marca que quieren construir a través del género documental, buscando "una impronta impersonal en cada temporada".

Por otro lado, Luis Velo supo encontrar el nexo de unión en ambas temporadas. "Ambos temas son conflictivos y han tenido un impacto muy fuerte en la sociedad española", comentó el productor, "los ciudadanos nos hemos posicionado de alguna forma con alguna postura de los medios o de los críticos y hemos intentado dar voz a todos los que, de alguna forma, han actuado en este hecho". También añadió que "hay muchas teorías, pasaron muchas cosas y todo ello ocurrió días antes de unas elecciones, y nosotros intentamos que todos los protagonistas tuvieran voz y fuera una serie documental plural y objetiva".

Finalmente, Óscar supo destacar el carácter único de la serie, que aporta algo distinto a otras producciones que ya han abordado este tema antes. Para él, El Desafío: 11M aporta exclusividad por los testimonios que participan en ella, donde "gente que por primera vez, abiertamente, delante de una cámara, habla de lo que fueron esos días". Todo esto se une a "el objetivo que tenían en un inicio de encontrar otro tema que nos tocase a todos igual".

La documentación: el gran desafío del proyecto

De nuestras Torres Gemelas al 11-M y sus secuelas (2000-2010)

Uno de los grandes desafíos que supuso abordar un tema tan complejo como este, fue la manera de encauzar la narración. El director de los episodios concretó que lo más difícil fue "alcanzar la coherencia, donde el espectador no se pierda y sea algo fácil de entender". Esto conlleva una gran disciplina a la hora de manejar la documentación, que fue sin duda el gran reto de la producción. El propio Carlos Agulló especificó la alarmante cifra de hasta 1.000 páginas que abarca sólo el índice del sumario del caso, admitiendo que "aunque hay muchísimos asuntos muy interesantes, era imposible tratar todos".

Óscar Prol coincidió con el director, explicando que "llegaron a hacer más de 65 entrevistas, que acumularon hasta 250 horas grabadas" y que se sumaron a un material de archivo difícil de acortar. Sin embargo, también reconocen que una de las cosas que más ayudó a la hora de manejar la información fue el hecho de dividir la serie en cuatro episodios y animarse a recordar los hechos, que creían tener frescos hasta el momento de rodar la serie.

El 11M desde cuatro perspectivas y géneros cinematográficos diferentes

Los creadores de la serie El Desafío: 11M tuvieron muy clara la estructura que querían adoptar para narrar los acontecimientos, y desde el principio supieron que serían cuatro los episodios que compondrían la temporada. El hecho de tomar esta decisión les ayudó en el ámbito creativo, donde el director Carlos Agulló explicó haber puesto en práctica las características de varios géneros cinematográficos.

"El primer episodio es un drama y te cuenta los hechos desde el punto de vista de las víctimas y héroes anónimos; el segundo es un thriller político, y te sitúa en el atentado desde el punto de vista de los medios de comunicación y de los políticos; el tercero te los vuelve a contar, pero es un género policiaco, entonces lo hace desde el punto de vista de la policía y de "los malos", la gente que colaboró con el atentado, incluyendo el increíble testimonio de la viuda de "El Chino" (uno de los principales acusados); y el cuarto es una película de juicios, donde el punto de vista escogido es el de los abogados, jueces y fiscales". Además de esto, el director hizo hincapié en que los episodios "no cuentan la historia de una forma cronológica o sucesiva", sino que vuelven a repetir la misma narración, "mostrándola desde diferentes puntos de vista".

La objetividad fue otro de los grandes retos

La estación de Atocha, en una de las imágenes que muestra la serie. Amazon Prime Video

En el género documental, la objetividad es una de las características más recurrentes y en el caso de la docuserie El Desafío: 11M, esta objetividad fue otro de los puntos a tener en cuenta y a seguir lo más fielmente posible. Carlos Agulló declaró que "en ningún momento se posicionaron como producción, pero sí que dieron voz a todo el mundo, intentando abarcar todos los puntos de vista posibles en esta historia, o por lo menos, los más significativos, tratando de encontrar algún representante de cada uno". De hecho, tanto Carlos como Luis se enorgullecieron de poder contar con tantas voces diferentes en los capítulos.

Entre las decisiones más importantes que se tomaron para alcanzar esta objetividad, otra de las cosas que tuvieron claras fue "intentar que la audiencia tenga todos los datos". Óscar Prol recordó cómo fueron los inicios del rodaje y cómo pensaron en "plasmar la realidad con toda la gente que estuvo involucrada, fuera cual fuera su opinión". Después, continuó explicando el proceso, concretando cómo "con pruebas, hechos, material de archivo y todo lo que tenían, debían construir su narración".

Otro de los objetivos que se presentaron fue encontrar la manera de hilar los distintos capítulos. Esto hizo que se decantaran por eliminar la voz en off, un recurso audiovisual que, como dice Luis Velo "puede distorsionar la neutralidad y condicionar el relato".

Todo un homenaje a las víctimas y héroes anónimos

El monumento a las víctimas de los atentados en Atocha.

En El Desafío: 11M hay cuatro grandes protagonistas. Los medios de comunicación, los políticos, los jueces y abogados, pero sin duda alguna, las que merecen más atención son las víctimas y también los héroes anónimos, que sirvieron como ejemplo de solidaridad ante una grave crisis que resultó inabarcable para todo un país. El director de la serie se dio cuenta cuando ya casi habían comenzado a montar los episodios, que "quizá el tema central podía ser un homenaje a las víctimas y a los héroes anónimos y también algo que hablase sobre cómo se convirtieron en moneda de cambio y fueron utilizados para intereses políticos".

Por eso mismo, esta temporada que aborda los atentados del 11M se dirige en gran parte hacia ellos, porque como dice Carlos Agulló, "es muy importante que las personas que han pasado por una experiencia tan traumática puedan dejar un legado para sentirse útiles, ya que muchas de ellas tienen el sentimiento de haber sido dejadas de lado".

A la hora de dirigirse a estas víctimas de la tragedia, Luis Velo explicó que el procedimiento a seguir fue muy diferente comparado al que llevaron a cabo para hablar con otros testigos, porque "ellas son las que realmente han vivido y siguen viviendo esta historia y porque fue algo que impactó en sus vidas y que nunca van a olvidar". Óscar Prol coincidió con él, expresando que siempre hablaron con ellas desde el respeto y con el máximo cuidado, contando que "aunque han pasado 18 años, cuando hablan del 11M aún se les quiebra la voz". Para él, la mejor manera de hacerlo, por difícil que resulte es no interceder mucho y "dejarles hablar, dándoles su espacio para que puedan expresarse".

La perspectiva histórica como ventaja para mirar hacia atrás en el tiempo

Los atentados tuvieron lugar el 11 de marzo de 2004 y, después de 18 años, es posible que la sociedad cuente con la distancia del tiempo suficiente como para mirar atrás y recordar los hechos en frío. Carlos Agulló observó que "esto es un grandísimo privilegio, porque hace 10 años, la gente no hubiese hablado tan abiertamente como lo ha hecho ahora". Esto también les ha dado cierta ventaja a nivel jurídico, porque "todo lo que podía surgir del caso ya ha ocurrido y todo está muy contrastado", por lo que "han escogido no posicionarse ni especular". El director expuso claramente que "solo hablan de lo que está en la verdad judicial, en la sentencia y en lo contrastado históricamente, sin llegar a teorías de la conspiración o con posibles autores intelectuales que no están históricamente demostrados".

Al mismo tiempo, el jefe de contenidos de Amazon Prime Video incorporó su opinión a la del director, añadiendo que "si un documental de este tipo se hubiera hecho más pegado a los atentados, mucha de la gente con la que hemos contado, no habría hablado, o al menos no lo habría hecho con la misma libertad". Según él, "esto también permite que tengas testimonios exclusivos de gente como Aznar, que era el presidente del gobierno en aquella época, que resulta muy impactante al verle narrar cómo fueron los hechos, junto al exdirector del CNI, que en algunos momentos del documental mantiene junto al expresidente una especie de diálogo sobre lo que pasó".

Un antes y un después en la sociedad española

Imagen de 'El Desafío: 11M'. Amazon Prime Video

A lo largo la historia de nuestro país hay muchos hechos trágicos, pero el 11M es uno de los sucesos más tristes y que sin duda han quedado grabados en la memoria de todo un país. Esta afirmación fue una de las planteadas en las entrevistas, donde Carlos Agulló supo decir tajantemente que "hay un antes y un después en la política con el 11M", añadiendo que "España es un país muy polarizado" y que, "cuando se dio el atentado, lamentablemente, (y tal y como se comentaba en uno de los testimonios), en vez de dar pie a que los políticos se unieran para ver cómo gestionar esta crisis todos juntos, por desgracia lo que hizo fue sacar a relucir esa división, haciendo que unos y otros corrieran a buscar el beneficio político o electoral".

Sin embargo, el director también supo ver algo de luz al final del túnel al decir que "aunque no sabemos si la política mejorará, la gente en España sí lo hará" y que "sin duda, aprendemos de la historia". Tratando de arrojar algo de esperanza, Agulló afirmó que "es posible que se repitan los errores, pero esto también abrirá un diálogo sobre estos más enriquecido", haciendo hincapié en que hoy en día somos capaces de hablar de temas que no se tratarían si no hubiéramos visto lo ocurrido antes, e invitando a que "trabajemos para conocer nuestra historia y utilizarla de forma inteligente".

En momentos de crisis, siempre nos queda la solidaridad

Óscar Prol identificó una de las grandes cosas positivas que también se vieron durante los días posteriores a los atentados, que fue la gran labor ciudadana que llevaron a cabo todas las personas que vivían en Madrid, dispuestas a movilizarse y colaborar en la medida que pudieron. "Respecto a la gran coordinación que hubo, lo rápido que se movilizó la gente, las evacuaciones, evacuó a la gente, la identificación de las víctimas… Todo eso fue impecable", expresó, porque para él "la solidaridad que se vio en la gente y cómo todos se unieron para ayudar demuestra que este tipo de tragedias acaban sacando lo mejor de cada uno".

Para terminar, Luis Velo se dirigió al público más joven que pueda llegar a ver la serie, hablándoles a todos los que apenas lo recordamos o no llegaron a vivirlo. "Ojalá puedan entender muy bien lo que han vivido vuestros padres y el impacto tan brutal que hemos sufrido la generación previa a la vuestra con atentados como el 11M y lo que significó para nosotros. Y ojalá sirva también para reflexionar y que no vuelvan a ocurrir este tipo de sucesos brutales". El productor acabó diciendo que "en una sociedad que vive tan en el día a día y que no recapacita sobre de dónde venimos y lo que nos ha traído hasta aquí, el objetivo marcado podría ser que los jóvenes veáis lo que ha pasado en España y cómo lo hemos superado".

'El Desafío: 11M' ya está disponible en Amazon Prime Video.

