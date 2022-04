Rocío Flores reaparece en 'El programa de Ana Rosa' convaleciente y de pie en un atril para no decir nada

Rocío Flores ha vuelto a El programa de Ana Rosa tras someterse a una lipoescultura de la que sigue recuperándose. La hija de Antonio David Flores ha estado de pie junto a una mesa alta que le ha servido como atril desde el que reaccionar a sus últimas polémicas, aunque lo cierto es que la colaboradora ha seguido en la línea de sus últimas apariciones y no ha dicho absolutamente nada.

"Está de pie porque la chica no puede casi ni sentarse", ha explicado con cierto tono paternalista Joaquín Prat al presentarla. Ella ha confesado estar "muy contenta" con su intervención. "Es una operación que a la larga merece la pena (...) Quería cambiar cosas de mi cuerpo y me he puesto en buenas manos".

A partir de ese momento, ya entrados en materia, todo han sido evasivas, frases premeditadas y silencios nada televisivos por parte de Rocío Flores. El primer asunto a tratar ha sido la supuesta infidelidad de su novio, Manuel Bedmar, con una chica que este viernes estará en el Deluxe para someterse al polígrafo.

¡QUÉ FUERTE, QUÉ FUERTE! ¡Esta noche Laura, la amante del novio de Rocío Flores se somete al polideluxe! Hoy sabremos si todo lo que ha contado sobre su relación con Manuel es verdad o mentira... pic.twitter.com/280AzUorCk — Deluxe (@DeluxeSabado) April 8, 2022

Sobre si este episodio ha pasado o pasó factura en su relación, la joven se ha limitado a repetir que su pareja "no es pública". Ante la insistencia del presentador y de los colaboradores, Rocío ha añadido: "Mi vida sigue exactamente igual, estoy bien, todo está en orden".

"Que cada uno diga lo que quiera decir, yo me mantengo en mi línea y no voy a hablar de mi relación, mi chico no es una persona pública", ha reiterado, asegurando que "esto es mínimo" después de lo que, según ella, lleva pasado.

Tampoco ha estado mucho más elocuente a la hora de opinar sobre la relación de su padre con Marta Riesco. Flores ha confirmado que sí felicitó a la nueva novia de su progenitor el día de su cumpleaños. "Le puse 'felicidades, bella', creo".

Lo que sí ha querido desmentir desde su atril es que Olga Moreno sea, como dijo hace unos días Antonio Rossi, la víctima del triángulo amoroso de Antonio David. "Aquí las dos únicas personas que son víctimas son mi hermana pequeña y mi hermano", ha defendido mencionando a dos miembros de su familia que, paradójicamente, tampoco son personajes públicos.

Pese a que evita constantemente afear las conductas de su padre, Rocío Flores no desperdicia la oportunidad para defender la figura de Antonio David en cada una de sus apariciones en televisión, algo que ha vuelto a hacer esta vez. "Como padre no tiene un pero, está con sus hijos cuando tiene que estar. (...) Solamente quiero que todo esté bien y que mis dos hermanos estén por delante de todo", ha aseverado en un precipitado regreso a los platós que, visto lo visto, bien podría haberse postergado hasta su recuperación completa.

[Más información: La equivocación de Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa' que desvela su situación sentimental]

Sigue los temas que te interesan