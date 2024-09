Colin Farrell está inmenso como 'El Pingüino', una oscura radiografía del mundo del crimen en Gotham

Después de cautivarnos como detective en una de las mejores series del año, Colin Farrell se ha pasado al lado oscuro para dar vida al icónico villano de Batman en El Pingüino, la nueva serie del universo DC. Envuelto en una prótesis que le vuelve irreconocible, el actor nos hace un tour de primera mano por Gotham, mostrando la cara oculta de la ciudad, que es aquella en la que el crimen y lo peor de la sociedad campan a sus anchas.

Todo esto ya lo habíamos visto a través de la lente de Matt Reeves en The Batman, y ahora le llega el turno de ver la luz a la clandestinidad, que está repleta de seres abominables que se benefician de un sistema corrupto. Entre las sombras se esconde el Pingüino, un personaje icónico del mundo de los superhéroes y un villano emblemático de esta ciudad ficticia.

Todo comienza unos días después del asesinato del jefe de la mafia Carmine Falcone (John Turturro), que acaba de dejar el mundo del crimen patas arriba. Tratando de sacarle partido a este momento crucial, Oswald "Oz" Cobb -que es el otro nombre por el que se le conoce al personaje de Colin Farrell-, asesina al hijo y heredero de Falcone, Alberto (Michael Zegen). También aprovecha para arrebatarle un cargamento de droga que sin duda tendrá mucho que ver en la futura lucha por el poder que se avecina.

Tráiler de 'El Pingüino'

Al mismo tiempo, Cobb también acoge bajo su ala al joven Victor (Rhenzy Feliz), cuya familia fue asesinada cuando tuvieron lugar los ataques terroristas de The Riddler y la ciudad se inundó, diezmando el ya empobrecido barrio de Crown Points.

También coincide en la línea temporal la liberación de Sofia Falcone (Cristin Milioti) de Arkham. Había sido encarcelada por estrangular a siete mujeres, incluida su propia madre, y al volver a casa, se encuentra con que su padre y su hermano están muertos también, y que la familia que le queda y los enemigos que han sobrevivido están demasiado ocupados compitiendo por hacerse con el control del imperio Falcone.

Sofia también está al tanto del plan que tenía Alberto para revolucionar el mundo del tráfico de drogas de la ciudad, y esto la enfrentará directamente con Cobb, al que conoce desde siempre.

Tratando de no profundizar en mucho más para no entrar en el pantanoso terreno de los spoilers, el siguiente paso a dar sería comentar por qué El Pingüino es sin duda uno de los estrenos televisivos más potentes de la temporada. Y la radiografía de Gotham que no sabíamos que necesitábamos.

El Pingüino y Sofia Falcone en una escena de la serie

De una forma similar a lo que se mostraba en The Batman, la película de Matt Reeves que nos embelesó hace un par de años, El Pingüino también es un drama policiaco que, aunque narrado desde la perspectiva opuesta, habla del ocaso del sueño americano.

Casi sin que nos demos cuenta, la serie nos plantea un entramado de traiciones que se van sucediendo y que nos sorprenden a cada paso, dejando claro que todos son capaces de lo que sea con tal de hacerse con el poder. Al final, el más honesto consigo mismo es Cobb, un gánster muy inteligente que sabe jugar sus cartas y que tiene que vivir con una dicotomía que acabará con él de una forma u otra. Es un ser despreciable que incluso vendería a su familia con tal de llegar a lo más alto, pero al mismo tiempo es un niño de mamá que sufre por ella, y será de la única de quien se preocupe más que de sí mismo.

Otro de los recursos que ayudan a construir esta radiografía del crimen en Gotham es el uso de flashbacks. Con ellos se profundizan en la historia y también permiten añadir más capas a los personajes. Quizá el más impactante sea el del episodio 3, que nos deja una de las secuencias que más difícil nos resultará de olvidar después de ver la serie.

Aunque sin duda alguna lo que más destaca de El Pingüino es el trabajo de interpretación que hacen todos sus protagonistas. Decir que Colin Farrell está arrebatador como Cobb o que su magnetismo es una razón en sí misma para acompañarle a lo largo de la serie es quedarse corto.

Puede que el actor haya terminado harto del personaje -ha declarado que no volvería a interpretarlo en una segunda temporada y que estaba deseando terminar el rodaje-, pero sin duda nosotros querremos quedarnos a paladear cada fotograma en el que aparece. Aunque lo haga cojeando y tras una cantidad ingente de maquillaje y prótesis.

Y lo mismo se puede decir de Cristin Milioti, que se compenetra con Farrell y está a su mismo nivel como la retorcida y letal Sofia Falcone. De hecho, puede que ella sea quizá el personaje que más nos llama la atención de toda la serie.

Aunque quizá se detenga en exceso en el retrato de sus personajes en detrimento de mostrar más abiertamente cómo es el mundo en el que viven y se desenvuelven, lo cierto es que El Pingüino es uno de los títulos imprescindibles de esta temporada. Y no solo el spin-off que cabría esperar de The Batman, sino también la estampa que merece este villano tan icónico.