'El Pingüino': todo lo que necesitas saber de la película 'The Batman' antes de ver la serie de Colin Farrell en HBO

El éxito de crítica, público y taquilla de The Batman, la película de 2022 protagonizada por Robert Pattinson, fue tan contundente, que Warner Bros. se puso inmediatamente manos a la obra para aprovechar el 'nuevo' universo creado por Matt Reeves.

El resultado son dos secuelas de la película que ya están marcha y una miniserie centrada en el personaje de El Pingüino interpretado por Colin Farrell, spin-off que llega a HBO y Max este viernes 20 de septiembre con las más altas expectativas por la excelente acogida que ha tenido por parte de la crítica, que la describe como Los Soprano en Gotham más que una serie de superhéroes.

Decimos superhéroes por costumbre y porque está basada en los personajes de DC, pero este spin-off está centrado en el submundo criminal de Gotham y contado desde el punto de vista de los villanos de la historia: es una historia de gángsters en una ciudad ficticia.

Aunque Matt Reeves y Lauren LeFranc, la showrunner de la serie, ha declarado que no es requisito indispensable haber visto la película The Batman para comprender El Pingüino, la serie de HBO comienza después de los eventos de la película, por lo que no está de más recordarlos brevemente para quienes la vieron y resumirlos para quien no, simplemente a modo de contexto.

Está de más decirlo, pero: a continuación hay spoilers de la trama y el final de The Batman.

Qué pasó al final de 'The Batman'

Después de que el alcalde de Gotham City Don Mitchell Jr. es ejecutado por el asesino enmascarado Enigma, el multimillonario Bruce Wayne, que lleva dos años actuando como el justiciero Batman, investiga el asesinato junto al teniente James Gordon, para gran desdén del Departamento de Policía de Gotham City.

El superhéroe se enfrenta a un asesino en serie que ha estado atacando a importantes figuras políticas, una investigación en la que se topará con casos que le harán ver la corrupción endémica que afecta a Gotham City, y con la que descubrirá que su familia quizás no ha sido tan honrada como él pensaba.

Durante el metraje, Batman se encuentra con Oz Cobb, alias El Pingüino, dos veces, primero cuando irrumpe en su club nocturno, el Iceberg Lounge, en donde conoce a Catwoman; y luego tras una persecución en coche, en la que sin querer termina ayudándole a resolver uno de los acertijos de Enigma.

En el último acto, Batman detiene a Enigma, pero su ataque final ya había sido puesto en marcha y se ejecutaría sin necesidad de que él estuviera presente, pues contaba con un grupo de seguidores dispuestos a llevar a cabo su plan y cobrarse la vida de cualquiera que intentara impedirlo.

Al final, varias explosiones sincronizadas destruyen el dique de Gotham e inundan la ciudad dejándola en el más absoluto caos.

El Pingüino retoma la acción una semana después de estos acontecimientos.

Carmine Falcone

Es necesario recordar que Oz Cobb, interpretado por Colin Farrell, era el terrateniente de Carmine Falcone (John Turturro), el centro de la trama de corrupción masiva que quería denunciar Enigma con sus asesinatos, una trama que también salpicó a Thomas Wayne, el padre de Bruce Wayne, antes de su muerte.

Aunque Falcone murió al final de la película, sus hijos esperan heredar el liderato del mundo criminal organizado de Gotham, y serán los principales obstáculos de Oz Cobb, en su plan de ascenso a líder del submundo criminal de la ciudad, que atraviesa un vacío de poder.

Los hijos de Carmine Falcone no aparecieron en la película y serán presentados por primera vez en la serie.

'El Pingüino' se estrena el viernes 20 de septiembre en Max.