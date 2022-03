Anabel Pantoja destrozada y entre lágrimas defiende a su tía Isabel Pantoja en 'Sálvame'

Isabel Pantoja llegaba este martes 22 de marzo a los juzgados de Málaga, visiblemente afectada, a prestar declaración sobre los hechos por los que está acusada. Podría ser condenada a tres años de prisión por un presunto delito de insolvencia punible.

La llegada de la tonadillera a la Ciudad de la Justicia de Málaga ha sido duramente criticada por su sobrina. Tanto en sus redes sociales como en directo en Sálvame. Anabel subía el vídeo de su tía entre una marea de periodistas a las puertas del juzgado, a lo que añadía el siguiente texto: "La justicia es igual para todos. Se ve que Isabel Pantoja no, lo que importa es la imagen, los programas, la imagen humillante en un banquillo. En los cuales el resto de personas como Messi, Ana Duato, Imanol Arias o Shakira, acusados por delitos similares entran como en una alfombra roja. Pues iros a la mierda sinvergüenzas a todos los que habéis participado en el circo de hoy", expresaba sobre la prensa que acudía a cubrir la llegada de la cantante.

😡↪Esta es la imagen que da la Justicia Española. ¡No hay derecho a este linchamiento, esto es una vergüenza!! 💔😢

Nada más comenzar Sálvame Lemon Tea y, visionando estas imágenes, Anabel no ha podido aguantar las lágrimas y se mostraba muy indignada con el trato a su tía. "No me encuentro bien, no puedo mirar las imágenes, lo siento, porque se me remueven muchísimas cosas... A una persona a la que quiero no me gusta verla así, en esa situación. No me encuentro bien". Añadía también su crítica al comportamiento de la prensa. "Me parece lamentable, he visto muchos juicios y a nadie se le ha tratado así. Mi tía parecía, como dice Belén Esteban, Bin Laden".

Duro enfrentamiento con Jorge Javier

Ya en Sálvame Naranja, Kiko Hernández aseguraba que la carrera artística de Isabel Pantoja se había congelado "hace 20 años". A lo que rápidamente Anabel saltaba explicando todos los conciertos que la cantante ha realizado y las giras que ella misma ha vivido en América del Sur.

Acto seguido, Jorge Javier afirmaba que el último concierto dado por Isabel Pantoja en Madrid justo antes de la pandemia, había "matado de inanición a la gente que fue, estuvo cantando ocho horas. La gente salió agotada y el concierto fue un desastre". La sobrina de Isabel Pantoja se levantaba de su silla visiblemente enfadada y cargaba contra la obra de teatro que dirige el presentador. "Jorge, te voy a decir una cosa, yo no he ido a tu teatro, pregúntate por qué la gente no va. Ya está bien hombre. ¿El concierto de mi tía fue una mierda? Y tu obra de teatro que es, ¿la mejor de España?".

Algunos colaboradores, además de la propia Anabel, han salido en defensa de la tonadillera. Belén Esteban irrumpía en Sálvame Lemon Tea para contar su opinión sobre la llegada de Pantoja a los juzgados. "Que no se le haya puesto ni una valla amarilla, lo que se ha visto con Isabel Pantoja, que sea culpable o no, que ahí no me voy a meter. Pero tenían que haber estado".

