La patética performance de Isaac y el drástico apagón de Tentaciones por culpa de Carlos

Gracias a la llamada Semana de las Tentaciones, este miércoles hemos tenido otra ración de La isla de las tentaciones. Y qué gala, qué programa. No solo ha habido una novedad con eso de las hogueras de los solteros, no; por si fuera poco, se ha añadido un aderezo que ha agitado este miércoles España entera: el escándalo, post grabación, de la detención de Carlos por presunto abuso sexual. Los hechos de los que se le acusa al tentador de Lucía -primero, y Lola después- tuvieron lugar el pasado febrero. Teniendo en cuenta que Tentaciones se grabó el pasado verano, en principio nada afectaría a su emisión.

Pero, claro, dada la grave acusación a la que se enfrenta Carlos Algora, este miércoles Mediaset y la productora del reality se han visto obligados a eliminar todas las imágenes del concursante. Por ética y, se entiende, también por estética. Al menos, hasta que se esclarezca su situación judicial. Total, que en la gala, de 20 minutos menos de duración como consecuencia de este corte y pega in extremis, no ha habido ni rastro de Carlos. Bueno, al menos lo han procurado... sin éxito. Se les han colado algunos nanosegundos de imágenes.

Carlos abrazando al expulsado Javi en 'Tentaciones'. Mediaset

Todo ha sido un burdo intento porque el concursante sí ha aparecido en determinados momentos, de soslayo, de perfil, de puro refilón y de tapadillo, pero ha hecho acto de presencia. Es normal, ¿eh? No lo juzgo: debe ser complicado para el programa eliminar a alguien de forma completa de muchas secuencias. Bien sé yo lo mucho que habrán sudado esas personas, por la celeridad del acto y por toda la responsabilidad que conlleva. Las redes, claro está, no han pasado por alto las escasas apariciones de Carlos y lo han puesto a caer de un burro. No es para menos: pintan bastos para él, con un futuro negro y un historial de echarse a temblar. Todo muy presuntamente, que conste.

Pero lo fuerte, escandaloso y ruin por parte del programa, antes de seguir con el blog, ha llegado sobre las doce y veinte de la noche, durante la hoguera de los chicos, cuando le ha tocado el turno a Jesús para enfrentarse a Isaac. Los del programa, ni cortos ni perezosos, han cortado de raíz la emisión en ese punto álgido. ¡Drástico apagón y adiós muy buenas! Twitter casi colapsa por las quejas de los espectadores. No es para menos: no se juega así con el espectador. Consejito para la próxima: recortad del comienzo y no dejéis así a la audiencia. ¡Y todo por culpa de Carlos!

Bueno, y dicho esto por aquello de la actualidad y porque las redes han ardido y me debía a ellas, ¡vamos al contenido que sí se ha visto en la gala y sin ninguna censura! Antes de que las hogueras de los solteros y solteras vieran la luz han pasado, a mi entender, tres cosas importantes a destacar. Por un lado, Claudia se declara a Toni. ¡Pobre Raúl! El tentador tira a dar: "Solo quiero que me digas una cosa. Si tú en algún momento fuera no tienes pareja, ¿pensarías en mí?". "Sí", contestó Claudia y añade: "Tengo ganas de ver a Raúl, pero me da miedo. No sé qué va a pensar, qué le va a parecer mal... Ese ha sido nuestro problema siempre. No nos hemos entendido cuando discutimos. Quiero hablarlo, pero no discutirlo. Tengo miedo de que la relación se rompa".

Vamos, se conoce que Claudia está pillada hasta las trancas por Toni y no sabe cómo decírselo y quitarse de encima a Raúl. Lo mismo de siempre. Esperen, que hay más: Jesús se acerca a Lara, ¡y Stefany sufre un ataque de celos! De aquí poco tengo que contar porque no me creo ni a Jesús ni a Stefany. Lo suyo no destila verdad y me aburre que me mata. ¡Más cosas! Este miércoles tanto ellos como ellas han tenido que eliminar a solteros y solteras con quienes no hayan sentido química. Ellos han mandado a paseo a Nahia y ellas, a Javi y a Simone. ¡Doble expulsión! Me he quedado loco con lo de Simone. ¡Encima lo echa la propia Lola, a la que tentó!

Simone tras su expulsión por parte de Lola. Mediaset

Claro está, él se pica: "Estoy bien, todo lo que he hecho lo he hecho con corazón. Con Lola me di cuenta de que ella no podía estar a mi lado. Lola es una niña. Estoy acostumbrado a las personas que saben lo que quieren". ¡Vaya traje de madera tan bonito le ha hecho! Y las compis de Lola, calladas. Algo que le ha molestado a la concursante; que sus amigas no saliesen en su defensa. "Si él dice 'Lola me da igual', lo veo en todo su derecho de decirlo", le suelta Marina, en el único comentario inteligente que le he escuchado hasta la fecha. No me gusta cómo Lola siempre acaba haciéndose la víctima con todo. ¡Qué chica más pesada! Por cierto, este miércoles ha sido la gran damnificada del corta y pega por Carlos: ha salido en pantalla mucho menos.

La hoguera de ellas

Las chicas durante su hoguera de solteras. Mediaset

Ya lo dije en otros artículos y lo repito: no me gusta nada lo poco generosas que son las chicas entre ellas. Se atacan zafiamente, incluso señalándose los defectos físicos. ¡Eso ellos no lo hacen o, al menos, lo hacen de otra manera! Lo he pasado mal, por ejemplo, con el cara a cara entre Lola y Carla, la tentadora de su pareja Diego. Hay que decir que Carla ha llegado fuerte: "Estoy nerviosa porque tengo vergüenza, y Lola no la tiene". Ahí, entrando a matar. Y sigue: "Te has cansado de Simone, lo has utilizado como un títere y luego te metes en la cama con otro chico. Lo mío con Diego ha sido romántico, algo muy de a poco a poco". A ver, que razón puede que no le falte, pero las formas...

Lola ha estado rápida: "Qué feo que una mujer juzgue así a otra. Solo he pensado en mí, me siento orgullosa de lo que he acabado sintiendo. La mala cara ya la estoy dando yo, no hace falta que vengas tú a nada". Muy sensata. Lola le ha hecho tres preguntas a Carla: "Si Diego no hubiera visto lo que ha visto de mí, ¿crees que se habría acercado a ti?" ("No"); "¿Crees que tendrás algo fuera con Diego?" ("Sí") y "¿Te irías a vivir a León o a Cantabria por Diego?" ("No"). Pero esperen, que ha habido un enfrentamiento más chabacano y vergonzoso: el de Lara con Susan, la tentadora de Hugo. "Veo a Hugo un chico increíble, con unos sentimientos muy bonitos. Compagina bastante conmigo", dice Susan. Y Lara la destroza por su físico: "Sí, ya te veo en furgo a ti..." Las amigas ríen, cómplices. ¡Muy feo!

El caso de Claudia es curioso: me aburre hasta enfadada. Se ha encarado con Lara, la tentadora de Raúl. "Quería estar frente a frente con la persona que le está haciendo pasar tan malos días a Raúl", dice la Lara esta, potente. Y Claudia ni se inmuta. ¡Hija, horchata en vez de sangre en las venas tienes! ¿Qué me dicen de Marina y Stefany? La segunda llega con munición: "Estoy feliz conmigo misma y yéndome a dormir cada noche con la conciencia tranquila, a diferencia de otras". Ahí, ahí. Marina no se calla: "Tú te has ido con uno y luego con otro. Es muy fácil juzgar una relación desde fuera". Está segura y tranquila Marina, porque sabe lo mismo que yo: entre Jesús y Stefany ni hay ni habrá.

La hoguera de ellos

Los chicos durante su hoguera de solteros. Mediaset

La cosa ha empezado con Hugo y la llegada del tentador Rubén. "Estoy contento", dice el segundo. "Estoy serio porque no me gusta que esté aquí. Sé a lo que vine, pero es un momento tenso, la verdad", dice el primero. Rubén, que va de coach por la vida, aprovecha y dispara: "¿Te has preguntado si la persona que está a tu lado es cien por cien feliz contigo? Dices cosas como que la sacas en la furgo, o tú sales de fiesta y ella no...". Y Hugo lo desarma con la sinceridad más descarnada: "Mi vida la considero libre, estamos juntos y somos novios, pero somos libres. Cada uno sale de fiesta cuando quiere. Soy súper celoso, sí. Pero a mí me flipa que mi novia sea súper celosa".

Nada que añadir, señoría. Ah, sí, perdón: Hugo quiere más a su cabra que a su novia. De Raúl decir que esta noche Toni, el tentador de Claudia, lo ha hecho bueno. Mira que no se puede ser peor persona que Toni, más chuloplaya y gallito que él. Se cree que ella está por él y que ya olvidó hace tiempo a Raúl. Y a mí me da que no, que pasará lo que profetiza Raúl: "No me importa lo que me digas, voy a salir de aquí con mi novia". Así será, seguro. Y justo cuando entraba Isaac, el papito, para vérselas con Jesús... cortan la emisión y ponen la serie esta de Las señoras del Hampa. Qué manera de reírse de la gente. Mal, muy mal.

