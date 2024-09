HBO renueva la serie de moda: 'Industry' volverá en 2025 más grande y mejor que nunca con la temporada 4

Industry, calificada por la crítica como la mejor serie que no estás viendo, ha empezado a salir del nicho que la tiene como la niña mimada de la televisión para entrar en terreno 'mainstream', y su crecimiento en audiencia en esta tercera temporada a llevado a HBO a darle la renovación anticipada por una cuarta entrega.

Aunque sus datos de audiencia continúan siendo poco llamativos en comparación con los de las series de Netflix, son muy significativos para una producción como Industry. Según datos de HBO, esta tercera temporada supera en casi un 40% a la segunda, con una media de 1,6 millones de espectadores por episodio, y sigue creciendo, con más audiencia que nunca en la plataforma.

La audiencia en las últimas cinco semanas se encuentra entre las cinco mejores de su historia y el episodio del domingo por la noche (3x06), alcanzó un máximo histórico de streaming, registrando aproximadamente 240.000 espectadores en todas las plataformas de Estados Unidos en la misma noche del estreno.

Parte del pico de popularidad puede atribuirse al fichaje de Kit Harington, que ha declarado ser fan de la serie.

"Yo era fan de Industry y contacté con HBO para ofrecerme para algún papel. Para mí ha sido una gran experiencia entrar en el equipo de una serie de la que era fan. En Juego de tronos venían actores que eran fans de la serie, y ahora era al revés", dijo el actor a EL ESPAÑOL en una entrevista realizada antes del estreno de la serie.

Tráiler | 'Industry', temporada 1 (subtitulado)

La primera temporada presenta a un grupo de veinteañeros recién graduados que compiten por un número limitado de puestos permanentes en un banco de inversión de primer nivel en Londres. Los límites entre colega, amigo, amante y enemigo pronto se desdibujan a medida que se sumergen en una cultura empresarial definida por sexo, drogas, egos y dividendos.

Sus jóvenes protagonistas eran entonces rostros nuevos para los espectadores. Hoy, Myha'la ya tiene entre sus créditos Leave the World Behind, junto a Julia Roberts y Mahershala Ali; Marisa Abela ha interpretado recientemente a Amy Winehouse en el biopic Back to Black; y Harry Lawtey estará en la secuela de Joker.

Junto a ellos brillan actores consolidados como Ken Leung, a quien los fans de Perdidos recordarán por el papel de Miles; Jay Duplass, el fichaje de la segunda temporada; y Kit Harington y Sarah Goldberg, que regresan a HBO tras Juego de tronos y Barry, respectivamente, con dos personajes que los fans llevan contando los días para ver en pantalla desde que se anunció que formarían parte del reparto de la serie.

Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO y Directora de Películas y Series Dramáticas de HBO, ha declarado: "Durante tres temporadas, Industry ha sido inquebrantable en su examen de la ambición y la clase, consolidándose como un ejemplar drama de HBO".

'Industry' | Temporada 3 | Tráiler español

"Bajo la singular visión de Mickey y Konrad, esta retorcida y emocionante mirada a las finanzas londinenses ha redefinido el mundo laboral contemporáneo", continúa. "Estamos muy contentos de que los espectadores y la crítica hayan reconocido que la tercera temporada es más grande y mejor que nunca, impulsada por las sublimes interpretaciones de nuestro incomparable reparto".

Industry concluye su tercera temporada de ocho episodios el lunes 30 de septiembre en Max.