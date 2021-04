Isaac 'lobo' de 'La isla de las Tentaciones' se lanza a la música con "Llegó papá"

La pandemia está provocando que los famosos bolos en discotecas estén siendo mucho menos numerosos que de costumbre. Por ello, los concursantes de realities como La isla de las Tentaciones se están abriendo a otras facetas para seguir de actualidad y poder rentabilizar de alguna manera el paso por uno de los programas más famosos de la televisión.

Ha sido el caso de Isaac, mejor conocido como lobo, uno de los pretendientes más populares de la tercera edición del reality. Y es que el tentador de Marina ha presentado su primer single como cantante, Llegó papá, una de las expresiones que decía al enfrentarse a los concursantes durante la hoguera de solteros y que se hizo viral en las redes sociales.

Por ello, ahora el catalán ha decidido aprovecharse de la viralidad de la expresión y de su tirón mediático para lanzarse a la música con un tema de corte latino, plagado de autotune y que ha dejado frases impagables, algunas relacionadas con su paso por el programa.

Aprovechando su apodo, el recién estrenado cantante llena la canción de aullidos, antes de lanzar frases como: "Yo seré tu lobo, a ver dónde te escondes" o "Caperucita, deja que yo te coja, si a tu novio no le gusta, entonces que se joda".

"Conmigo te pones traviesa, no hay manera de sacarme de tu cabeza, aunque se ponga rabioso no me interesa", canta el catalán. "Ey, alegrad esas caras, que llegó papá", dice en otro momento, haciéndose un auto homenaje por la famosa frase.

A pesar de que el concursante parecía que iba a tener una segunda vida en televisión gracias a su paso por Supervivientes 2021, finalmente, la cadena ha decidido prescindir de él tras la aparición de un polémico video saltándose las normas sanitarias.

En este documento audiovisual, el concursante de La isla de las Tentaciones era cazado con otros participantes de la tercera edición en una fiesta llena de gente, sin mascarillas ni respetando las distancias de seguridad.