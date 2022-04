Lucía, en su adiós de ‘Baila conmigo’: “Las embarazadas solteras tenemos derecho a enamorarnos”

El pasado viernes Baila conmigo dio una noticia bomba: una de sus participantes, Lucía Sánchez, anunciaba su embarazo. Tal como contó la antaño participante de La isla de las tentaciones, está esperando un bebé de Isaac Torres, Lobo, su expareja, con la que concursó en La última tentación. Y este lunes acudió de nuevo al programa presentado por Nagore Robles para anunciar su salida oficial del espacio, destinado a encontrar pareja.

El 70% de los espectadores estaban dispuestos a que Lucía siguiese en el programa, a pesar de su embarazo; ella se sorprendió al ver el gran apoyo recibido, pues había leído muchos comentarios sobre cómo se le podía haber ocurrido a un dating show estando encinta: “Quiero decir que las embarazadas que estamos solteras tenemos el mismo derecho a enamorarnos que cualquier persona, siempre y cuando la otra persona sepa la situación que hay y que la acepte”, quiso aclarar la joven. “Creo que es respetable. Soy persona y tengo el derecho a encontrar el amor”, añadía la joven, justo antes de decir que no continuaría conociendo a más chicos.

La presentadora Nagore Robles le recordó que el programa quiere lo mejor para ella y que le parecerá bien tanto si se queda como si se va. “No voy a seguir, porque además no tengo ganas, ni fuerzas. Tengo mucho sueño y yo no puedo estar aquí para arriba y para abajo. Me quiero ir a casa a descansar”, admitía Lucía.

En su última tarde no dudó en dar detalles de cómo se encontraba y cómo se enteró del embarazo. Nagore Robles quiso saber si el bebé era buscado o si fue una sorpresa, y Lucía reconoció que cuando estaban juntos “los dos sabíamos los medios que poníamos y los que no, pero tampoco es que esperáramos esto”.

El embarazo se habría producido en la parte final de la relación, que escribió su punto final en febrero. Se enteró que esperaba un bebé después de ir al médico por algunas molestias. “Pensaba que era lo mismo que otras veces, pero me dijeron que estaba embarazada. Fui sola, empecé a temblar y a llorar. Lo había dejado con Isaac hacía tres semanas”, explicaba.

Se lo contó a Lobo aquel mismo día y él dudó de su paternidad; luego cambió de opinión y dijo que estaba muy contento y que “en ningún momento me hizo ninguna propuesta de aborto”. A pesar de esto, luego Isaac se despreocupó del embarazo y ella le bloqueó.

El programa recibió después a una nueva participante, Mayka Rivera, quien se dio a conocer en La isla de las tentaciones por participar junto a su entonces pareja Pablo Moya.

