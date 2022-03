4 películas recomendadas para ver el fin de semana en Netflix, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video.

En SERIES & MÁS los sábados y los domingos son nuestros días favoritos para sentarnos a ver películas. En el fin de semana del 12 al 13 de marzo os traemos cuatro nuevas recomendaciones para ver el mejor cine desde el sofá de tu casa. En esta ocasión os traemos un documental sobre dos figuras históricas de la comedia en Estados Unidos, el último estreno de Pixar y una de las últimas sensaciones del cine mexicano. Las podéis encontrar en estas plataformas de streaming: Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Filmin.

Un estreno: 'Red' (Disney+)

'Red' | Tráiler | Disney+

De qué va

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

Por qué debes verla

La última película de Pixar es también la primera en la que los principales puestos de responsabilidad (dirección, guion, producción) son ocupados en su totalidad por mujeres, pero lo relevante no es el titular (la campaña no ha hecho hincapié en ese detalle) sino las consecuencias que eso tiene el viaje de Mei Lee. Sin renunciar en ningún momento al humor y la aventura (incluyendo el ya inevitable y bombástico final de acción que tiende a aparecer en las películas de Pixar, lo necesiten o no, y esta no lo necesitaba), Red construye un encantador, reconocible y trascendental viaje de descubrimiento y aceptación personal en el que se habla de temas como la vergüenza, el odio a nuestros cuerpos y la confusión hormonal. Detrás de esa aparentemente intrascendente aventura adolescente, Red va a permitir que las nuevas generaciones escuchen un mensaje rabiosamente necesario que nunca cae en lo aleccionador o lo cursi. Una vez más, Pixar sigue reivindicándose como el estudio que nunca falla a su público.

Un documental: 'Lucy and Desi' (Amazon Prime Video)

'Lucy and Desi'.

De qué va

Lucille Ball fue una de las estrellas más grandes de la historia de la televisión estadounidense y la primera mujer que dirigió un estudio de televisión, una actriz que pasó a formar parte de la cultura pop al protagonizar desde 1951 a 1957 la eterna telecomedia I Love Lucy junto a su marido, Desi Arnaz. La historia se centra en los 20 años de matrimonio entre Ball y Arnaz, y en las consecuencias personales y profesionales de su revolucionario éxito.

Por qué debes verla

Amy Poehler vuelve a la silla de directora para repasar la trayectoria y el legado de una de las primeras mujeres que triunfaron en el mundo de una industria tan machista como Hollywood y la comedia. La encantadora Lucy and Desi es una visión complementaria a Being the Ricardos, la película sobre la semana más complicada para el matrimonio personal y profesional formado por Lucille Ball y Desi Arnaz. El documental de Amazon Prime Video más allá de la inevitablemente reduccionista propuesta de Aaron Sorkin para crear un retrato emocionante y dinámico del camino al éxito de los artífices de la histórica Te quiero, Lucy y las verdaderas razones de su separación personal. Lucy and Desi aborda también los últimos años de la pareja, cuando ambos cimentaron su estatus legendario con diferentes logros. Imprescindible para cualquier amante de la televisión.

Una multinominada a los Oscar: 'El método Williams' (HBO Max)

'El método Williams' . Warner Bros. / HBO Max Imagen promocional

De qué va

Richard Williams, un padre exigente que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían marcando época en el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas, y sirviéndose de métodos arriesgados y poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo del deporte, convirtiéndolas en iconos del tenis.

Por qué debes verla

Elegir contar la historia de dos de las deportistas más importantes en la historia desde el punto de vista de su padre es una elección cuestionable, pero El método Williams ha evitado esa narrativa para acabar convirtiéndose en una de las diez nominadas al Oscar a la Mejor Película. Will Smith es el gran favorito para llevarse la estatuilla dorada, la primera de su carrera, por su interpretación como un estricto a padre que no dejará indiferente a los espectadores: el dibujo de Richard Williams en la película ha sido visto como una hagiografía por unos y como la historia de un sociópata por otros. Lo mejor es que cada uno saque sus conclusiones. Los españoles tenemos una motivación extra para acercarnos al biopic deportivo de Reinaldo Marcus Green: Arantxa Sánchez Vicario es la gran villana del tercer acto de la película, una especie de Apollo Creed del tenis que se bate con Venus Williams en el primer gran partido de su carrera. Ver para creer.

Una película que no debería pasar desapercibida: 'Noche de fuego' (Netflix)

Tatiana Huezo triunfó en Cannes y San Sebastián con 'Noche de fuego'.

De qué va

En un pueblo ubicado en la Sierra de México, controlado por un cártel de la droga, las madres de niñas las disimulan cortándoles el pelo, y tienen en sus casas un escondite para que estén a salvo de quienes se las llevan. Los ecos de la violencia inherente al lugar son una amenaza ineludible

Por qué debes verla

La documentalista Tatiana Huezo causó sensación con Noche de fuego, su impactante estreno en el cine de ficción. La adaptación de la novela Prayers for the Stolen, de Jennifer Clement, denuncia la brutal situación de las niñas en las regiones más desprotegidas y violentas de México. A pesar de la salvaje realidad que denuncia, la mirada detrás de la cámara de Huezo es una de esperanza y vitalidad a la hora de retratar el viaje de estas dos niñas que deben hacerse pasar por niños para no ser secuestradas en sus poblados. Premiada en Cannes y San Sebastián, Noche de fuego pasó el corte de la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar aunque finalmente no entré en el codiciado quinteto de nominadas.

