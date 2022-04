‘Baila conmigo’ expulsa a Mayka Rivera por saltarse las normas del programa

Mayka Rivera estaba haciendo muchos méritos para convertirse en una de las nuevas estrellas del universo de Mediaset. Conocimos a la joven en La isla de las tentaciones como pareja de Pablo, y luego regresó al programa spin-off La última tentación, solo que acompañada de su nueva pareja, Alejandro Bernardos. Ahora buscaba el amor, de nuevo ante las cámaras, en Baila conmigo, el reality de Cuatro que presenta Nagore Robles, y aunque días atrás había dado momentos muy interesantes (desvelando, por ejemplo, que Isaac ‘Lobo’ y Anabel Pantoja habrían tenido un acercamiento), anoche fue expulsada del formato por saltarse las normas.

Tal como se dio a conocer a lo largo de la entrega emitida este jueves, Mayka habría seguido manteniendo contacto con Alejandro Bernardos. La encargada de sacar esta información a la luz es Fani Carbajo, quien visitó el programa como invitada, y expuso que Rivera estaba “mintiendo a todos los candidatos y al programa”.

“Hace poco quedó con su novio y se fueron a un hotel. Ella le ha prometido que no se iba a ir de aquí con ninguno. No entiendo cómo sigue jugando con Darío”, contó Fani Carbajo, quien también se hizo conocida gracias a La isla de las tentaciones.

En un primer momento, Mayka intentó negar la información de Carbajo. “Es mentira lo que dice del hotel, yo a él no le he visto. Sí que hablo con él. Saben que yo sigo enamorada de Alejandro, vine aquí a darme una oportunidad. No creo que esté engañando a nadie”, se justificaba la participante. La presentadora, Nagore Robles, decidía sin embargo, dar por terminada su aventura en el programa. “Estás expulsada, puedes abandonar la mansión”, le comunicó a la influencer.

Durante su estancia en Baila conmigo, Mayka había vivido un acercamiento con Darío, quien parecía su candidato favorito para volver a encontrar el amor. Y él quiso tomar la palabra para reprocharle su actitud. “Tú no puedes estar aquí, una cosa es intentar olvidar y otra es intentar volver con él dentro de un programa”, le dijo, mientras Mayka asentía, entre lágrimas, para a continuación abandonar el reality de Cuatro.

Hay que destacar que Mayka y Alejandro comunicaron su ruptura a mediados del pasado mes de marzo, después de llevar un año juntos. Sin embargo, ya se sabía que ambos seguían estando en contacto, antes de que Fani Carbajo soltase la liebre. En el portal Outdoor, de Telecinco, Alejandro ya reconocía que se habían visto “dos o tres veces” y dejaba abierta una puerta a la reconciliación. “No lo sé si Mayka será en un futuro para mí, pero era la persona con la que yo me veía, porque a pesar de todas nuestras diferencias, era la persona que me hacía sentir vivo”, confesaba.

