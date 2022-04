Quién es Raulde Raúl, el actor que participa desde hoy en ‘Pasapalabra’ como invitado

El mundo de la interpretación tendrá un papel muy importante en la televisión en los próximos días. Y es que desde esta tarde Pasapalabra renueva sus invitados, y entre las nuevas celebridades invitadas que recibe Roberto Leal en su concurso nos encontramos a Raulde Raúl Martiato, conocido por su trabajo en la serie Toy Boy.

Raulde coincidirá desde esta tarde con otros famosos como Ana García Lozano, Lara Dibildos y David Meca. Todos ellos ayudarán a los concursantes a acumular segundos en las diferentes pruebas, como la pista musical y la sopa de letras, y así poder enfrentarse al famoso rosco de Pasapalabra con relativa tranquilidad. Para ello, no tendrán más remedio que poner a prueba sus nervios, su cultura general y también su agudeza visual durante esta tarde de Lunes Santo.

Nacido en Cuba, hasta que se cruzó en su camino el mundo de la interperación, Raulde Raúl Martiato realizó todo tipo de trabajos, como dependiente en una conocida cadena de moda, mozo de almacén de una gran superficie, así como monitor deportivo y entrenador en gimnasios.

Como bailarín apareció en diferentes espectáculos, y eso le abrió las puertas de Atresmedia para participar en la serie Toy Boy, en la que interpreta el personaje de Germán. De su experiencia en Toy Boy cuenta cómo estaba hasta cuatro horas diarias entrando para los bailes que se ven en la serie, montando las diferentes coreografías. Gracias a esta producción ha conseguido sentirse más atraído por el mundo de la interpretación. La primera vez que vio la serie fue en el Festival de Vitoria, y sudó mucho por la emoción, tanta como si estuviese entrenando. “En la vida se me pasó por la mente trabajar como actor. Es verdad que bailas e interpretas, pero no es lo mismo. Delante de una cámara no es lo mismo”, explicó en una entrevista.

Ahora mismo tiene una nueva producción en la recámara: Una noche con Adela, el primer largometraje dirigido por Hugo Ruiz, en codirección con Israel Luengo y Roberto Valentín, y cuyo rodaje finalizó el pasado mes de enero. La cinta está protagonizado por Laura Galán, y también trabajarán en ella Jimmy Barnatán, Rosalía Omil, Fernando Moraleda y Beatriz Morandeira, entre otros.

