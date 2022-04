Yolanda Ramos relata su depresión en laSexta: “No me puedo coger la baja y estoy medicada”

Tras la pausa de Semana Santa, laSexta retomó anoche la emisión del programa Encuentros inesperados, en una entrega en la que Mamen Mendizábal charló con Yolanda Ramos, Íñigo Errejón, Anne Igartiburu y Josef Ajram. El tema del día fue la felicidad, y todas las conversaciones han girado alrededor de la felicidad.

Y en este capítulo Yolanda Ramos quiso exponer los problemas de salud mental que sufre, a pesar de que muchos puedan verla desde fuera como una persona llena de luz por su facilidad para hacernos reír.

“Yo fui una pringada. Cuando nadie lo había dicho, yo conté que tomaba pastillas antidepresivas. ¿Es que soy la única? Aquí todo el mundo respira del diafragma para arriba”, recordó Ramos, quien próximamente volverá a participar en una nueva temporada de LOL, si te ríes, pierdes, en Amazon Prime Video.

Íñigo Errejón aplaudió la tendencia a hablar de salud mental que hay en la sociedad, y destacó las diferencias que hay en la forma de tratar la misma según el nivel socioeconómico. Así, apuntó que hay una “primera ola de la salud mental de los privilegiados”, y cómo hay “gente que contesta un teléfono, de la gente que limpia los suelos, que es la gente que no puede parar” y que no puede dedicarle a su salud mental los recursos que necesitaría.

Fue entonces cuando Yolanda Ramos quiso decir que ella no se sentía una privilegiada, y lo hizo extensible a toda la profesión de los actores. “La mayoría de los actores no podemos parar un año. Soy autónoma y me olvidarían. Ha habido momentos en los que no podía ni coger el teléfono, pero tienes que volver a salir a hacer reír. La mayoría de actores no puede parar un año. Aunque me diagnosticaran depresión, no he podido permitirse coger una baja nunca, y estoy medicada”, reconocía. El perfil humorístico de Yolanda Ramos ha hecho feliz a muchas personas, y a ella esto le alegra saberlo. “Me lo dice mucha gente, y ahí veo a Dios”, reconoció con una sonrisa.

Por su parte, Anne Igartiburu habló de su faceta como coach. “Es importante echar mano de alguien que crees que te puede acompañar en los momentos importantes, y para ello están los coaches. Es el carruaje, un acompañamiento al momento que vas”, explicó la vasca, destacando que el coaching no es ayuda psicológica ni psiquiátrica.

“Yo he tenido un coach para intentar gestionar tema persona y personaje”, relató, haciendo referencia a lo que vemos por la tele y cómo es ella de verdad. “Tengo 53 años, pero llevo 30 palos gestionando esto”, reconocía. Así, narró cómo al exponerse a través de la televisión, con millones de personas viéndola, se genera una imagen que es fundada y libre, y que le ha hecho preguntarse quién es ella misma en realidad.

[Más información: Yolanda Ramos, contra Almodóvar: "Tiene que tratar mejor a los actores"]

Sigue los temas que te interesan