La divertida anécdota entre Manuela Carmena y la reina Sofía que provocó la risa en 'Encuentros Inesperados'

Encunetros Inesperados, el programa de laSexta presentado por Mamen Mendizábal, reunía hoy a Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, a la cantante y actriz Samantha Hudson, a la modelo Judit Mascó y al exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, para hablar sobre el amor y las nuevas relaciones de pareja.

La presentadora, para comenzar la 'tertulia desenfadada', quiso conocer si los asistentes en su adolescencia habían recibido algún tipo de educación "sobre relaciones íntimas". Ante este interrogante todos los asistentes respondieron de forma negativa, concretamente la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguraba que "no habían tenido ningún tipo de educación, ni por parte de la escuela ni por parte de mis padres". Asimismo, Samantha Hudson explicaba que en su generación esto había cambiado, y que la educación se había enfocado a la "prevención de enfermedades".

Tras este episodio, la expolítica quiso explicar cómo desde su mandato en el Ayuntamiento de Madrid, que se extendió desde el año 2015 al 2019, quisieron realizar varias encuestas entre los adolescentes para conocer los patrones de sus relaciones afectivas. "Fue un escándalo tremendo, desde la Comunidad de Madrid no nos lo permitieron. Queríamos hacer una política de ayuda a la juventud".

Visiblemente sorprendida ante esta iniciativa que tuvo la jueza, Judit Mascó no se pudo contener y comentó lo "moderna" que le parecía Carmena, para "la edad que tenía". La madrileña de 78 años recordó en ese momento una de las anécdotas que vivió mientras se encontraba al frente de la alcaldía."Cuando estaba en el Ayuntamiento, pasó algo que me hizo muchísima gracia. Un día vino la reina emérita y me acompañó a una exposición que había, y en el trayecto en el ascensor me dijo: 'Alcaldesa, tú eres mayor como yo, pero eres muy moderna y tienes ideas muy modernas", a lo que añadió que le "pareció muy simpática".

Manuela también dejaba boquiabiertos a los presentes, con su opinión sobre las relaciones amorosas y cómo se perciben las relaciones sentimentales en la actualidad. "Uno puede querer mucho a una persona, pero no puede convertirse en esa persona. Yo he insistido mucho siempre en que no hay una media naranja de nadie, sino que todos somos una naranja completa".

Puedes amar mucho a una persona, pero no hace falta que sea tu media naranja. 🍊 “Somos una naranja entera" por @ManuelaCarmena. #EncuentrosAmores pic.twitter.com/dTOdevhpTB — Encuentros Inesperados (@Inesperados) April 7, 2022

