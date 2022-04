Supervivientes 2022 o la isla de los casi famosos pero no

Comienza Supervivientes y no conozco a nadie. Por un momento dudo de mi conexión con la sociedad y sus personajes populares, porque si a Supervivientes van famosos a concursar y yo solo veo a desconocidos, algo falla. Tardo unos minutos en descubrir que lo que falla es que los famosos son de quinta regional (exconcursantes en general, ex algo de alguien, familiares de alguien…) y que a Kiko Matamoros, el único que conozco, no lo he reconocido.

Menos mal que tengo buenos amigos (hola Obi, hola Carlos) que se enteran de cosas y conforme van saltando del helicóptero (ese clásico) los desconocidos (por mí) concursantes me van soplando quienes son y a qué dedican su tiempo. Para que yo no pierda el mío en Google todo el rato y me pierda el programa. Así descubro, con impagable asistencia, que Kiko Matamoros es el primero en saltar aunque yo no lo haya reconocido. Que la segunda en saltar se llama Marta Peñate, que es exconcursante y la novia de un ex de Makoke, que es ex de Kiko, que es el que ha saltado antes. Saltan luego el novio de Enrique del Pozo, el de Enrique y Ana, que es culturista y no ha viajado nunca, y Nacho Palau, escultor ex de Bosé, que trabaja en una fábrica de embutidos, y que me ha caído fenomenal y yo voy con él a tope.

En el siguiente helicóptero van Juan Muñoz (el rubio de Cruz y Raya), Ainhoa Cantalapiedra (que ganó OT hace doscientos años) y Ana Luque, que es una que defendía en la anterior edición a Olga, que es la ex de Antonio David, que es el ex de Rociíto. Luego saltan Anuar (que es el hermano de Asraf, que es el marido de Isa, que es la hija de la Pantoja y hermana de Quico Rivera), un primo del Rey (que, como su propio nombre indica, es primo del Rey) y otra que era amiga de la Pantoja (la madre de Isa, la cuñada de Anuar, el que ha saltado hace dos concursantes) y que dice que a ella de joven la querían casar con Miguel Bosé (que es el ex de Nacho Palau, el que quiero yo que gane, que ha saltado hace un rato ya). Necesito coger aire.

Saltan luego Mariana (una modelo venezolana y exconcursante que grita mucho y cuyo apellido no recuerdo y yo creo que ya da igual), Alejandro Nieto (celoso y exconcursante que sabe que la capital de Alemania es Berlín porque es un tío curioso) y La Desy (exconcursante que se lleva un juguetito “por si acaso me da calor”). Y, por último, a Dios gracias, Tania Medina (exconcursante y novia del celoso que sabe la capital de Alemania), Yulen Pereira (capitán de la selección española de esgrima) y Anabel Pantoja (influencer y miembro de la familia Pantoja que ya estuvo en Supervivientes y “se me fue la cabeza”). Así, las cosas quedan de la siguiente manera: seis exconcursantes, un noviodé, un exnoviodé, dos amigasdé, un hermanodé, un primodé, uno que hace esgrima, una influencer familiardé, Kiko Matamoros y el rubio de Cruz y Raya. Un poco Supervivientes de saldo ha quedado esta edición.

El público ha votado el mejor salto y se desconoce el criterio que han seguido porque resultan ganadoras, lo que las convierte en líderes, Marta y Anabel. Y son ellas las que forman los equipos eligiendo a sus preferidos. Yo lo he apuntado todo para contarlo, pero es que de verdad que da igual porque luego todos gritan y saltan y da lo mismo en el equipo que esté nadie. Aquí lo importante es que van a tener que ganar para elegir playa. Porque unos, los ganadores, irán a la Playa Royale, que es la que mola, y los otros a la Fatal, que no mola nada. La primera tiene sol, arena blanca, kit de pesca y comida. La otra es húmeda y oscura, con bichos y poca comida. Un asco vamos.

El juego consiste en subir por cosas, tirarse por cosas, ensuciarse, caerse, buscar cosas, coger cosas, llevar cosas, correr, saltar, tocar campanas, gritar mucho. Lo típico. Todos gritan tanto y protestan tanto que Lara Álvarez (qué mona es esta chica) tiene que reñirles como si esto en lugar de un programa de televisión fuese una extraescolar para críos inadaptados con problemas para gestionar sus emociones. Da todo un poco de vergüenza y al final gana el equipo de Anabel Pantoja, que es en el que está también Kiko Matamoros. Y eligen la playa buena, claro.

Anabel Pantoja ha discutido con Kiko Matamoros a gritos antes de llegar a la isla, una exconcursante con el novio de Enrique (el de Enrique y Ana) también por la comida, la Desy se ha enfadado y ha gritado por el juego, un exconcursante se ha enfadado también porque le han elegido con poco entusiasmo… Se han enfadado todos tanto por tantas cosas, han gritado tanto y han protestado tanto que ha sido un alivio que se acabase el programa. Me he sentido, cuando Jorge Javier ha despedido el programa, como cuando apagas el extractor de la cocina, que no eras consciente hasta ese momento de cuánto te estaba molestando y casi te dan ganas de abrazar la nada.

Sigue los temas que te interesan