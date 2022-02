Rosco de infarto entre Orestes y Jaime en ‘Pasapalabra’: ‘He dicho lo primero que me ha venido”

El bote de Pasapalabra ya suma 616.000 euros, y cada tarde Jaime Conde y Orestes Barbero pelean con uñas y dientes por él. Este lunes el concurso renovaba sus invitados, y así Roberto Leal daba la bienvenida al boxeador Jero García, la presentadora Ivonne Reyes, la modelo Paola Dominguín y el mago Jorge Blass.

Estas nuevas celebridades dieron un aire fresco al programa, y ayudaron todo lo que pudieron a los concursantes. Y ahí el mejor parado fue Orestes, que se enfrentó a su rosco número 84 en el concurso de Antena 3 con 170 segundos, una cifra muy importante y que le podía garantizar cierta tranquilidad. Jaime, por su parte, se encaró a su rosco 66 con 141 segundos.

Orestes estuvo brillante, y logró dar la primera vuelta al rosco con 21 aciertos de las 25 definiciones de la que consta la prueba, y con 54 segundos. Conde, por su parte, tuvo 17 aciertos y 31 segundos, y se fueron repartiendo los turnos hasta que Jaime decidió plantarse con 22 aciertos, un dato muy bueno que, en algunas entregas, garantiza el premio del día.

La competitividad de Orestes le hizo querer arriesgarse para superar a su rival, y advirtió entonces al presentador. “Roberto, no sé lo que voy a hacer. Tengo una opción en la P y el gusanillo me dice que la tire, pero no las tengo todas conmigo”, advertía. Tal como avanzaba, la suerte no estuvo de su lado y falló, por lo que estaba obligado a responder la letra X o la F para ser el ganador de la jornada. “O me viene la Virgen a ver o no...”, bromeó el veterano concursante, de origen burgalés.

En una final de infarto, Orestes consiguió resolver la letra X. “He dicho la primera que me ha venido a la cabeza”, reconocía. Su hazaña le permitía lograr el mayor número de aciertos de la jornada, y por tanto, este martes Jaime Conde tendrá que jugarse su continuidad pasando por la Silla Azul.

Un mensaje contra el bullying

En el programa resultó muy destacable la visita del boxeador Jero García, conocido en televisión por su trabajo en el programa Hermano Mayor durante los años 2015 y 2017. Aprovechando su visita, Roberto Leal quiso preguntarle por su documental Somos únicxs, las caras del bullying, producido por Atresmedia.

Entonces Jero aprovechó para “concienciar y sensibilizar a la gente” sobre esta “lacra infecta” que es el acoso. Comparando esta problemática, que afecta a “uno de cada cuatro niños” en los colegios, con el boxeo, García dijo que el bullying está en una esquina del cuadrilátero y nosotros estamos en la otra, y “este combate lo vamos a ganar”. En ese sentido, Orestes añadió que “no hay nada más maravilloso que la unicidad de que cada persona”.

