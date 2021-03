Debate Tentaciones: el vergonzoso montaje de Isaac y Lucía que nadie se cree, ¡no somos tontos!

Último debate de La isla de las tentaciones y estoy aún que no salgo de mi asombro. Ya leí el lunes por la noche en redes, mientras trabajaba Maestros de la costura, que Lucía había desvelado haber tenido un tonteo con Isaac post isla, el lobo de Marina. En concreto, la chica dijo que se había dado "unos besos" ante la -falsa- mirada celosa y asesina de Marina. Total, que este miércoles el estupor ha trocado en incredulidad total cuando he visto todo en acción y en directo. Esto no hay por dónde cogerlo, es un montaje de tomo y lomo, burdo, zafio, cutre, de serie b, ¡una treta para seguir los tres, Lucía, Marina e Isaac, facturando y desfilando por la televisión!

Y es que, deben haber pensado estos que después de las Tentaciones y toda la vaina hace mucho frío y viene el olvido y te engulle, implacable. Y, oye, que uno le coge el gusto al dinero fácil y la fama. Sobre todo, cuando se ha publicado que Isaac iba a ir a Supervivientes y se ha quedado en tierra por irresponsable: lo han cazado en una fiesta ilegal y sin mascarilla. ¡Inventémonos algo, pues! Como yo, piensa mucha gente en las redes. Marina es malísima actriz y le sale de pena su papel de indignada, Isaac solo estaba preocupado por salir bien en cámara y enseñar morrito; y Lucía, gozándolo al compartir plató con su Manuel, ¡al que realmente ama y que se moriría por volver con él! Ay, Manué. ¿Y si él estuviera también en el ajo y esto fuera un cuarteto en realidad? Me ha dado mucha vergüenza ajena todo este percal.

Dicen que Isaac bajó a Cádiz a visitar a Lucía y que fue ahí donde se besaron. Ja: para nada. La visita sí se produjo, ¡pero para orquestar el plan! La noche ha empezado fuerte con Marina en el plató, enfrentándose a todo y a todos. De entrada: a su vestido. He sufrido mucho con el vestido que llevaba la pobre, ¡casi se le salen los pechos! Ese vestido imposible es un sufrimiento, hija mía, no compensa pasar la noche que has pasado. ¡Vamos al tajo! Más allá de su paso por la isla y su historia con Isaac -me cansa ya su debate de que se dejó llevar y que fue auténtica y que no se arrepiente y que bla bla bla-, ¡quiero desmontar ya la gran pantomima, la farsa, la gran mentira! Qué bajo has caído, Lucía, con lo reina que fuiste.

Ah, es verdad, inciso. Antes de meternos en la molla, destacar una frase para enmarcar de Jesús. Claro, él ha reaccionado ante el montaje de Lucía e Isaac y la actitud supuestamente doliente de Marina. "Me quedé muy pillado, fue impactante. No es que me alegre de nada, pero todo llega en la vida", ha dicho él. Qué razón, hijo. Mira que no me caes nada bien y me das un poquito de pena, pero ahí has estado grande. Qué pena que esa brillantez de Jesús se viera deslucida cuando Marina, otra vez más, se lo ha comido con patatas con sus alegatos. El pobre de él se aturulla, cortocircuita, y no sabe argumentar y se lía. Marina, en cambio, mantiene erguidas sus explicaciones. Tampoco ha ayudado la presencia de Stefany y Lara en plató: lo han dejado mohíno y con la vena del cuello a punto de explotar.

¿Se han hecho palomitas? Comienza el show. "Cuando vengo a España me viene a la mente Isaac y le dije a Maina lo que sentía", soltó la bomba Lucía el pasado lunes. Marina hace como que se rompe de dolor en ese momento: "Me he sentido engañada y traicionada. Isaac me colgó el teléfono cuando le pregunté por Lucía". "Aquí hay gato encerrado, hay algo que me estoy perdiendo", especula este miércoles Marina antes de ahondar en el tema. Isaac, en una sala aparte, calienta motores al comienzo de la noche: "Yo creo que ahora se va a aclarar todo cuando dé mi versión, falta mi versión. Todo pasa por algo, yo estaba soltero en ese momento. Antes de dejarlo con Marina, solo teníamos Lucía y yo conversaciones de amigos".

Ya en plató, Marina sostiene: "Estoy más entera, pero tengo ganas de hablar con él y dejar las cosas claras. No sé si me lo voy a creer, si me lo dice mirándome a los ojos...". Mientras llega esa versión, Manué, que está en plató, echa leña al fuego: "Lucía va contando por ahí que Isaac le metió mano y ella se dejó". ¡LLEGA EL MOMENTO! Isaac, de camino a plató, Marina asegura: "Es normal que me enfríe porque se ha ido con una amiga mía, he llorado tanto que por eso no lloro aquí". Y entra él, aullando. Empieza hablando de Marina y de su historia en la isla: "El cariño fue evolucionando y estoy orgulloso de decir que salí enamorado y estuve enamorado de ella".

Y de su amistad con Lucía: "La veía como una amiga, a la que proteger". En ese momento, Marina carga las tintas contra Lucía: "Si Issac llega a querer, os besáis". ¡Qué puñalada tan fea a una amiga! Despreciable la actitud de Marina. Muchos en el plató sostienen que a Lobo le gustaba más Lucía que Marina, eso es de risa: absolutamente falso. Ni le gustaba en la isla ni le gustó fuera. "No le he faltado el respeto a Marina porque yo estaba solo", abre fuego Isaac y se explaya: "Hemos estado ocho meses juntos Marina y yo. He estado enamorado y súper feliz, pero un día me levanto, no sabía qué era, qué me pasaba. Dije, 'tengo la necesidad de estar solo'. Que pase el tiempo y estar con mi familia. Me vengo a Madrid, coincido con Lucía y quedamos. Vamos a comer y luego fuimos al hotel. Estos meses hemos hablado mucho Lucía y yo".

Continúa soltando detalles el lobo: "Nos hemos dado dos besos en Madrid y otros dos en Cádiz. Y nos hemos acostado, en Cádiz". Y Lucía le pone el lazo a la historia: "Los primeros días después de la isla, ya me estaba dando cuenta de lo que estaba sintiendo". Oh, qué bonito. ¿Qué pasó en Cádiz?, intentan reconducir en plató. "Me apetecía verla y estar con ella", aclara él. Aquí, como han dicho en Twitter, esta gente va de comunidad en comunicad, saltándose las restricciones, con una alegría que me escama y me mosquea. ¿Qué te gusta de Lucía?, siguen preguntando. "Me gusta su forma de ser, es muy echada para adelante, tiene su carácter", responde él. Y salta la bomba: Isaac se acostó con Lucía ¡estando con Marina!

Menos mal que, como contrapunto, siempre nos quedará la historia de amor de Hugo y Lara. Siguen enamorados y felices y se van a casar. "Estamos mejor que nunca. Todo fue a bien, no hubo nada malo. Al principio es cierto que se ve como que Lara era la mala de la relación y no es verdad. Estaba rencorosa solo. Yo me porté fatal con ella", sostiene Hugo. Lara explica su actitud en la isla: "A mí las cosas me sentaron mal porque yo venía con una mochila muy cargada. Estoy encantada y muy orgullosa de él. Yo ya lo tengo todo". Ay, viva el amor. ¡Yo quiero ir a esa boda!

