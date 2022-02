Daniel Calparsoro: "Nadie atravesaría el Atlántico en un submarino hecho a mano, había que contarlo"

Amazon Prime Video estrena hoy la miniserie Operación Marea Negra, una coproducción española y portuguesa dirigida por Daniel Calparsoro, Oskar Santos y João Maia. A lo largo de sus cuatro episodios, la serie basada en hechos reales nos sitúa en el año 2019, cuando un semisumergible hecho de fibra de vidrio se embarcó en la peligrosa travesía de recorrer el océano Atlántico y fue capturado por las autoridades con tres toneladas de cocaína en su interior.

Dentro del submarino, tres hombres trataban de sobrevivir a todo tipo de obstáculos, esquivando tormentas y las corrientes del mar mientras afrontan el hambre y las peleas y escapan de la policía, que no les quita el ojo de encima. El capitán a bordo es Nando (Álex González), un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marinero experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida.

En SERIES & MÁS tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus directores, Daniel Calparsoro y con las productoras de Ficción Producciones y Ukbar Filmes, Mamen Quintas y Pandora da Cunha. Todos ellos nos cuentan los detalles del rodaje y cómo ha sido el proceso de contar una historia tan épica como esta.

Cómo surgió la idea de embarcarse en esta historia

'Operación Marea Negra' | Tráiler | Amazon Prime Video

Una de las cosas que tuvieron clara los creadores de la serie desde un principio fue el propósito de narrar desde el prisma de la ficción, contando la épica historia de Nando y acompañándole contra viento y marea, pero expresando también las emociones que llevan al personaje a tomar ciertas decisiones. El propio director Daniel Calparsoro reconoció lo complejo que fue para él embarcarse en un proyecto como este, del que "le llamó especialmente la atención la odisea que vivieron los protagonistas, atravesando el Atlántico en una lancha hecha a mano y sin ningún tipo de tecnología". También encontró similitudes con otras historias y confesando que "le recordaba a las aventuras del siglo XIX y XX, cuando el Kon Tiki se atrevió a atravesar el océano también".

Sin embargo, los hechos que se cuentan en Operación Marea Negra no dejan de encontrarse fuera de la legalidad, y aunque su nombre se pueda asociar con la historia y con la ambición, Calparsoro insistió en que "no deja de ser una sustancia nociva que genera millones, pero también una enfermedad y un desastre que forma parte del mundo en el que vivimos". Para el cineasta, "nadie en su sano juicio sería capaz de atravesar el Atlántico con un submarino hecho a mano, pero Nando fue capaz de lograrlo" y ese fue el punto de inflexión que le hizo darse cuenta de que su historia tenía que contarse.

Un protagonista humano y valiente que no pretende mostrarse como un héroe

Nando y su abuelo en un barco pesquero de la serie. Amazon Prime Video

A la hora de ponerse en marcha y rodar la serie, Calparsoro explicó que el objetivo era contar "una historia donde se pone al límite la existencia humana, la audacia, la capacidad de aguante y de decisión". Para él "aunque todo se base en un hecho real, se pretendía llevarlo al terreno de la ficción, construyendo un protagonista a su manera y a la medida de la historia, rodeándole de otros personajes para que no fuera una historia fría o exclusivamente masculina, y para empatizar con él".

Por otro lado, la productora de la compañía Ficción Mamen Quintas explicó que, aunque la serie se centre en narrar una historia épica y que no ocurre todos los días, el propósito nunca ha sido "mostrar a Nando como un héroe". De hecho, lo que pretende la serie es "narrar una aventura protagonizada por alguien valiente, especialmente porque muy pocas personas serían capaces de embarcarse en el viaje que hizo él, teniendo que vérselas con dos personas a las que no conocía de nada durante 14 días (que luego fueron 28), algo que no todos harían, por mucho dinero que te ofrezcan".

Recreando la historia real y cuidando cada detalle

Los dos policías al frente de la investigación en 'Operación Marea Negra'. Amazon Prime Video

Cuando tuvo que escoger los elementos clave de la miniserie, Daniel Calparsoro explicó que lo que veremos combina una historia de acción y emoción con un mapa humano de personajes. Para lograr que esas piezas encajen a la perfección, el director contó que tuvieron que esforzarse en el proceso de rodaje, donde incluso llegaron a "construir un submarino en un estudio, otro para rodar en exteriores y otro en una piscina para rodar el resto de planos".

Por si fuera poco, otra de las preocupaciones que surgieron a la hora de narrar los hechos fue cómo llevar a cabo el proceso de documentación. De hecho, una de las claves a la hora de encontrar la información fue la participación de la Guardia Civil, cuyo testimonio fue esencial para poder conocer todos los detalles de la investigación y los hechos reales en los que basarse después. Para Calparsoro, su labor fue imprescindible, ya que ellos fueron los que "les explicaron todo el procedimiento de la operación que da nombre a la serie".

Un proyecto donde España y Portugal trabajan juntas

Nando con sus amigos en uno de los capítulos de la serie. Amazon Prime Video

Operación Marea Negra es un proyecto audiovisual que ha sido posible gracias a la colaboración y el trabajo conjunto de las productora española Ficción Producciones y de la portuguesa Ukbar filmes. Tanto Pandora da Cunha (de Ukbar Filmes) como Mamen Quintas (de Ficción Producciones) coincidieron en la manera de retratar los hechos y siempre tuvieron claro que querían llevar a cabo una producción orgánica. Ambas se dieron cuenta de que la misma historia ocurre entre España y Portugal, por lo que solo tuvieron que ponerse de acuerdo y ejecutar los planes que tenían pensados.

"Cuando nos sentamos con los guionistas en Madrid, Calparsoro ya tenía bastante claro como quería que se le diera forma al proyecto. En ningún momento quiso recurrir a los flashbacks, y su propósito era contarlo de una forma muy lineal", explicó Mamen Quintas, añadiendo que "desde un principio tuvo claro que quería contarlo desde dentro del submarino y que ese fue el elemento más complejo de representar". Pandora da Cunha se apoyó en la opinión de su compañera, dejando claro que "el submarino será la gran diferencia con respecto a otras series" y que "será algo muy diferente a lo que se suele ver en un thriller".

Pandora y Mamen estuvieron hablando de lo positivo que resulta poder llevar a cabo un proyecto en conjunto. Mamen Quintas expresó la necesidad que tenían de "aportar algo diferente y no quedarse en algo como Fariña, que aunque sea genial, no deja de ser algo que ya existe". Para ella, "igual que Narcos tiene gente de muchas nacionalidades, esta serie también tiene que aportar variedad, porque ahí reside su verdadera riqueza". Por su parte, la representante de Ukbar Filmes Pandora da Cunha explicó que "tener actores de diferentes nacionalidades potencia el proyecto a nivel nacional" y reconoció que "al final, las nacionalidades dejan de importar, porque la serie pasa a ser algo internacional".

'Operación Marea Negra' ya está disponible en Amazon Prime Video.

