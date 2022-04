Anabel Pantoja, ¿liada con Isaac Torres? La conversación que dispara las alarmas en 'Baila conmigo'

Baila conmigo, el nuevo programa de Nagore Robles en Cuatro, ha destapado el supuesto idilio entre Anabel Pantoja e Isaac Torres 'Lobo' en su entrega de este jueves 7 de abril. La emisión estaba a punto de llegar a su fin cuando, de pronto, la presentadora anunció una última hora en la mansión en la que conviven los participantes.

Las imágenes se reprodujeron en 'El cubo', por lo que todos los concursantes se enteraron al mismo tiempo que la audiencia de lo que había ocurrido. En el vídeo en cuestión se puede ver a todos los habitantes de la mansión cenando en el comedor cuando Mayka le pide a Isaac que se levante para ir a la habitación número 5.

"¿Tú qué tienes con Anabel Pantoja?", preguntaba ella. "¿Pero quién te ha dicho algo?", se limitó a responder él. Pero la exparticipante de La isla de las tentaciones, que asegura tener sus "fuentes", insistía: "Te estás riendo. Cuéntame, no hay cámaras".

Pese a que el exnovio de Lucía Sánchez -y padre del hijo que está esperando- no confirmó la noticia, su reacción nerviosa ha sido suficiente para disparar los rumores sobre un posible romance con la sobrina de Isabel Pantoja, que comenzaba el año rompiendo su relación con Omar Sánchez apenas cuatro meses después de casarse en la isla canaria de La Graciosa.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se habla de una posible 'nueva ilusión' de Anabel. Hace un mes Kiko Hernández ya destapó en Sálvame el supuesto idilio de la influencer con un chico llamado Álvaro al que conoció en Gran Canaria. Pese al tono poco contundente de la colaboradora ante esta información, el propio aludido desmintió tajantemente la relación: "Siento una amistad y ya está. No veo un futuro con ella. Estamos en momentos distintos de la vida. Yo solo tengo 25 años", le dijo a una redactora del programa. "Paso 24/7 en mi negocio y no tengo tiempo para nadie y menos para ese tipo de mentiras. Por lo visto, no se puede tener amigas", sentenció.

Sea como fuere, ahora Anabel Pantoja está a punto de viajar a Honduras para participar por segunda vez en Supervivientes y, sin duda, los rumores sobre su vida amorosa marcarán sus primeros pasos en el reality.

