RTVE no renovará más 'Cuéntame cómo pasó': estudia despedirla con una temporada corta o tv-movie

La peor de las noticias para los fieles seguidores de Cuéntame cómo pasó y que nunca hubiesen querido leer ha llegado: RTVE no renovará más la ficción de Ganga Producciones y le pondrá fin tras más de 20 años en antena, 22 temporadas y 405 capítulos.

En estos momentos, según ha podido saber BLUPER en exclusiva, la idea que baraja la dirección de la Corporación es poder darle un final a la altura a la serie con una tv-movie o una temporada corta. La decisión se tomará en las próximas fechas ya que a la actual temporada, la vigésimo segunda, aún le quedan por emitir siete episodios.

Todo hubiera sido distinto si la ficción no hubiera perdido tanta audiencia en los últimos tiempos. De hecho, cuando se firmó la actual temporada, se planteó renovar la serie para dos nuevas temporadas y así ponerle fin. Sin embargo, los datos no lo aconsejaban y se optó por sólo una nueva temporada.

Ahora, con la caída hasta sus peores registros históricos de la ficción protagonizada por Imanol Arias y Ana Duato, llegando a caer la semana pasada con su especial por debajo del millón de espectadores, en RTVE han entendido que es hora de dejar marchar a una de las series más importantes de nuestra televisión.

Con ello se pondrá fin a una parte importante de nuestra historia televisiva. Estrenada el 13 de septiembre de 2021, sólo dos días después de los atentados de las Torres Gemelas, Cuéntame cómo pasó ha sido definida en numerosas ocasiones como la mejor serie de la historia de nuestra televisión.

A lo largo de estas dos décadas, la serie producida por Ganga ha sido una radiografía perfecta de la España del siglo XX. A través de la visión de la familia Alcántara, de sus problemas, de sus idas y venidas y vivencias, los espectadores han podido viajar en el tiempo hasta estas décadas que fueron clave para el desarrollo de la sociedad española.

Un bien cultural

Con más de 120 reconocimientos, entre los que se encuentran Premios Iris, Ondas o TP de Oros y, por supuesto, el Premio Nacional de Televisión del Ministerio de Cultura, Cuéntame cómo pasó se ha convertido por méritos propios en un bien cultural de nuestro país.

Y es que la ficción ha sido, es y será perfecta para conocer cómo éramos y, sobre todo, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Una serie que ha sabido transportar a sus espectadores a los grandes acontecimientos de la historia reciente de nuestro país, para contarla además desde el rigor y el respeto, y apoyada siempre en el valiosísimo archivo de imágenes de RTVE.

“Siempre que digo eso me dan muchos palos. Creo que tanto la ficción como la novela generan un bien cultural, sin darle a la palabra más sentido. Lógicamente el Museo Reina Sofía es el Museo Reina Sofía y la ley de educación es la ley de educación. Pero teniendo en cuenta que es un material de 200 horas que se exhibe por el mundo, creo que es un fondo de inversión muy grande”, defendía Imanol Arias hace unos años.

También ha sabido retratar a una generación a menudo olvidada en nuestra televisión con la figura de la entrañable y queridísima abuela Herminia (Maria Galiana): la de nuestros padres y nuestros abuelos. Cuéntame ha servido de memoria histórica y les dado el lugar que merecen.

Asimismo ha sido una importante cantera de actores como Pablo Rivero, Ricardo Gómez o Elena Rivera, y ha dado su lugar a grandes de la interpretación como Fernando Fernán Gómez, Juan Echanove, Pepe Sancho, Tony Leblanc, Blanca Portillo, Alicia Hermida, o Terele Pávez, entre otros.

Una oscura mancha

Además, Cuéntame ha demostrado una fuerza inédita en una ficción española superando no sólo el paso de los años, sino un sinfín de polémicas como las salidas de Pilar Punzano o Juan Echanove, o los problemas con Hacienda de sus protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, revelados por EL ESPAÑOL.

Entonces salió a la luz que tanto dichos actores como la productora de la ficción, Ganga Producciones, estaban siendo investigados por un presunto fraude fiscal. Según se informó, los dos actores habrían utilizado un entramado para evitar tributar en España todos sus ingresos de la serie de televisión.

Aquella polémica llevó incluso a los dirigentes de RTVE a dudar sobre la renovación de la ficción y la productora negoció la venta de la serie con Atresmedia, que ofreció renovar la serie por dos temporadas de 38 capítulos con un presupuesto de 24,5 millones de euros. Eso sí, con otro nombre distinto ya que Cuéntame pertenecía a la pública.

Sin embargo, TVE tenía derecho de tanteo. Es decir, si la pública igualaba la oferta que Atresmedia les había puesto sobre la mesa, la ficción no cambiaría de manos y se quedaría en el catálogo de series de la pública. Finalmente, el Consejo de Administración de RTVE decidía igualar la oferta de Atresmedia para poder seguir emitiendo la ficción.

Según publicó EFE en marzo de 2020, la Fiscalía Anticorrupción había pedido 32 años de cárcel para Duato y 27 años para su compañero de reparto por los delitos fiscales cometidos a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, de 66 folios, la cuota defraudada por Imanol Arias en concepto de IRPF en los ejercicios de 2009 a 2015 fue de 2,7 millones, mientras que en el caso de Duato las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 alcanzaron 1,9 millones, de los que ha devuelto a Hacienda 838.000 euros.

"Yo tengo mis deudas con Hacienda liquidadas, según Hacienda. Por lo tanto no debo nada de dinero (...) Me van a castigar como a un niño malo. No sé si me van a dar con una regla, me van a pegar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo porque me parece que no hay materia", decía Arias el pasado octubre en El Hormiguero.

