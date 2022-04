'Sálvame' enseña los mensajes que demuestran el tonteo entre Anabel Pantoja e Isaac Torres 'Lobo'

Las alarmas saltaban el pasado jueves en Baila conmigo, el programa presentado por Nagore Robles, donde Mayka Rivera aseguraba que tenía pruebas de que existía un tonteo entre Isaac Torres y Anabel Pantoja. Todo se descubría después de emitirse una conversación entre la murciana y 'Lobo', en la que pensaban que no había cámaras. "¿Tú qué tienes con Anabel?", preguntaba Mayka a un tímido Isaac, que solo podía responder que de dónde había sacado la información.

Ya en directo, Mayka confirmaba la existencia de los mensajes en los que se encontraría algún que otro "fuego". El testimonio de la participante de Baila conmigo sobre el exconcursante de La isla de las tentaciones desencadenaba el rumor de una posible historia entre Isaac y Anabel.

Por ello, 'Lobo' acudía en la tarde de hoy a Sálvame, para contar la verdadera relación que mantiene con la prima de Kiko Rivera. "Ella me dijo que me invitaba a su piscina, teníamos buen trato", le comentaba a María Patiño, que hoy era la encargada de presentar Sálvame Naranja. "Es una chica muy guapa, todo el mundo lo ve y yo me lo paso muy bien solo con ver su Instagram y además, hablando tiene contestaciones muy graciosas", aseguraba el exnovio de Lucía Sánchez, con la que espera su primer hijo.

Rafa Mora, comentaba que el tonteo entre ambos se remontaba a cuando Anabel todavía seguía casada con su ya exmarido, Omar Sánchez, algo que no sentaba muy bien a Belén Esteban que no dudaba en afirmar que ese comentario era "una vergüenza".

El programa de Telecinco, mostraba los mensajes que habían intercambiado, en los que se podía ver el tonteo entre ambos. "Dios parece que te vas a las olimpiadas", respondía la sevillana a una instantánea de Isaac en el gimnasio. Él no dudaba en seguir la conversación y le replicaba que se estaba "poniendo como un toro".

me hace gracia como leen los mensajes en salvame pic.twitter.com/lFMDzsaEMG — sugar (@sugarcriminal) April 11, 2022

"Ya podrías cambiar de reality y venirte a la isla", con este mensaje Anabel dejaba ver las ganas que tiene de que 'Lobo' vaya Supervivientes con ella. Algo que Gema López no quería dejar pasar, explicaba que todo aquello se podría tratar de un "montaje" en el cual Isaac habría sacado estos mensajes "ahora" para poder crear una trama entre ambos e ir a Honduras. "Tú estás aquí (en Sálvame), el público sabe que puede haber tensión entre vosotros, y si falla alguien del casting del reality, te pueden mandar a ti para hacer una 'carpeta' con Anabel, porque tú estás soltero y ella también", aseguraba la colaboradora.

